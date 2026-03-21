Chelsea'nin London City Lionesses Karşısındaki Oyuncu Puanları: Şampiyonluk tacı elinden kayıyor! Johanna Rytting Kaneryd gol attı ama Blues, WSL şampiyonluk yarışında yine tökezledi

Beklenildiği gibi, maça daha hızlı başlayan taraf Chelsea oldu; topu kontrol altına alan takım, maçın başlarında Lionesses kalecisi Elene Lete’yi zorladı. Aggie Beever-Jones, maçın ilk 15 dakikasında bir şutunu kaleciye kurtarılmasını izlerken, ev sahibi takım WSL şampiyonlarının birkaç tehlikeli köşe vuruşunu da bertaraf etti. Ancak Blues, golü bulmak için çok fazla beklemek zorunda kalmadı. Johanna Rytting Kaneryd, hızını kullanarak Lionesses savunmasının ortasından geçip kaleye doğru ilerledi ve topu ağlara gönderdi.

Lionesses'in hakkını vermek gerekirse, pes etmediler. İlk yarıyı sadece bir gol geride kapatan takım, ikinci yarıya yenilenmiş bir enerjiyle çıktı ve ikinci yarının büyük bir bölümünde Chelsea'yi savunmaya zorladı. Kaleci Hannah Hampton'a gelen şut yağmuru, teknik direktör Sonia Bompastor'u değişiklik yapmaya itti ve Keira Walsh, Lucy Bronze ve Naomi Girma gibi üç güçlü oyuncuyu oyuna soktu.

Ancak bu takviyeler durumu daha da kötüleştirmiş gibi görünüyordu. Lionesses, maçın bitimine 10 dakika kala skoru eşitledi; Isobel Goodwin en yükseğe çıkarak topu Hampton'ın üzerinden kafayla ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. O andan itibaren maç çılgın bir son dakikaya sahne oldu; her iki takım da galibiyet golünü bulmak için bastırdı. Sonunda puanlar paylaşıldı ve bu sonuç, aynı öğleden sonra Manchester City'nin Tottenham'ı rahatça geçmesiyle Chelsea'nin şampiyonluğu koruma şansını fiilen sona erdirdi.

