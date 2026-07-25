"Chelsea'nin gerçekten ihtiyacı olan oyuncu bu mu?" - Blues efsanesi Marcel Desailly, Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix için 52 milyon sterlinlik transferi sorguluyor

Lacroix’nın son dönemdeki başarısına rağmen, eski Chelsea kaptanı Desailly bu transfer konusunda şüphelerini dile getiriyor. 57 yaşındaki Desailly, eski kulübünün savunmasını gerçekten sağlamlaştırmak için farklı bir profile sahip bir stoper ihtiyacı olduğuna inanıyor.

Desailly, Football London'a yaptığı açıklamada, "Lacroix, Chelsea'nin gerçekten ihtiyacı olan oyuncu mu? Aslında bence daha deneyimli bir stoper gerekiyor; kendini kanıtlamış ve takıma katılıp savunmaya liderlik edebilecek bir oyuncu," dedi. "Savunmamızın merkezinde gerçekten deneyimli bir lider var."

Desailly, Chelsea’nin futbolun en üst seviyelerine alışkın oyuncuları hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Desailly sözlerine şöyle devam etti: “Lacroix için iyi bir transfer, ancak ben gerçekten de Chelsea’nin, kendileriyle benzer büyüklükte ve benzer baskılar altında olan bir kulüpte elit seviyede oynamış bir oyuncuyu hedeflemesini istiyorum; Chelsea’den daha küçük bir kulüpten gelen bir oyuncuyu değil.”