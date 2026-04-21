Chelsea Brighton GFXGOAL
Krishan Davis

Chelsea'nin 'lüks Brighton' projesi başarısız oluyor – ve Blues, bu yaz transfer stratejisini değiştirmezse taraftarların isyanıyla karşı karşıya kalabilir

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Chelsea'nin, BlueCo "projesinin" en dip noktalarından birinde Salı günü Brighton ile karşılaşacak olması acı bir ironi oluşturuyor. The Blues, Premier Lig'i ilk beşte bitirme umutlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu bir durumda güney sahillerine doğru yola çıkarken, kulüp yönetimi de sonuç olarak Seagulls'un başarısından esinlenerek benimsediği transfer modelinden nihayet vazgeçmeye hazır.

Amex Stadyumu'na yapılacak zorlu deplasman yaklaşırken Chelsea tam bir kargaşa içinde. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için geriye sadece beş maç kalmışken liderin yedi puan gerisinde kalan takım, tam da en kötü zamanda gelen form düşüşüyle birlikte şansa bağlı bir konumda bulunuyor.

Takımın düşüşü o kadar endişe verici ki, kulüp harekete geçmeye hazır görünüyor - ancak deneyimsiz Liam Rosenior'un durumu tersine çevirmek için verdiği zorlu mücadeleye rağmen, bu harekete teknik direktör değişikliği şeklinde değil. Stamford Bridge'den gelen son söylentiler, Blues'un transfer stratejisinde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Takım, bu haftaki rakibi Brighton'da büyük başarı sağlayan gençlik odaklı modeli taklit etme girişimlerinden vazgeçiyor.

Ancak, yaz aylarında işleri düzeltemezlerse, giderek daha da öfkelenen taraftar kitlesiyle zaten kötüye giden ilişkilerinde oluşan hasar geri dönüşü olmayan bir hal alabilir. BlueCo 'projesi' son şansını kullanıyor...

    Lig sezonu bitti mi?

    Geçtiğimiz hafta sonu Chelsea için daha kötü geçemezdi. Cumartesi öğleden sonra hem Bournemouth hem de Brentford puan olarak Chelsea'ye yetişerek Rosenior'un takımını son derece kalabalık orta sıralara biraz daha yaklaştırdıktan sonra, Blues akşam maçında bir kez daha ağır bir yenilgiye uğradı; bu kez evinde, ligin ilk beşindeki rakibi Manchester United'a karşı.

    United'ın dört şutuna karşılık 21 şut atmasına rağmen, Matheus Cunha'nın ilk yarıdaki soğukkanlı golü belirleyici oldu ve Chelsea'nin iç sahadaki kötü gidişatı, tek bir gol bile atamadıkları dört mağlubiyetlik bir seriye uzadı. Batı Londralıların ligdeki son golü, neredeyse yedi hafta önce, 4 Mart'ta Aston Villa'yı yendikleri maçta gelmişti.

    Pazar günü işler daha da kötüye gitti; Aston Villa ve Liverpool'un son dakikalarda attığı acı verici gollerle, dördüncü ve beşinci sıradaki bu iki takım, zor günler geçiren Blues'un üzerindeki puan farkını sırasıyla 10 ve 7'ye çıkardı. Premier Lig'e bir ekstra katılım hakkı eklenmiş olmasına rağmen, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı ipin ucunda kaldı.

    Chelsea'nin kalan maçları da hiç kolay değil; hafta ortasında Brighton deplasmanı zorlu bir görevken, sezon bitmeden Anfield'a gitmeleri, küme düşme mücadelesi veren Tottenham'ı ağırlamaları ve Sunderland'ın Stadium of Light kalesini ziyaret etmeleri gerekiyor.

    'Aşılması gereken bir engel'

    Moral bozukluğu yaşayan Rosenior, bu son yenilginin ciddiyetini hiç de hafifletmedi. Maçtan sonra Stamford Bridge'in kulübelerinde yaptığı açıklamada, "Önümüzde aşmamız gereken bir dağ var," dedi. "Aşılmaz bir engel değil ama yine de aşmamız gereken bir dağ ve Brighton deplasmanına, o maçı kazanıp sezonun geri kalanına yeni bir ivme kazandırmamız gerektiği bilinciyle çıkmalıyız."

    "Bu gerçekten, gerçekten kabul etmesi zor bir durum çünkü insanlar ne kadar iyi oynadığımızı ve maçı kazanamadığımızı duymak istemiyorlar" diye ekledi. Biz kazanmak için buradayız. Aslında, üzerinde çalıştığımız süreçteki birçok unsur, bu süreci sürdürürsek futbol maçlarını kazanacağımızı gösteriyor. Şu anda öyle görünmüyor, ama gerçek şu ki Manchester United geldi, tek bir şut attı, 10 kişiye karşı bir gol attı ve 1-0 kazandı ki bu neredeyse imkansız bir şeydi."

