Chelsea, Hill Dickinson Stadyumu’nda Everton’ı 2-0 mağlup ederken maçın belirleyici ismi Neto oldu. İlk yarıda net fırsatlardan çok taktiksel yerleşim ve fiziksel mücadele ön plana çıktı. Takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle girdi. Alonso’nun ekibi sabırlı kaldı ve %53’lük topa sahip olma oranıyla, Chelsea’yi başlangıçta yalnızca uzak mesafeli denemelerle sınırlayan Everton’ın disiplinli derin savunmasını zamanla aşacağına güvendi.
İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Neto’nun golüyle Chelsea öne geçti ve maçın gidişatı tamamen konuk ekibin lehine döndü. Everton beraberliği yakalamaya çalışsa da Chelsea savunmadaki düzenini koruyarak ev sahibi ekibi yalnızca 0,55 beklenen gol (xG) değerinde tuttu. Neto, 90. dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. Bu etkili performansın ardından Chelsea, Premier League tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.