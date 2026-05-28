Chelsea’nin John Stones ve Robert Lewandowski için sürpriz transfer hamleleri yapması isteniyor
Xabi Alonso yönetiminde yeni bir dönem
Alonso, Chelsea ile dört yıllık bir sözleşme imzalayarak bu Temmuz ayında Stamford Bridge'deki teknik direktörlük koltuğuna resmen geçecek. Eski Liverpool ve Real Madrid orta saha ustası, hayal kırıklığı yaratan bir dönemün ardından geçen ay görevinden alınan Liam Rosenior'un yerine geçecek kulübün bir numaralı hedefi olarak belirlendi.
Yeni teknik direktör, pahalı genç yeteneklerle dolu bir kadro devralırken, Blues Premier League'i ancak onuncu sırada tamamladı. Kulübün finansal esnekliği konusunda endişeler sürerken, Cole çözümün serbest oyuncu piyasasında yattığına inanıyor ve özellikle son dönemde Avrupa'nın dev kulüplerinden ayrılan, başarıya alışkın oyuncuları hedefliyor.
Stones ve Lewandowski radarında
Cole, Stones ve Lewandowski'yi takıma katılması gereken ideal tecrübeli oyuncular olarak belirledi. Stones, altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı, kupa dolu on yıllık Manchester City macerasına kısa süre önce son verdi. Lewandowski de, sadece dört sezonda 120 gol attığı verimli Barcelona döneminin ardından şu anda serbest oyuncu statüsünde.
football.london'a konuşan Cole, bu şok transferlerin ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Finansal durumun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden şu oyuncuyu alacağız, bu oyuncuyu alacağız demek kolay. Belki de oyuncuları satmak zorunda kalabiliriz, bunu bilmiyoruz. Kesin olarak istemediğimiz tek şey, topyekûn değişiklikler. Çünkü üç yıl önce inandığınız bu genç oyuncular, hâlâ aynı oyuncular."
Kazanan bir kültürün yeniden tesis edilmesi
Eski İngiltere milli futbolcusu, mevcut Chelsea kadrosunda en üst düzeyde rekabet edebilmek için gerekli olan iç liderliğin eksik olduğu konusunda ısrarcı. Cole, Stones ve Lewandowski’yi kadroya katarak Alonso’nun, büyük maçlarda zor anlarda kulübün genç yıldızlarına rehberlik edebilecek “saha içi koçları” kadroya katmış olacağını savunuyor.
"Onların ihtiyacı olan şey, benim iki üç yıldır söylediğim şey: Takım içinde, maçlar boyunca onlara yardımcı olacak, sahada onlara bilgeliğini aktaracak ve bu şekilde bir yapı oluşturacak deneyimli oyuncuların olması," diye ekledi Cole. "Sonra John Stones ve Robert Lewandowski gibi, her maçın her dakikasında oynaması gerekmeyen, ancak kazanmayı ve kültürü anlayan, sahada yardımcı olabilecek ve katkı sağlayabilecek oyuncuları bedelsiz transferle takıma katarsınız."
Deneyimli kişilerin bilgeliğine duyulan ihtiyaç
Cole, Chelsea yönetimine, soyunma odasındaki deneyim eksikliğini gidermemelerinin, takımın ne kadar bireysel yeteneğe sahip olursa olsun bir "tavana" çarpmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. O, gerçek liderliğin sadece teknik direktörün taktiksel talimatlarına güvenmekten ziyade, oyuncuların kendilerinden gelmesi gerektiğine inanıyor.
"Mevcut oyuncuların buna ihtiyacı var, bu özellik grup içinde mevcut, her zaman antrenörlerden gelemez. Tüm büyük takımlar kendi soyunma odaları içinden yönetilir ve bilgi ve bilgelik yıllar boyunca aktarılır," diye konuştu Cole. "İnsanların bunu nasıl anlamadığını gerçekten anlamıyorum. Ama umarım [Chelsea sahipleri] durumu doğru değerlendirmişlerdir ve artık bu yönde ilerlerler. Elit seviyeye ulaştığınızda, deneyime, bilgeliğe ve kaliteye ihtiyacınız vardır."