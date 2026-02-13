Goal.com
Chelsea'nin Hull maçındaki oyuncu puanları: Pedro Neto, bu sihir gibi! Portekiz milli takım oyuncusu muhteşem bir hat-trick yaptı ve Estevao, Liam Rosenior'un adamları menajerinin eski takımını mağlup ederken, boş kaleye attığı golü unutturdu

Chelsea, Cuma akşamı Hull City'yi 4-0 mağlup ederek FA Cup'ın beşinci turuna yükseldi. Pedro Neto, köşe vuruşundan attığı gol de dahil olmak üzere hat-trick yaparken, Estevao da ağları havalandırdı ve Blues, Liam Rosenior'un eski takımını mağlup etti.

Chelsea, ilk 10 dakika içinde iki büyük fırsat yakaladı. Alejandro Garnacho, Neto'nun iyi bir kurtarış yapmasını sağladı, ancak Neto'nun sektirdiği top bloklandı.

Hull kısa süre sonra diğer tarafa geçti ve Liam Millar kendi sahasında Reece James'in cebinden topu çaldı, ancak Mamadou Sarr iyi bir blok yaparak sağ bekçinin utancını önledi.

Şaşırtıcı bir şekilde, Estevao ve Liam Delap, Yorkshire'daki karlı havada büyük fırsatları kaçırdı. Önce Brezilyalı oyuncu kaleciyi geçip şutunu attı, ardından Delap kaleci Dillon Phillips'in uzaklaştırdığı topu takip etti ve inanılmaz bir şekilde topu çizgiye sokamadı.

Neto, ilk yarı bitmeden önce güzel bir vuruşla skoru açarak önceki kaçırışını telafi etti. Ceza sahası kenarında topu alan Neto, muhteşem bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 50. dakikada ikinci golünü attı. Şeytani bir köşe vuruşu ile herkesin üzerinden topu geçirdi ve Phillips'in bacaklarının arasından geçerek ağlara gitti.

Delap ve Estevao, Chelsea'nin üçüncü golünde işbirliği yaparak kötü kaçırmalarını telafi ettiler. Delap, ceza sahasına sprint yaparak bir savunma oyuncusunu geride bıraktı ve Brezilyalı oyuncuya pas verdi.

Neto, 70. dakikada hat-trick'ini tamamladı. Yine Delap'ın pasını alan Neto, içgüdüsel bir vuruşla golü attı.

Hull, Lewis Koumas ile son dakikalarda direğe çarptı, ancak bu maç Blues için ezici bir galibiyet oldu.

GOAL, MKM Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Neredeyse hiçbir şey yapmadı. Top kendisine geldiğinde iyi paslar yaptı.

    Reece James (6/10):

    Topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi sahasında topu kaybetti, ancak Sarr'ın şutu bloklandı. İyi toparlandı. Yedekleşti.

    Wesley Fofana (7/10):

    Karşılaştığı her ikili mücadelede galip geldi. Hull'un hücumunu mahvetti.

    Mamadou Sarr (7/10):

    James'i utandırmamak için harika bir blok yaptı. Defans hattında rahat görünüyordu.

    Jorrel Hato (7/10):

    Neto'nun muhteşem köşe vuruşuyla Hull'un kalecisini tedirgin etti. Maçın sonlarında oyundan çıkmadan önce elinden geldiğince ileri çıktı. İyi bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Andrey Santos (8/10):

    Mükemmel top dağıtımı. Son üçte 20'den fazla pas, Chelsea'yi sürekli ileriye taşıdı. Çok yetenekli bir orta saha oyuncusu.

    Moises Caicedo (7/10):

    Fiziksel gücüyle Hull'un orta saha oyuncularını domine etti. Saat dolana kadar sürekli topu almaya çalıştı.

    Saldırı

    Pedro Neto (10/10):

    Alt köşeye muhteşem bir vuruşla gol attı, ardından köşe vuruşundan direkt gol attı ve üçüncü golünü de muhteşem bir forvet vuruşuyla attı. Muhteşem bir hat-trick.

    Liam Delap (8/10):

    Maçın başında çok iyi bir fırsatı kaçırdı ve kafasını kaybetmek üzereydi. İkinci yarıda üç asist yaptı, bunlardan ikincisi, Chelsea'nin ondan beklediği oyuncuyu yansıtıyordu, çünkü gücü ve kuvveti ön plana çıktı.

    Estevao (7/10):

    Fernando Torres'in Manchester United'a karşı gol atamadığı anı hatırlatan gerçekten berbat bir kaçırış yaptı, ancak bunu geride bırakarak üçüncü golü attı. Zihniyetinin bir göstergesi olarak, bu, geriye düşmesinin performansını etkilemesine izin vermeyerek sergilediği en iyi performanstı.

    Alejandro Garnacho (7/10):

    Maçın 8. dakikasında büyük bir fırsatı kaçırdı, ancak her zaman topu istedi ve yakın kontrolü Hull'un savunmasına kabus yaşattı.

    Yedekler ve Menajer

    Josh Acheampong (6/10):

    Caicedo'nun yerine oyuna girdi. Hemen uyum sağladı.

    Enzo Fernandez (6/10):

    İkinci yarıda James'in yerine oyuna girdi.

    TosinAdarabioyo (6/10):

    Fofana'nın yerine oyuna girdi.

    Jesse Derry (N/A):

    İlk kez forma giydi.

    Shumaira Mheuka (N/A):

    Geç debut yaptı.

    Liam Rosenior (7/10):

    Eski takımında güzel bir galibiyet. Takım seçimi rotasyona olanak sağladı ve takımının hücumu, oyuncu değişiklikleri akışı kesintiye uğratmadan önce bu maçta çok iyi işledi. Sağlam bir gece çalışması.

