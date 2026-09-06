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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Chelsea'nin eski yıldızı Joe Cole, kulübü "dünya çapında" Kai Havertz'i Londra'daki rakibi Arsenal'e sattığı için eleştirdi

J. Cole
K. Havertz
Arsenal
Arsenal - Chelsea
Chelsea
Premier Lig

Chelsea'nın eski yıldızı Joe Cole, Kai Havertz'i Londra'daki rakibi Arsenal'a satma kararı nedeniyle eski kulübünü sert sözlerle eleştirdi. Havertz, pazar günü Mikel Arteta'nın ekibinin Chelsea karşısında 2-1'lik kritik bir galibiyet almasına önemli katkı sağladı ve bu durum Cole'un, çok yetenekli oyuncuların doğrudan rakiplerini güçlendirmesine izin veren transfer stratejisini sorgulamasına yol açtı.

  • Cole, Chelsea'nin transfer kararlarını eleştirdi

    Cole, Chelsea'nin Havertz'i 2023'te 65 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Arsenal'a satmasını kınadı. Havertz, Arsenal'ın kısa süre önce Chelsea'yi 2-1 yendiği maçta eşitlik golünü attı; Morgan Rogers'ın erken gelen golünü geçersiz kıldıktan sonra galibiyet golünü Martin Odegaard kaydetti.

    Premier League Productions'a konuşan Cole, büyük hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bence kulübünüzde Kai Havertz varsa onu her gün, her hafta düzenli olarak izliyorsunuzdur. Teknik adamlar ve menajerler gelir geçer, peki ya futbol direktörleri? Kulübün, onun gitmesine izin verdiğinden beri santrforlara ne kadar para harcadığına bakın."

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  • De Bruyne ve efsanevi menajerlerle karşılaştırmalar

    Cole ayrıca, kulübün üst düzey yeteneklerin ayrılmasına izin verme stratejisini sorguladı ve bunu bir başka dikkat çekici ayrılıkla doğrudan kıyasladı. Cole şöyle ekledi: "Bu kesinlikle yeterince iyi değil; bence bunun artık sona ermesi gerekiyor. Kevin De Bruyne'de de [ayrılırken] oldu; Kai Havertz'de de oldu. Bu tür anlaşmalar, Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'da ya da Arsenal'de Arsene Wenger döneminde hiç yaşanmadı. Rakiplerinizden birinde dünya çapında bir oyuncuya dönüşecek bir futbolcunun gönderildiğini onları ne zaman duydunuz?"

    Bu sonucun ardından Arsenal, üç maçta en fazla dokuz puana ulaşmış oldu; Chelsea ise altı puanla dördüncü sırada kaldı.



  • Arsenal'dan Havertz'e övgü

    Mikel Arteta ve Odegaard, pazar günü sergilediği etkili performansın ardından Havertz'e övgüler yağdırdı. Odegaard, takım arkadaşının zekâsına dikkat çekerek şöyle dedi: "O gerçekten çok zeki bir oyuncu. Hareketliliği çok iyi, savunmacıların dikkatini fazlasıyla üzerine çekiyor ve harika bir goldü."

    Arteta da Havertz'in genel katkısını ve mevcut formunu övdü. "Mutlu görünüyor. Takıma alışmış görünüyor, mutlu ve özel hayatında da çok güzel şeyler oldu" diye konuşan Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisini iyi hissediyor, her gün antrenman yapıyor ve şu anda bu rutine sahip. Goller atıyor ama sadece bu değil, takım için de inanılmaz işler yapıyor."

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    Her iki kulüp için sırada ne var?

    Arsenal, sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba akşamı Napoli ile karşılaşmaya hazırlanırken şimdi dikkatini Avrupa kupalarına çevirecek. Bu arada Chelsea ise hafta ortasında Carabao Cup'ta Leeds United ile karşı karşıya geleceği maçta, bu yerel yenilginin ardından toparlanmaya çalışacak.

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