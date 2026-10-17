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Adhe Makayasa
Çeviri:

Chelsea'nin Everton karşısındaki oyuncu puanları: Xabi Alonso'nun ekibi Hill Dickinson Stadyumu'nda kazanırken Pedro Neto bitiriciliğiyle fark yarattı

Player ratings
Everton - Chelsea
Everton
Chelsea
Premier Lig
P. Neto

Pedro Neto, attığı iki golle Chelsea’ye Everton karşısında kritik bir 2-0’lık galibiyet getirdi. Xabi Alonso’nun taktik disiplini, Merseyside’da ikinci yarıdaki üstün performansın önünü açtı.

Chelsea, Hill Dickinson Stadyumu’nda Everton’ı 2-0 mağlup ederken maçın belirleyici ismi Neto oldu. İlk yarıda net fırsatlardan çok taktiksel yerleşim ve fiziksel mücadele ön plana çıktı. Takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi. Alonso’nun ekibi sabırlı kaldı ve %53’lük topa sahip olma oranıyla, Chelsea’yi başlangıçta yalnızca uzak mesafeli denemelerle sınırlayan Everton’ın disiplinli derin savunmasını zamanla aşacağına güvendi.

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Neto’nun golüyle Chelsea öne geçti ve maçın gidişatı tamamen konuk ekibin lehine döndü. Everton beraberliği yakalamaya çalışsa da Chelsea savunmadaki düzenini koruyarak ev sahibi ekibi yalnızca 0,55 beklenen gol (xG) değerinde tuttu. Neto, 90. dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. Bu etkili performansın ardından Chelsea, Premier League tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

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    Kaleci ve savunma

    E. Martinez - 7/10:

    Arjantinli kaleci maç boyunca sakin bir görüntü sergiledi, ancak sınırlarını zorlayacak pozisyonlarla nadiren karşılaştı. Kalesini gole kapattı ve oyundan alınmadan önce 75 dakika sahada kaldı. Everton'ın toplam 17 ortası karşısında ceza sahasına iyi hâkim oldu. Topu oyuna sokma becerisi, Chelsea'nin ilk baskıyı aşmasına yardımcı oldu.

    L. Colwill - 7/10:

    Colwill savunma hattında rahat bir görüntü sergiledi ve rakibe yalnızca beş isabetli şut şansı tanıyan savunmanın bir parçasıydı. Everton'ın kontra ataklarına karşı geriye dönüşlerdeki hızı büyük önem taşıdı. Chelsea geriden oyun kurmaya çalışırken top kullanımında da etkiliydi.

    J. Acheampong - 6/10:

    Genç oyuncu potansiyelinden izler gösterdi, ancak zaman zaman Premier League'in fiziksel mücadelesine ayak uydurmakta zorlandı. Zamanlamasını tutturamadığı bir müdahale nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

    J. Hato - 7/10:

    Hato disiplinli bir performans sergileyerek Everton'ın kanatlardan yarattığı tehdidi büyük ölçüde etkisiz hâle getirdi. Uzatma dakikalarında oyundan çıkana kadar taktik açıdan doğru kararlar verdi ve takımın son bölümdeki baskı altında düzenini korumasına yardımcı oldu.

    M. Lacroix - 8/10:

    Savunmanın göbeğinde güçlü bir varlık gösteren Lacroix, takımının kalesini gole kapatmasında kilit rol oynadı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve takımın savunma mücadelesine liderlik ederek Everton son bölümde beraberlik golü için yüklenirken bile savunma hattının kompakt kalmasını sağladı.

  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    J. Henderson - 7/10:

    Tecrübeli oyuncu, zorlu deplasmanda ihtiyaç duyulan liderliği ve pozisyon disiplinini ortaya koydu. Savunmanın önünde kalkan görevi gören Henderson, topu etkili biçimde dolaşıma soktu ve geçişlerin fazla sorun yaşanmadan yönetilmesini sağladı.

    M. Caicedo - 7/10:

    Kaptanlık pazubendini takan Caicedo, Chelsea’nin orta sahadaki itici gücüydü. Geniş bir alanı katetti ve sahanın orta bölümünde Everton’ın ritmini bozdu. Son saniyelerde orta sahaya taze güç katmak için 92. dakikanın sonlarında oyundan alındı.

    M. Rogers - 6/10:

    Rogers, geçişlerde çok çalıştı ancak Everton’ın dirençli hatlarını aşmakta zorlandı. Taktik faulü nedeniyle 34. dakikada sarı kart gördü ve devre arasına kadar hakemin notlarına daha fazla konu olmadığı için belki de şanslıydı.



  • Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    C. Palmer - 6/10:

    Chelsea'nin başlıca oyun kurucusu için her zamankinden daha sakin bir öğleden sonraydı. Palmer, hatlar arasında alıştığı boşlukları bulmakta zorlandı ve 65. dakikada sarı kart gördü.

    P. Neto - 9/10:

    Maçın tartışmasız yıldızıydı. Bitiriciliğiyle öne çıkan Neto, ikinci yarının başlamasından saniyeler sonra gol perdesini açtı ve 90. dakikada attığı golle üç puanı garantiledi. İki golünün yanı sıra 27. dakikada sarı kart gördü ve büyük efor sarf ettiği maçta, uzatma dakikalarının sonlarına doğru oyundan çıktı.

    J. Pedro - 7/10:

    Gol atamasa da Pedro'nun hareketliliği, Everton'ın stoperlerini yerlerinden çıkarmada önemli rol oynadı. Hücumda takımı için etkili bir hedef oyuncu oldu ve 92. dakikada oyundan alınana kadar yorulmadan çalıştı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    M. Penders - 6/10:

    75. dakikada Martinez'in yerine oyuna girdi. Everton'ın son bölümdeki yoğun baskısı karşısında güven veren bir görüntü sergileyerek takımının gol yemeden maçı tamamlamasını sağladı.

    R. Lavia - Puan verilmedi:

    Orta sahayı güçlendirmek için 92. dakikada oyuna girdi.

    D. Welbeck - Puan verilmedi:

    92. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

    M. Palestra - Puan verilmedi:

    92. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

    G. Quenda - Puan verilmedi:

    Maçın son saniyelerini tamamlamak için 102. dakikada oyuna girdi.

    X. Alonso - 8/10:

    Teknik direktörün devre arasındaki konuşması açıkça etkili oldu; Chelsea ikinci yarı başlar başlamaz golü buldu. Erken gördüğü sarı karta rağmen Neto'yu oyunda tutma kararı fazlasıyla karşılığını verdi. Kurduğu savunma düzeni de 90 dakika boyunca Everton'ı düşük gol beklentili fırsatlarla sınırladı.

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