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"Chelsea'nin gerçekten ihtiyacı olan oyuncu bu mu?" - Blues efsanesi Marcel Desailly, Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix için 52 milyon sterlinlik transferi sorguluyor
Chelsea, Palace’ın yıldız oyuncusuna yaklaşıyor
Chelsea, Palace’tan Lacroix’yı 52 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak üzere. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiği bildiriliyor ve yeni sezon öncesinde takımın önemli bir takviyesi olması bekleniyor. Bu transfer, BlueCo yönetimindeki Chelsea’nin son dönemdeki transfer stratejisinde önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Kulübün, 26 yaşında veya daha büyük bir oyuncu için transfer ücreti ödemesi dört yıldır ilk kez gerçekleşiyor. Lacroix’nın Alonso yönetimindeki savunmada hemen yer alması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Desailly, köklü bir elit lider talep ediyor
Lacroix’nın son dönemdeki başarısına rağmen, eski Chelsea kaptanı Desailly bu transfer konusunda şüphelerini dile getiriyor. 57 yaşındaki Desailly, eski kulübünün savunmasını gerçekten sağlamlaştırmak için farklı bir profile sahip bir stoper ihtiyacı olduğuna inanıyor.
Desailly, Football London'a yaptığı açıklamada, "Lacroix, Chelsea'nin gerçekten ihtiyacı olan oyuncu mu? Aslında bence daha deneyimli bir stoper gerekiyor; kendini kanıtlamış ve takıma katılıp savunmaya liderlik edebilecek bir oyuncu," dedi. "Savunmamızın merkezinde gerçekten deneyimli bir lider var."
Desailly, Chelsea’nin futbolun en üst seviyelerine alışkın oyuncuları hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Desailly sözlerine şöyle devam etti: “Lacroix için iyi bir transfer, ancak ben gerçekten de Chelsea’nin, kendileriyle benzer büyüklükte ve benzer baskılar altında olan bir kulüpte elit seviyede oynamış bir oyuncuyu hedeflemesini istiyorum; Chelsea’den daha küçük bir kulüpten gelen bir oyuncuyu değil.”
Alonso'nun taktiksel vizyonu ve Lacroix'nın yükselişi
Desailly, üç merkez savunmacıyla oynamayı tercih eden Alonso için bu transferin taktiksel açıdan mantıklı olduğunu kabul etti. Lacroix’nın Palace’ta Oliver Glasner yönetiminde üçlü savunma düzeninde edindiği tecrübenin son derece faydalı olacağını belirtti.
"Alonso, üçlü savunma ile oynamayı seviyor. Fikirlerini ve felsefesini üçlü savunma sistemiyle hayata geçirmek istiyor," diye açıkladı Desailly. "Bence bu hem onun hem de Chelsea için iyi bir hamle. Lacroix, Didier Deschamps'ın kurduğu muhteşem bir takımda forma giyen bir milli oyuncu. Dünya Kupası'nda Fransa'yı temsil etmiş bir milli oyuncuyu eleştiremem."
Lacroix, 2024 yılında Wolfsburg’dan Selhurst Park’a transfer olduğundan bu yana yıldızı hızla parladı. Fransız oyuncu, geçen sezon Eagles’ın 2024-25 FA Kupası ve Conference League’i kazanmasında önemli bir rol oynadı.
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Stamford Bridge’de yeni bir dönem
Tıbbi muayenesi tamamlanan oyuncunun 52 milyon sterlinlik transferinin resmi olarak onaylanması önümüzdeki günlerde bekleniyor. Chelsea taraftarları, Alonso’nun taktiksel ana planının Batı Londra’ya hemen başarı getirebilecek mi, yakında görecekler.
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