    Ancak Rosenior'un sorunu, taraftarların, Chelsea'nin sezonun geri kalanını "hızlandıracağını" düşündüğü, Amex'te o çok ihtiyaç duyulan galibiyeti elde etme konusundaki yeteneğine olan güveninin azalmasıdır. Formda olan ev sahibi takım, rakibini geçerek altıncı sıraya yükselebilme motivasyonuna sahip olacak ve konuk takımın dört maçlık mağlubiyet serisinin aksine, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle dört maçtır yenilgi yüzü görmemiş durumda.

    Sınırda

    Bu kötü sonuçlar dizisine rağmen, eleştirilerin hedefindeki Chelsea yöneticilerinin, bitmek bilmeyen "projeleri"nin son versiyonunu şimdilik rafa kaldırmaya niyetli olmadıkları iddia ediliyor. The Athletic'e göre, Rosenior sezonun geri kalanında ilk beşte yer almayı başaramasa bile koltuğu güvende.

    İngiliz teknik adam, yaz transfer planlamasına dahil olduğu konusunda açık davranıyor ve daha önce, Mauricio Pochettino ve Enzo Maresca'nın durumunda olduğu gibi, tam bir sezon geçirmene kadar pozisyonunun gözden geçirilmeyeceği bildirilmişti. Ancak, formda bir yükselişe imza atamazsa bu tutum hızla değişebilir.

    Puan toplamaya başlamazlarsa, orta sıralara saplanıp Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var ki bu kesinlikle kabul edilemez bir sonuç olur. FA Cup'ı kazanmak bir nefes alma fırsatı ve Avrupa Ligi'ne giriş yolu olabilir, ancak Chelsea, Leeds United'ı (bu sezon ilk kez) yenip finale çıkarsa, finalde muhtemelen Manchester City ile karşılaşacaktır.

    Rosenior'un atanmasından bu yana Chelsea, Premier Lig form tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor. Rosenior'un neler yapabileceğini göstermek için tam bir hazırlık sezonuna ihtiyacı olduğu konusunda çok konuşulsa da, aynı dönemde Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak atanan ve kendisi de benzer şekilde deneyimsiz olan Michael Carrick'in yaptığı iş - Kırmızı Şeytanları yedinci sıradan üçüncü sıraya taşıması - daha iyisini beklemek mantıksız olmadığını gösteriyor.

    "Bence Liam'ın arkasındayız"

    Chelsea'nin ortak sahibi Behdad Eghbali'nin yakın zamanda verdiği bir röportaj, kulüp yönetiminin İngiliz teknik direktöre uzun vadeli bir destek vereceğine dair pek güven uyandırmadı; ancak Eghbali, sürekli yapılan teknik direktör değişikliklerinin kulübün çıkarlarına hiçbir fayda sağlamadığını kabul etti.

    "Bence Liam'ın arkasındayız. Elbette bu iş sonuç odaklı bir iş, ancak onun uzun vadede başarılı olabileceğini düşünüyoruz," dedi Eghbali geçen hafta Los Angeles'ta düzenlenen CAA Dünya Spor Kongresi'nde. Maresca'nın sezon ortasında ayrılmasıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Teknik direktörlük konusunda istikrarı sağlamak, henüz doğru yapamadığımız şeylerden biri."

    Eghbali şöyle devam etti: "Bir plan var. Plan üzerinde düşünürüz. Planı iyileştirmeye çalışırız ve işe yaramazsa planı değiştiririz. Mesajımız, bu işe bağlı olduğumuzdur. Kazanmadan başarılı olunabilir mi? Cevap hayır. Kazanmalıyız."

    Çok ihtiyaç duyulan değişim

    Eghbali, medyada geniş yer bulan bir konuya da değindi: Chelsea’nin, hem günümüzde rekabet edebilecek hem de geleceğe dönük bir kadro oluşturma umuduyla yıllardır en iyi genç yetenekleri kadrosuna katmaya çalışmasının ardından, bu yaz transfer piyasasına yaklaşımında nihayet bir değişiklik yapacağı söyleniyor.

    Kulübün, rakipleriyle arasındaki giderek artan farkı kapatmak için, anında etki yaratabilecek 'duygusal olarak dayanıklı', 'olgun' ve 'Premier Lig'de kendini kanıtlamış' oyuncuları hedef alacağı söyleniyor. Gündemde yeni bir stoper, orta saha oyuncusu ve muhtemelen bir kaleci var. Ancak bu, mutlaka deneyimli, yaşlı yıldızları peşinde koşacakları anlamına gelmiyor.

