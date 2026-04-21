Chelsea'nin 'lüks Brighton' projesi başarısız oluyor – ve Blues, bu yaz transfer stratejisini değiştirmezse taraftarların isyanıyla karşı karşıya kalabilir

Amex Stadyumu'na yapılacak zorlu deplasman yaklaşırken Chelsea tam bir kargaşa içinde. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için geriye sadece beş maç kalmışken liderin yedi puan gerisinde kalan takım, tam da en kötü zamanda gelen form düşüşüyle birlikte şansa bağlı bir konumda bulunuyor.

Takımın düşüşü o kadar endişe verici ki, kulüp harekete geçmeye hazır görünüyor - ancak deneyimsiz Liam Rosenior'un durumu tersine çevirmek için verdiği zorlu mücadeleye rağmen, bu harekete teknik direktör değişikliği şeklinde değil. Stamford Bridge'den gelen son söylentiler, Blues'un transfer stratejisinde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Takım, bu haftaki rakibi Brighton'da büyük başarı sağlayan gençlik odaklı modeli taklit etme girişimlerinden vazgeçiyor.

Ancak, yaz aylarında işleri düzeltemezlerse, giderek daha da öfkelenen taraftar kitlesiyle zaten kötüye giden ilişkilerinde oluşan hasar geri dönüşü olmayan bir hal alabilir. BlueCo 'projesi' son şansını kullanıyor...