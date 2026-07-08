Chelsea’nin genç oyuncusu Jesse Derry, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulübe sürpriz bir kiralık transfer yapmaya hazırlanıyor

BBC Sport’un haberine göre, Derry önümüzdeki sezon için Sporting’e geçici olarak transfer olmayı tamamlamak üzere. Anlaşma, satın alma opsiyonu içermeyen düz bir kiralama olacak. Bu transfer, Derry’nin geçen sezon A takımdaki ilk maçına çıkmasının ardından Chelsea’nin ona yeni bir sözleşme sunma kararının ardından gerçekleşti.

İngiliz forvet, Bayern Münih dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin ilgisini çekmişti, ancak Chelsea, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı hareket etti. Londra kulübü, Derry'nin kariyeri için ideal bir sonraki adımın Portekiz'de bir dönem geçirmek olduğuna karar verdi; böylece oyuncu, ilk maçlarında teknik ekibi etkilemesinin ardından A takımda düzenli olarak forma giyme fırsatı bulacak.



