Chelsea WSL splitGetty/GOAL

Chelsea'nin London City Lionesses Karşısındaki Oyuncu Puanları: Şampiyonluk tacı elinden kayıyor! Johanna Rytting Kaneryd gol attı ama Blues, WSL şampiyonluk yarışında yine tökezledi

Chelsea'nin Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu koruma umutları, Cumartesi öğleden sonra London City Lionesses karşısında neredeyse tamamen sona erdi; The Den'de Blues, 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. İlk yarının başlarında öne geçmesine rağmen, Sonia Bompastor'un en etkili oyuncularını yedek kulübesinde tutma kararı takıma pahalıya mal oldu; ev sahibi takım ikinci yarıda çabalarını artırarak bir puanı kurtardı.

Beklenildiği gibi, maça daha hızlı başlayan taraf Chelsea oldu; topu kontrol altına alan takım, maçın başlarında Lionesses kalecisi Elene Lete’yi zorladı. Aggie Beever-Jones, maçın ilk 15 dakikasında bir şutunu kaleciye kurtarılmasını izlerken, ev sahibi takım WSL şampiyonlarının birkaç tehlikeli köşe vuruşunu da bertaraf etti. Ancak Blues, golü bulmak için çok fazla beklemek zorunda kalmadı. Johanna Rytting Kaneryd, hızını kullanarak Lionesses savunmasının ortasından geçip kaleye doğru ilerledi ve topu ağlara gönderdi.

Lionesses'in hakkını vermek gerekirse, pes etmediler. İlk yarıyı sadece bir gol geride kapatan takım, ikinci yarıya yenilenmiş bir enerjiyle çıktı ve ikinci yarının büyük bir bölümünde Chelsea'yi savunmaya zorladı. Kaleci Hannah Hampton'a gelen şut yağmuru, teknik direktör Sonia Bompastor'u değişiklik yapmaya itti ve Keira Walsh, Lucy Bronze ve Naomi Girma gibi üç güçlü oyuncuyu oyuna soktu.

Ancak bu takviyeler durumu daha da kötüleştirmiş gibi görünüyordu. Lionesses, maçın bitimine 10 dakika kala skoru eşitledi; Isobel Goodwin en yükseğe çıkarak topu Hampton'ın üzerinden kafayla ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. O andan itibaren maç çılgın bir son dakikaya sahne oldu; her iki takım da galibiyet golünü bulmak için bastırdı. Sonunda puanlar paylaşıldı ve bu sonuç, aynı öğleden sonra Manchester City'nin Tottenham'ı rahatça geçmesiyle Chelsea'nin şampiyonluğu koruma şansını fiilen sona erdirdi.

GOAL, The Den'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (7/10):

    Lionesses'in beraberlik golü için bastırdığı ikinci yarıda birkaç kurtarış yapmak zorunda kaldı, ancak sonunda direnci kırıldı.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    İlk yarıda Nikita Parris'in tehdidini iyi bir şekilde bertaraf etti ve ikinci yarıda onun oyundan çıkmasını görünce rahatlamış olmalı.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Blues 1-0 öne geçtikten sonra büyük baskı altına girdi ve Bompastor, işler daha da karışmadan onu Girma ile değiştirdi.

    Veerle Buurman (6/10):

    Genel olarak iyi bir maç çıkardı ancak Lionesses'in beraberliği yakalamasına neden olan karışıklığın bir parçasıydı.

    Chloe Sarwie (5/10):

    İlk yarıda pek iş yapmadı ama ikinci yarıda kısa sürede baskı altına girdi ve maçı 30 dakika kala tamamladı.

    Orta saha

    Alexia Potter (5/10):

    Erin Cuthbert ile birlikte orta sahayı iyi kontrol etti.

    Erin Cutbert (6/10):

    Chelsea'nin orta sahadaki en büyük tehdidi oldu, ancak forvet hattına birkaç fırsat yaratmaktan öteye gidemedi.

    Wieke Kaptein (4/10):

    10 numara olarak istenen etkiyi yaratamadı, topa neredeyse hiç dokunamadı.

    Saldırı

    Agnes Beever-Jones (7/10):

    Bompastor, maçın büyük bir kısmı bitmeden onu oyundan alana kadar, tartışmasız Chelsea'nin en iyi oyuncusuydu.

    Johanna Rytting Kaneryd (8/10):

    Hızını ve bitiriciliğini sergileyerek muhteşem bir gol attı.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Sol kanatta tehdit oluşturdu ancak istediği kadar etkili olamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Keira Walsh (6/10):

    Orta sahaya biraz daha mücadeleci bir hava kattı, ancak bu çabası nedeniyle sarı kart gördü.

    Lucy Bronze (4/10):

    Chelsea'nin gol yemesini önlemek için oyuna girdi, ancak bu görevinde başarısız oldu.

    Naomi Girma (5/10):

    Kalan 25 dakika boyunca çok fazla savunma yapmak zorunda kaldı.

    Sandy Baltimore (4/10):

    Maçta pek etkili olamadı.

    Lauren James (5/10):

    Son 10 dakikada oyuna girerek kontratak tehdidi oluşturmaya çalıştı, ancak kendisine hiç boşluk bırakılmadı.

    Sonia Bompastor (4/10):

    Güçlü oyuncularını yedek kulübesinde bırakarak büyük bir risk aldı ve Chelsea sonunda bunun bedelini ödedi.

