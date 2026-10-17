E. Martinez - 7/10:

Arjantinli kaleci maç boyunca sakin bir görüntü sergiledi, ancak sınırlarını zorlayacak pozisyonlarla nadiren karşılaştı. Kalesini gole kapattı ve oyundan alınmadan önce 75 dakika sahada kaldı. Everton'ın toplam 17 ortası karşısında ceza sahasına iyi hâkim oldu. Topu oyuna sokma becerisi, Chelsea'nin ilk baskıyı aşmasına yardımcı oldu.

L. Colwill - 7/10:

Colwill savunma hattında rahat bir görüntü sergiledi ve rakibe yalnızca beş isabetli şut şansı tanıyan savunmanın bir parçasıydı. Everton'ın kontra ataklarına karşı geriye dönüşlerdeki hızı büyük önem taşıdı. Chelsea geriden oyun kurmaya çalışırken top kullanımında da etkiliydi.

J. Acheampong - 6/10:

Genç oyuncu potansiyelinden izler gösterdi, ancak zaman zaman Premier League'in fiziksel mücadelesine ayak uydurmakta zorlandı. Zamanlamasını tutturamadığı bir müdahale nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

J. Hato - 7/10:

Hato disiplinli bir performans sergileyerek Everton'ın kanatlardan yarattığı tehdidi büyük ölçüde etkisiz hâle getirdi. Uzatma dakikalarında oyundan çıkana kadar taktik açıdan doğru kararlar verdi ve takımın son bölümdeki baskı altında düzenini korumasına yardımcı oldu.

M. Lacroix - 8/10:

Savunmanın göbeğinde güçlü bir varlık gösteren Lacroix, takımının kalesini gole kapatmasında kilit rol oynadı. Hava toplarında üstünlük kurdu ve takımın savunma mücadelesine liderlik ederek Everton son bölümde beraberlik golü için yüklenirken bile savunma hattının kompakt kalmasını sağladı.