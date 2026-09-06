Cole ayrıca, kulübün üst düzey yeteneklerin ayrılmasına izin verme stratejisini sorguladı ve bunu bir başka dikkat çekici ayrılıkla doğrudan kıyasladı. Cole şöyle ekledi: "Bu kesinlikle yeterince iyi değil; bence bunun artık sona ermesi gerekiyor. Kevin De Bruyne'de de [ayrılırken] oldu; Kai Havertz'de de oldu. Bu tür anlaşmalar, Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'da ya da Arsenal'de Arsene Wenger döneminde hiç yaşanmadı. Rakiplerinizden birinde dünya çapında bir oyuncuya dönüşecek bir futbolcunun gönderildiğini onları ne zaman duydunuz?"

Bu sonucun ardından Arsenal, üç maçta en fazla dokuz puana ulaşmış oldu; Chelsea ise altı puanla dördüncü sırada kaldı.







