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Adhe Makayasa

Çeviri:

Chelsea'nın Johor Darul Ta'zim ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçı, penaltı atışlarının iptal edilmesiyle kaosla sona erdi

Chelsea
Johor Darul Ta'zim - Chelsea
Johor Darul Ta'zim
Club Friendlies
Premier Lig

Chelsea'nın Malezya'daki sezon öncesi sondan bir önceki hazırlık maçı, Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kalınmasının ardından karmaşaya sahne oldu. Stat içindeki taraftarlar, maç sonrası zorunlu penaltı atışlarının beklenmedik şekilde iptal edilmesiyle neye uğradığını şaşırırken, iki takım da sonucun belirlenmemesi üzerine saha kenarında yaşanan öfkeli tartışmaların ardından sahadan ayrıldı.

  • Geç gelen beraberlik golü kafa karışıklığının öncesinde geldi

    Chelsea'nin Malezya'da Johor Darul Ta'zim ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçı, 3-3 sona eren hararetli karşılaşmanın ardından kaosa sürüklendi. Malezya ekibi Arif Aiman Hanapi'nin golüyle erken öne geçti, ardından Liam Delap'ın peş peşe kullandığı iki penaltı oyunu tersine çevirdi, ancak Oscar Arribas ve Bergson JDT'yi yeniden öne geçirdi. Antonio Cristian'ın son dakikalardaki kendi kalesine attığı gol Chelsea'yi yenilgiden kurtardı, fakat beklenen penaltı atışlarının tek taraflı olarak iptal edilmesiyle gerilim tırmandı.

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  • Operasyon şefi çatışma talep ediyor

    Beraberlik halinde maçı penaltı atışlarının belirleyeceği yönünde bir anlaşma olmasına rağmen, iki takımın da doğrudan tünele yönelmesi stadyumdaki seyircileri şaşkına çevirdi.

    Rakip takımın ve maç görevlilerinin sahadan ayrıldığını gören Chelsea'nin A takım operasyonları sorumlusu Kevin Campello'nun, kenarda hararetli bir tartışmaya girdiği ve hakeme, "Bu sözleşmede yazıyor" diye bağırdığı görüldü.

    Chelsea'nin operasyon ekibinin sert itirazlarına rağmen karar değişmedi ve maç, resmen kazanan olmadan aniden sona erdirildi.


  • Malezya şampiyonu serisini korudu

    Gergin geçen karşılaşmada Johor Darul Ta'zim, Nisan 2021'e uzanan yenilmezlik serisini sürdürdü, ancak beraberlik Chelsea'ye ağır bir bedele mal oldu. Mamadou Sarr, ilk 11'de yer almasına rağmen ısınma sırasında sahadan çekilmek zorunda kaldı; savunmacı Aaron Anselmino ise 29. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalınca gözyaşlarına boğuldu. Savunmadaki bu çifte sakatlık darbesi, Avrupa'ya dönüşleri öncesinde Xabi Alonso'nun sezon öncesi turunun üzerine gölge düşürdü.

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    Avrupa dönüşü, hazır oluş seviyesini test ediyor

    Chelsea, cumartesi günü Real Sociedad ile oynayacağı son sezon öncesi sınavı için Avrupa'ya dönerken artık hızla yeniden odaklanmak zorunda. Alonso'yu, yeni sezon öncesinde Sarr ile Anselmino'nun fiziksel durumunu değerlendirirken kırılgan savunma hattını düzeltme gibi acil bir görev bekliyor. Batı Londra ekibinin yaklaşan Fulham karşısındaki Premier League açılışı, takımın taktik hazırlığı ve kadro derinliği açısından zorlu bir sınav olacak.

Club Friendlies
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