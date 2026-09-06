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Chelsea'nin eski yıldızı Joe Cole, kulübü "dünya çapında" Kai Havertz'i Londra'daki rakibi Arsenal'e sattığı için eleştirdi
Cole, Chelsea'nin transfer kararlarını eleştirdi
Cole, Chelsea'nin Havertz'i 2023'te 65 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Arsenal'a satmasını kınadı. Havertz, Arsenal'ın kısa süre önce Chelsea'yi 2-1 yendiği maçta eşitlik golünü attı; Morgan Rogers'ın erken gelen golünü geçersiz kıldıktan sonra galibiyet golünü Martin Odegaard kaydetti.
Premier League Productions'a konuşan Cole, büyük hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bence kulübünüzde Kai Havertz varsa onu her gün, her hafta düzenli olarak izliyorsunuzdur. Teknik adamlar ve menajerler gelir geçer, peki ya futbol direktörleri? Kulübün, onun gitmesine izin verdiğinden beri santrforlara ne kadar para harcadığına bakın."
De Bruyne ve efsanevi menajerlerle karşılaştırmalar
Cole ayrıca, kulübün üst düzey yeteneklerin ayrılmasına izin verme stratejisini sorguladı ve bunu bir başka dikkat çekici ayrılıkla doğrudan kıyasladı. Cole şöyle ekledi: "Bu kesinlikle yeterince iyi değil; bence bunun artık sona ermesi gerekiyor. Kevin De Bruyne'de de [ayrılırken] oldu; Kai Havertz'de de oldu. Bu tür anlaşmalar, Sir Alex Ferguson döneminde Manchester United'da ya da Arsenal'de Arsene Wenger döneminde hiç yaşanmadı. Rakiplerinizden birinde dünya çapında bir oyuncuya dönüşecek bir futbolcunun gönderildiğini onları ne zaman duydunuz?"
Bu sonucun ardından Arsenal, üç maçta en fazla dokuz puana ulaşmış oldu; Chelsea ise altı puanla dördüncü sırada kaldı.
Arsenal'dan Havertz'e övgü
Mikel Arteta ve Odegaard, pazar günü sergilediği etkili performansın ardından Havertz'e övgüler yağdırdı. Odegaard, takım arkadaşının zekâsına dikkat çekerek şöyle dedi: "O gerçekten çok zeki bir oyuncu. Hareketliliği çok iyi, savunmacıların dikkatini fazlasıyla üzerine çekiyor ve harika bir goldü."
Arteta da Havertz'in genel katkısını ve mevcut formunu övdü. "Mutlu görünüyor. Takıma alışmış görünüyor, mutlu ve özel hayatında da çok güzel şeyler oldu" diye konuşan Arteta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisini iyi hissediyor, her gün antrenman yapıyor ve şu anda bu rutine sahip. Goller atıyor ama sadece bu değil, takım için de inanılmaz işler yapıyor."
- AFP
Her iki kulüp için sırada ne var?
Arsenal, sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba akşamı Napoli ile karşılaşmaya hazırlanırken şimdi dikkatini Avrupa kupalarına çevirecek. Bu arada Chelsea ise hafta ortasında Carabao Cup'ta Leeds United ile karşı karşıya geleceği maçta, bu yerel yenilginin ardından toparlanmaya çalışacak.
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