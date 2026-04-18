Chelsea'nin Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: Liam Rosenior'un hücumda etkisiz kalan Blues'u, Şampiyonlar Ligi umutlarına yıkıcı bir darbe alırken Cole Palmer ve Alejandro Garnacho acı verici bir şekilde etkisiz kaldı

Chelsea, Cumartesi gecesi evinde ilk beşteki rakibi Manchester United'a 1-0 yenilmesinin ardından, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riskiyle karşı karşıya kaldı. The Blues, kulüp tarafından verilen cezasının ardından Enzo Fernandez'in kadroya dönmesiyle moral bulmuştu; ancak Arjantinli oyuncu Liam Rosenior'un takımında eksikliğini hissettirdiği unsurları sergilese de, takım dördüncü üst üste Premier Lig mağlubiyetinde yine gol atamadı.

Chelsea, uzun süredir devam eden gol kıtlığını birden fazla kez sona erdirmeye çok yaklaştı; ev sahibi takım, Bruno Fernandes’in sağ kanattan yaptığı güzel bir koşunun ardından United’ın kaleyi bulan ilk şutuyla gelen Matheus Cunha’nın açılış golünü telafi etmeye çalışırken, Liam Delap’ın güzel bir kafa vuruşu direkten geri döndü.

Alejandro Garnacho, eski takım arkadaşı Fernandes'i durdurma çabalarıyla pek de parlak bir performans sergilemedi; ayrıca, sakatlanan Estevao'nun yerine erken bir aşamada oyuna girdikten sonra hücum açısından da hayal kırıklığı yaratan bir maç geçirdi.

Ancak en büyük hayal kırıklığı, büyük bir istek sergilese de maça etki edemeyen Cole Palmer'dı ve bu, bu sezon ilk kez yaşanan bir durum değildi.

GOAL, Stamford Bridge'de sahaya çıkan tüm Chelsea oyuncularını değerlendirdi. Altıncı sıradaki Blues, üçüncü sıradaki United'ın 10 puan gerisine düştü...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Genellikle Chelsea'nin zayıf halkası olur ama bu gece değil. Cunha'nın vuruşuna karşı yapabileceği hiçbir şey yoktu ve Wesley Fofana'nın süzülerek gelen şutunun defleksiyonuna iyi tepki vererek Chelsea'yi oyunda tuttu denebilir.

    Malo Gusto (7/10):

    Chelsea'nin en iyi oyuncularından biriydi. 80. dakikada oyundan alınana kadar çok aktifti, topu sık sık ele geçirdi ve aynı zamanda ileriye doğru fırsatlar yarattı.

    Wesley Fofana (6/10):

    Topa hakimiyeti çok iyiydi ve bazı önemli top uzaklaştırmalar yaptı. Cunha'nın golü, Fransız oyuncunun Sanchez'in istemeden yaptığı faulün ardından tedavi için sahadan çıkmış olduğu sırada geldi.

    Jorrel Hato (6/10):

    Çok yönlü bek, savunmanın ortasında kendinden emin bir başlangıç yaptı, ancak Bryan Mbeumo'ya yaptığı taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Zor bir durumda olmasına rağmen, maçın geri kalanında soğukkanlılığını korudu ve birkaç önemli ve zamanlaması mükemmel müdahale yaptı.

    Marc Cucurella (5/10):

    İspanyol oyuncunun performansı kesinlikle kötü değildi, ancak en iyi seviyesinden çok uzaktı ve maça etki edemediği için duyduğu hayal kırıklığı, ikinci yarının ortasında ceza sahası kenarında yaptığı acınası bir dalışla en iyi şekilde özetlendi.

    Orta saha

    Moises Caicedo (6/10):

    Her zamanki gibi dominant bir performans sergilemese de, dörtlü savunmayı koruma ve isabetli paslarıyla Chelsea'ye bir temel oluşturduğu yadsınamaz. Maçın sonlarında müthiş bir şutla golü az farkla kaçırdı.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Kırmızı kart görerek kendini cezaya mahkum ettikten sonra ilk 11'e hoş bir dönüş yaptı ve 30. dakikadan hemen sonra iyi bir oyunla skoru açmaya çok yaklaştı. Gecenin en yaratıcı Chelsea oyuncusuydu ancak iyi performansı boşa gitti.

    Cole Palmer (4/10):

    Maçın başında penaltı alması gerektiğini düşündü, ancak mücadelede abartılı davrandı ve tüm çabalarına rağmen, Chelsea'nin talismanından biraz ilham alması gerektiği anda bir kez daha öne çıkamadı. Maç boyunca tek bir isabetli şut bile atamadı ve sadece bir şans yarattı - bu, böylesine yüksek bir üne sahip bir oyuncu için hiç de yeterli değil.

    Saldırı

    Estevao Willian (Yok):

    Maça çok canlı bir başlangıç yaptı ancak sadece 15 dakika sonra sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Chelsea için gerçekten büyük bir talihsizlik, ancak Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Brezilyalı oyuncu için de büyük bir endişe kaynağı.

    Liam Delap (6/10):

    Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle büyük bir maçta nadiren görülen bir şekilde ilk 11'de yer aldı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak şans onun yanında değildi. Ofsayt nedeniyle bir golü iptal edildi ve ayrıca direğe çarpan muhteşem bir kafa vuruşu gördü. Ne yazık ki, en üst seviye için yeterince iyi görünmüyor.

    Pedro Neto (5/10):

    Her zamanki yoğunluğuyla oynadı ve zaman zaman kanat oyuncusu bir şeyler yapabilecek gibi görünüyordu, ancak çoğu zaman olduğu gibi, çoğunlukla beklentileri boşa çıkardı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Eski Manchester United kanat oyuncusu için beklenmedik bir şekilde erken bir giriş oldu, ancak neden başlangıçta yedek kulübesinde olduğunu gösterdi. Acı verici derecede etkisiz bir futbolcu.

    Trevoh Chalobah (Yok):

    Sadece son 10 dakikada Fofana'nın yerine oyuna girdi.

    Josh Acheampong (Yok):

    Maçın sonlarında Gusto'nun yerine oyuna girdi.

    Romeo Lavia (X/10):

    Arjantinli oyuncu maçın son dakikalarında sakatlandıktan sonra orta sahada Enzo'nun yerini aldı.

    Liam Rosenior (3/10):

    Pedro'nun uyluk sakatlığı nedeniyle oyundan çıkması büyük bir darbe oldu, buna Estevao'nun erken çıkışı da eklenince Chelsea birkaç kez direk ve çubuklara çarpan şanssız bir maç geçirdi. Ancak önemli olan tek şey sonuçtur ve Rosenior bir kez daha takımından bir gol, bırakın galibiyeti, bir gol bile çıkaramadı. Kovulma kapıda...

