Chelsea'nin Manchester United Karşısındaki Oyuncu Puanları: Liam Rosenior'un hücumda etkisiz kalan Blues'u, Şampiyonlar Ligi umutlarına yıkıcı bir darbe alırken Cole Palmer ve Alejandro Garnacho acı verici bir şekilde etkisiz kaldı

Chelsea, uzun süredir devam eden gol kıtlığını birden fazla kez sona erdirmeye çok yaklaştı; ev sahibi takım, Bruno Fernandes’in sağ kanattan yaptığı güzel bir koşunun ardından United’ın kaleyi bulan ilk şutuyla gelen Matheus Cunha’nın açılış golünü telafi etmeye çalışırken, Liam Delap’ın güzel bir kafa vuruşu direkten geri döndü.

Alejandro Garnacho, eski takım arkadaşı Fernandes'i durdurma çabalarıyla pek de parlak bir performans sergilemedi; ayrıca, sakatlanan Estevao'nun yerine erken bir aşamada oyuna girdikten sonra hücum açısından da hayal kırıklığı yaratan bir maç geçirdi.

Ancak en büyük hayal kırıklığı, büyük bir istek sergilese de maça etki edemeyen Cole Palmer'dı ve bu, bu sezon ilk kez yaşanan bir durum değildi.

GOAL, Stamford Bridge'de sahaya çıkan tüm Chelsea oyuncularını değerlendirdi. Altıncı sıradaki Blues, üçüncü sıradaki United'ın 10 puan gerisine düştü...