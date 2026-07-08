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Chelsea’nin genç oyuncusu Jesse Derry, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulübe sürpriz bir kiralık transfer yapmaya hazırlanıyor
Derry, Sporting’e kiralanmadan önce Chelsea ile yeni bir sözleşme imzaladı
BBC Sport’un haberine göre, Derry önümüzdeki sezon için Sporting’e geçici olarak transfer olmayı tamamlamak üzere. Anlaşma, satın alma opsiyonu içermeyen düz bir kiralama olacak. Bu transfer, Derry’nin geçen sezon A takımdaki ilk maçına çıkmasının ardından Chelsea’nin ona yeni bir sözleşme sunma kararının ardından gerçekleşti.
İngiliz forvet, Bayern Münih dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişti, ancak Chelsea, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket etti. Londra kulübü, Derry'nin kariyeri için ideal bir sonraki adımın Portekiz'de bir dönem geçirmek olduğuna karar verdi; böylece oyuncu, ilk maçlarında teknik ekibi etkilemesinin ardından A takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı bulacak.
- Getty
Stamford Bridge’e gelen oyuncular, Derry’yi geçici olarak ayrılmaya itiyor
Derry, sağlık kontrolünün ardından Sporting’e katılmaya hazırlanırken, Chelsea bu yaz Portekiz ekibinden Geovany Quenda’yı 40 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Quenda, Stamford Bridge’de halihazırda Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens ve Alejandro Garnacho’nun yer aldığı kalabalık forvet kadrosuna katılacak.
Bu nedenle Chelsea, Derry’nin yeterli süre alabilmesi için kiralık transferin en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Öte yandan kulüp, Garnacho’yu kalıcı transfer için piyasaya sundu ve onun geçici olarak ayrılma olasılığını ortadan kaldırdı. Chelsea, kadrosunu küçültmeye istekli ve hücum seçeneklerini yeniden şekillendirirken Garnacho için uygun bir alıcı bulmak öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Gençlik takımlarında hızlı yükseliş
Derry, geçen yaz Crystal Palace’tan Chelsea’nin altyapısına katıldığından bu yana hızlı bir yükseliş yaşadı. İngiltere’nin U17, U18 ve U19 seviyelerinde forma giymiş olan bu forvet, kısa sürede en umut vaat eden isimlerden biri olarak kendini kanıtladı. Geçen sezon Chelsea formasıyla üç maça çıkan Derry, Nottingham Forest karşısında ilk kez Premier Lig’de ilk 11’de sahaya çıktı.
Ancak bu önemli an, devre arasına az kala yaşanan bir kafa çarpışması nedeniyle kısa sürdü. Bununla birlikte, Derry bu aksilikten tamamen kurtuldu ve sezonun son maçı olan Sunderland karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı; bu da onun gelecekte de A takım kadrosunda sağlam bir yer edindiğini gösterdi.
- AFP
Derry için bundan sonra ne olacak?
Derry, şimdi Portekiz’e giderek sağlık kontrolünden geçecek ve Sporting’e kiralanma işlemini tamamlayacak. Evrak işlemleri tamamlandığında, yeni takımına katılacak ve Şampiyonlar Ligi maçlarının da yer aldığı zorlu bir sezona hazırlanacak. Yurtdışındaki bu dönemdeki başarısı, Londra’ya döndüğünde ilk 11’de yer almak için rekabet etmeye hazır bir oyuncu olarak geri dönmesini sağlayabilir.
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