Chelsea’nin John Stones ve Robert Lewandowski için sürpriz transfer hamleleri yapması isteniyor

Alonso, Chelsea ile dört yıllık bir sözleşme imzalayarak bu Temmuz ayında Stamford Bridge'deki teknik direktörlük koltuğuna resmen geçecek. Eski Liverpool ve Real Madrid orta saha ustası, hayal kırıklığı yaratan bir dönemün ardından geçen ay görevinden alınan Liam Rosenior'un yerine geçecek kulübün bir numaralı hedefi olarak belirlendi.

Yeni teknik direktör, pahalı genç yeteneklerle dolu bir kadro devralırken, Blues Premier League'i ancak onuncu sırada tamamladı. Kulübün finansal esnekliği konusunda endişeler sürerken, Cole çözümün serbest oyuncu piyasasında yattığına inanıyor ve özellikle son dönemde Avrupa'nın dev kulüplerinden ayrılan, başarıya alışkın oyuncuları hedefliyor.