    Transferler konusunda konuşan Eghbali, şunları ekledi: "Bence birkaç şeyi doğru yaptık, birçok şeyi doğru yaptık. Bazı konularda daha iyi olmalıyız, projenin bu aşamasında daha fazla hazır oyuncu eklemeliyiz, bir sonraki seviyeye taşımalıyız, zaman içinde tutarlı olmalıyız. Dengeye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Modeli değiştirirsiniz, gelişirsiniz, hatalardan ders alırsınız."

    Eghbali şunları ekledi: "Şu anki görüşümüz, harika bir çekirdek kadroya sahip olduğumuz, bu kadroya biraz deneyim katarak takımı bir sonraki seviyeye taşımamız ve tutarlılık sağlamamız gerektiği yönünde. Bu gerçeğin farkındayız."

    Başarısız taklit

    Chelsea'nin, BlueCo projesinin en dip noktalarından birinde ve kendi transfer stratejisini tamamen gözden geçirmeye hazır olduğu bir dönüm noktasında Brighton'a konuk olması ironik bir durum. Kulüp, Seagulls'a milyarlarca sterlinlik bir bütçeyle muazzam bir başarı kazandıran, veriye dayalı ve gençlik odaklı "Moneyball" transfer modelini taklit etmeye çalışmış, ancak büyük ölçüde başarısız olmuştu.

    Kâr elde etmek için gereken seviyeye asla ulaşamayan, değerinin altında olduğu düşünülen genç oyunculara on milyonlarca sterlin harcamış olsalar da, Blues, BlueCo'nun 2023'te Roman Abramovich'ten kulübün kontrolünü devralmasından bu yana, sadece Brighton'a 250 milyon sterlinden fazla transfer ücreti ödedi ve Marc Cucurella, Moises Caicedo, Robert Sanchez ve Joao Pedro gibi isimleri kadrosuna kattı. Saha dışında, batı Londralılar 2022'de Brighton'dan baş antrenör Graham Potter'ı ve sportif direktör Paul Winstanley'i transfer etmek gibi talihsiz bir karar da verdiler.

    Bu pahalı dörtlü oyuncu grubu tartışmalı bir şekilde başarılı olarak değerlendirilebilirken, son dört yılda anlamsız genç transferlere çok fazla para harcanmıştır - kelimenin tam anlamıyla saymakla bitmeyecek kadar çok. Son haberler ve Eghbali'nin sözleri, bu gerçeğin geç de olsa kabul edildiğini yansıtıyor gibi görünüyor ve kulüp artık Brighton'ın çalışma tarzından uzaklaşmaya hazır görünüyor.

    İsyan tehlikesi

    "Lüks Brighton" projesinde başarısız olan Chelsea yönetimi, bu yaz daha deneyimli ve "duygusal olarak dayanıklı" oyuncular transfer etme sözünü yerine getirmek zorunda; aksi takdirde, kulübün istikrarlı başarılar elde etme konusundaki sabrı her zamankinden daha da azaldığı için, yorgun düşen taraftar kitlesinin topyekûn isyanıyla karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

    Nitekim, muhalif sesler giderek daha da yükseliyor. Geçen hafta kulüp sahiplerine, yönetim kuruluna ve üst düzey liderlik ekibine açık bir mektupta Chelsea Supporters' Trust şunları söyledi: "Chelsea taraftarlarından, hiçbir zaman net veya tutarlı bir şekilde açıklanmamış olan uzun vadeli bir vizyon adına, eşi görülmemiş düzeyde bir değişimi kabul etmeleri istendi. Dört yıl geçmesine rağmen, bu vizyon hala onların güvenini kazanamadı.

    "Bu, tek bir sonuca veya bir dönemdeki performans serisine verilen bir tepki değildir. Bu, Chelsea Futbol Kulübü'nün gidişatı ve kulübü destekleyen liderlik, yapı ve stratejiye yönelik taraftarlar arasında artan güven eksikliği hakkında daha derin ve daha kalıcı bir endişeyi yansıtmaktadır."

    "Vizyon belirsizliğini koruyor, uygulaması tutarsız ve liderlik yeterince hesap verebilir değil. İşte bu yüzden bu önemli. Chelsea taraftarları sadece her yıl kazanılmasını istemiyor. Her zaman destekledikleri kulübü tanımalarını istiyorlar. Şu anda çok fazla kişi bunu yapmıyor."

    United maçı öncesinde, yüzlerce taraftar, "BlueCo OUT!" yazılı pankartlar taşıyarak ve "Chelsea'mizi geri istiyoruz" sloganları atarak, Stamford Bridge'in dışında eski sahibi Abramovich'e destek gösterirken, kulübün yönetimine karşı protesto etmek için sokaklara döküldü. Kulübün karar vericileri yaz aylarında harekete geçmezse, bu gösteriler sadece daha sık ve daha zehirli bir hal alacaktır.

