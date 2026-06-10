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Chelsea'nin iki oyuncusu Cole Palmer ve Joao Pedro, Madonna'nın kısa filminin tuvalet sahnesinde sürpriz bir şekilde konuk oyuncu olarak yer aldı
Pop efsanesi yeni sinema projesini yayınladı
ESPN’e göre, Palmer ve Pedro, Madonna’nın oyuncuların pisuarı kullanırken dikkatlerini çektiği, bir umumi tuvalet içinde geçen belirli bir sahnede yer alıyor. Confessions II adlı bu kısa film, 67 yaşındaki müzik ikonunun merakla beklenen yeni albümünden birkaç parçayı tanıtmak amacıyla yayınladığı 14 dakikalık bir proje.
Bu yeni çalışma, sanatçının 2005 tarihli Confessions on a Dance Floor albümünün doğrudan devamı niteliğinde. Chelsea'li ikili, bu yapımda saygın bir oyuncu kadrosunun parçası oluyor. Filmde, İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, süper model Kate Moss ve Amerikalı şarkıcı Sabrina Carpenter gibi tanınmış isimler de yer alıyor ve hepsi uzun metrajlı videoda boy gösteriyor.
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Tuchel ve Ancelotti, Dünya Kupası kadrolarına girmeyen isimleri açıkladı
Chelsea'deki 10 takım arkadaşları Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'na doğru yola çıkarken, bu iki forvet bu prestijli turnuvada yer alamadı. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, kadrosuna Palmer'ı dahil etmeme kararı alırken, Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti de benzer şekilde Pedro'yu kadroya almamayı tercih etti.
Brezilyalı forvet, Brighton'dan transfer olduktan sonra verimli bir sezon geçirdi ve tüm turnuvalarda 50 maçta 20 gol attı ve 9 asist yaptı. Ancak, bu büyük uluslararası turnuvayı kaçırmak, bu forvet ikilisine futbol dışındaki alanları keşfetmek için beklenmedik bir boş zaman sağladı ve şaşırtıcı bir şekilde, Pop Kraliçesi ile birlikte eğlence sektörüne tuhaf bir şekilde dahil olmalarına yol açtı.
Blues, iç sahada hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor
Palmer, Kulüpler Dünya Kupası zaferiyle başlayan ancak acı bir hayal kırıklığıyla sona eren çalkantılı bir sezon geçirdi; Blues, Premier Lig’i 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamadı. Çok sayıda sakatlıkla boğuşan Palmer, 34 maçta sadece 11 gol atabildi.
Madonna ise Londra kulüplerine yabancı değil. Şubat ayında, Spurs akademisinde oynayan ikiz kızları Stella ve Estere ile birlikte Tottenham Hotspur Stadyumu'nda görüldü. Ayrıca Ekim 2025'te Stamford Bridge'de Chelsea'nin Liverpool'a karşı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyet elde etmesini izledi. Bu maçta Estevao, son dakikalarda muhteşem bir gol atarak Batı Londra ekibine dramatik bir şekilde 3 puanı kazandırdı.
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Chelsea yıldızlarını bundan sonra neler bekliyor?
Önümüzdeki dönemde Chelsea, iç sahadaki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından toparlanmaya çalışırken, önlerinde kritik bir hazırlık dönemi bekliyor. Palmer ve Pedro, dikkatlerini Hollywood'dan bir an önce antrenman sahasına çevirmeli. Beklenmedik sinema dünyasına girişleri ne kadar eğlenceli olsa da, bu ikili, teknik direktörlerini etkilemek ve son derece sinir bozucu geçen bir yılı telafi etmek için büyük bir baskı altında bulunuyor.