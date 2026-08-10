Beraberlik halinde maçı penaltı atışlarının belirleyeceği yönünde bir anlaşma olmasına rağmen, iki takımın da doğrudan tünele yönelmesi stadyumdaki seyircileri şaşkına çevirdi.

Rakip takımın ve maç görevlilerinin sahadan ayrıldığını gören Chelsea'nin A takım operasyonları sorumlusu Kevin Campello'nun, kenarda hararetli bir tartışmaya girdiği ve hakeme, "Bu sözleşmede yazıyor" diye bağırdığı görüldü.

Chelsea'nin operasyon ekibinin sert itirazlarına rağmen karar değişmedi ve maç, resmen kazanan olmadan aniden sona erdirildi.



