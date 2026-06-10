Chelsea'nin iki oyuncusu Cole Palmer ve Joao Pedro, Madonna'nın kısa filminin tuvalet sahnesinde sürpriz bir şekilde konuk oyuncu olarak yer aldı

ESPN’e göre, Palmer ve Pedro, Madonna’nın oyuncuların pisuarı kullanırken dikkatlerini çektiği, bir umumi tuvalet içinde geçen belirli bir sahnede yer alıyor. Confessions II adlı bu kısa film, 67 yaşındaki müzik ikonunun merakla beklenen yeni albümünden birkaç parçayı tanıtmak amacıyla yayınladığı 14 dakikalık bir proje.

Bu yeni çalışma, sanatçının 2005 tarihli Confessions on a Dance Floor albümünün doğrudan devamı niteliğinde. Chelsea'li ikili, bu yapımda saygın bir oyuncu kadrosunun parçası oluyor. Filmde, İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, süper model Kate Moss ve Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter gibi tanınmış isimler de yer alıyor ve hepsi uzun metrajlı videoda boy gösteriyor.