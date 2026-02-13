Chelsea, ilk 10 dakika içinde iki büyük fırsat yakaladı. Alejandro Garnacho, Neto'nun iyi bir kurtarış yapmasını sağladı, ancak Neto'nun sektirdiği top bloklandı.

Hull kısa süre sonra diğer tarafa geçti ve Liam Millar kendi sahasında Reece James'in cebinden topu çaldı, ancak Mamadou Sarr iyi bir blok yaparak sağ bekçinin utancını önledi.

Şaşırtıcı bir şekilde, Estevao ve Liam Delap, Yorkshire'daki karlı havada büyük fırsatları kaçırdı. İlk olarak Brezilyalı oyuncu kaleciyi geçip şutunu attı, ardından Delap kaleci Dillon Phillips'in uzaklaştırdığı topu takip etti ve inanılmaz bir şekilde topu çizgiye sokamadı.

Neto, ilk yarı bitmeden önce güzel bir vuruşla skoru açarak önceki kaçırışını telafi etti. Ceza sahası kenarında topu alan Neto, muhteşem bir vuruşla topu alt köşeye gönderdi. 50. dakikada ikinci golünü attı. Şeytani bir köşe vuruşu ile herkesin arasından sıyrılan top, Phillips'in bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti.

Delap ve Estevao, Chelsea'nin üçüncü golünde işbirliği yaparak kötü kaçırmalarını telafi ettiler. Delap, ceza sahasına sprint yaparak bir savunma oyuncusunu geride bıraktı ve Brezilyalı oyuncuya pas verdi.

Neto, 70. dakikada hat-trick'ini tamamladı. Yine Delap'ın pasını aldı ve içgüdüsel bir bitirici vuruşla golü attı.

Hull, Lewis Koumas ile son dakikalarda direğe çarptı, ancak bu maç Blues için ezici bir galibiyet oldu.

GOAL, MKM Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...