Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane, Enzo Fernandez'in Madrid'e yaptığı son seyahate ilişkin görüşlerini paylaştı
Chelsea teknik direktörü, takımın tatil döneminde Madrid'e yaptığı ziyareti önemsemedi
Fernandez, geçici teknik direktör McFarlane’in Chelsea kadrosuna verdiği üç günlük izin sırasında İspanya’ya gitti. Orta saha oyuncusu, takım arkadaşları Marc Cucurella ve Joao Pedro ile birlikte Madrid Açık tenis turnuvasına katıldı. Fernandez, etkinlikte Real Madrid’in yıldızı Bellingham’ın yanında otururken görülmesi üzerine dikkatleri üzerine çekti. Bu görüntü, İspanyol devine olası bir transferle ilgili spekülasyonları yeniden alevlendirdi.
McFarlane ve Fernandez’in menajeri spekülasyonlara yanıt verdi
Ancak McFarlane durumu önemsiz gösterdi ve bu gezi ya da takım üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir endişe olmadığını vurguladı. Geçici teknik direktör, oyuncularının izin günlerini birlikte geçirme kararını savundu.
McFarlane, "Oyunculara üç gün izin verdik ve birlikte tatile çıkmaları grubun niteliği hakkında çok şey söylüyor" dedi. "Birlikte vakit geçirmelerini ve tenis izlemek için Madrid'e gitmelerini çok seviyorum, bu yüzden dürüst olmak gerekirse bunda bir sorun görmüyorum."
"Geçen yıl da takım arkadaşlarıyla birlikte oradaydı. Son tatillerinde de birlikte vakit geçirdiler, bu yüzden bunun grup içindeki birliktelik açısından olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum."
Fernandez'in menajeri konuştu
Fernandez’in menajeri Javier Pastore de, orta saha oyuncusunun Real Madrid’e transfer olacağına dair spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı.
"Çok şey söyleniyor, ama gerçek şu ki, aslında hiçbir şey olmuyor. O, Chelsea'de sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda," dedi AS'ye. "O anda belki de pek uygun olmayan bazı yorumlarda bulunduğu doğru, ama olağandışı bir şey söylemedi. Sadece çok sevdiği Madrid hakkında konuştu."
Chelsea, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanıyor
Chelsea, istikrarsız geçen sezonun sonunda bir kupa kazanma umuduyla önümüzdeki maçlarda Nottingham Forest ve Liverpool ile karşılaşacak; ardından ise dikkatlerini FA Cup finaline çevirecek. Fernandez’in, Leeds United’ı mağlup ettikleri yarı final maçında galibiyetin tek golünü atarak yaptığı belirleyici katkının ardından, finalde de kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Arjantinli oyuncunun uzun vadeli geleceği, yaz transfer döneminde yine gündeme gelebilir. Ancak, Haziran 2032'ye kadar süren sözleşmesi ve 106,8 milyon sterlinlik piyasa değeri ile Chelsea, sezonun belirleyici aşamasına girerken şu anda kadro içindeki istikrarı korumaya odaklanmış durumda.