Enzo Maresca Chelsea Pep Guardiola
Richard Martin

Çeviri:

Chelsea'nin Enzo Maresca'nın ayrılmasının ardından yaşadığı düşüş, onun Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini alacak doğru kişi olduğunu mu gösteriyor?

Enzo Maresca, sonsuzluk havuzundan okyanusa bakarken, artık Chelsea'nin teknik direktörlüğünü yapmadığı için şükrediyor olmalıydı. Newcastle, Everton ve Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgilerden, "topa saygı" tartışmalarına kadar uzanan olaylara, Marc Cucurella ve Enzo Fernandez'in ayrılmaya açık olduklarını açıkça ima etmelerine kadar, Stamford Bridge, Maresca'nın Maldivler'deki son cennet gibi tatiliyle karşılaştırıldığında adeta bir savaş alanını andırıyor.

Ancak üst düzey futbol teknik direktörleri uzun süre dinlenmezler ve İtalyan teknik adam, neşeli Instagram paylaşımında ailesiyle birlikte sonsuza dek kumsalda tembellik etmeyeceğini açıkça belirtti. Bu, bir sonraki zorlu göreve hazırlanmak için "enerji toplama zamanı"ydı. Ve bu görevin, Chelsea’nin bir sonraki rakibi olan ve kendisinin teknik direktörlük itibarını kazandığı Manchester City’de olması ihtimali giderek artıyor.

Maresca'nın Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın yerine geçmeye olan ilgisi ve City ile yaptığı bildirilen görüşmeler, Yeni Yıl Günü'nde Chelsea'den ani ayrılışında büyük bir faktör oldu, ancak sonuçlardaki keskin düşüş ve sağlık ekibiyle olan anlaşmazlığı da dahil olmak üzere, kulüp yönetimi ile ilişkilerinin bozulmasının başka nedenleri de vardı.

Uzaktan bakıldığında Maresca, çoğu kulübün uzak durmak isteyeceği huysuz bir figür gibi görünüyordu. Ancak son üç aydaki olaylar onu olumlu bir ışıkta göstermeye başladı ve Maresca'yı, Katalan teknik adamın muhtemelen bu sezonun sonunda görevinden ayrılması durumunda Guardiola'nın yerini alacak uygun bir aday gibi gösterdi.

    "Bizi çok üzdü"

    Maresca kulüpten ayrıldığında sekiz Chelsea oyuncusu hemen ona saygılarını sundu; Pedro Neto ise Sky Sports’a verdiği röportajda teknik direktörle yolların ayrılması kararına şaşırdığını dile getirdi.

    Portekizli kanat oyuncusu, "Haberleri duyduğumda, dürüst olmak gerekirse başlangıçta biraz şaşırdım, çünkü teknik direktör bizim için çok iyi işler yapmıştı" dedi. "Geçen yıl inanılmaz bir sezon geçirdi, bu yıl da iyi bir sezon geçiriyordu. Kişisel olarak da inanılmaz biriydi."

    Oyuncuların ayrılan teknik direktörlere karşı nazik davranması olağandışı bir durum değil, ancak yeni teknik direktör göreve başladığında bu duygular genellikle kaybolur. Ancak, Chelsea'nin Liam Rosenior yönetiminde sezonu çökmeye başladığında, Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenip Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönebilmek için Premier Lig'de ilk beşte yer almaya çalışırken, birçok oyuncu Maresca'nın görevde olduğu günleri özlemeye başladı.

    PSG'ye evinde 3-0 yenilip toplamda 8-2'lik bir skorla elenmesinin ardından Enzo Fernandez, Meksikalı yayıncı TUDN'e şunları söyledi: "Ben de [Maresca'nın ayrılmasını] anlamıyorum. Açıkçası, bu ayrılık bizi çok üzdü çünkü bir kimliğimiz vardı. Bazen iyi, bazen kötü olsa da bize bir düzen sağladı.

    "Ancak antrenman ve maçlar konusunda her zaman çok net bir kimliği vardı ve elbette ayrılışı bize çok zarar verdi, özellikle de sezonun ortasında. Bu, o ana kadar inşa ettiğiniz her şeyi yok ediyor."

    • Reklam
    "Onun için öl"

    Sırada Marc Cucurella vardı; o, Maresca'yı Chelsea'de birlikte çalıştığı altı teknik direktörün (Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard ve Mauricio Pochettino dahil) arasında "en önemlisi" olarak nitelendirdi.

    "Maresca'nın bizden ne istediğini biliyorduk. Kulüpler Dünya Kupası gibi bir şampiyonluk kazanmak da yardımcı oluyor, bağı güçlendiriyor ve kutlamalar sırasında harika ilişkiler kuruyorsunuz," dedi bek oyuncusu The Athletic'e. "Bir teknik direktör size bu güveni verip şampiyonluklar için mücadele etmeniz için bir platform sunduğunda, onun için canınızı verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu bizim üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım."

    Özellikle Fernandez'in sözleri Rosenior'a yönelik bir hakaret olarak yorumlanırken, Cucurella ise İngiliz teknik direktör hakkında doğrudan konuştu.

    "Bize yakın olmayı seviyor ve futbol fikirleri iyi, ancak bunları çalışacak vaktimiz yok. Bu bağlamda, planlarınızın bazen işe yaramaması normaldir ve o zaman zor anlar yaşarız," dedi. "Enzo Maresca görevdeyken daha istikrarlıydık, çünkü 18 ay boyunca birlikte çalıştık."

    Malo Gusto ayrıca Rosenior'u sevdiğini de söyledi - "Bize futbola olan tutkusunu paylaşmak istiyor ve ben onun için oynamak istiyorum" - ancak bu değişikliğin büyük bir sarsıntı yarattığını inkar edemedi ve bunu "biraz karmaşık" ve "büyük bir değişiklik" olarak nitelendirdi.

    "Çoğumuz genciz ama bununla başa çıkacak kalitemiz var. Süreci güvenmek ve Chelsea'yi olması gereken yere getirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız," diye ekledi Gusto.

    "Chelsea'nin hak ettiği yer"

    Gusto’nun sözleri Blues taraftarlarına tanıdık gelmiş olabilir, zira bunlar Maresca’nın veda açıklamasında da yer almıştı: "Chelsea gibi prestijli bir kulübü hak ettiği yerde bırakmanın verdiği iç huzurla ayrılıyorum."

    Maresca’nın Stamford Bridge’de geçirdiği 18 ay hakkındaki değerlendirmesine itiraz etmek zordu. Chelsea, 2022-23 sezonunda Premier Lig’i 12. sırada, 2023-24 sezonunda ise 6. sırada tamamlamıştı; oysa Maresca, ilk sezonunda takımı 4. sıraya yükseltti ve büyük ölçüde yedek kadroyla Conference League’i kazandıktan sonra, finalde Avrupa şampiyonu PSG’yi 3-0 mağlup ederek Club World Cup’ta muhteşem bir zafer elde etti.

    Fulham ve Ipswich Town'a karşı üst üste alınan mağlubiyetler ve Brighton'a karşı arka arkaya alınan yenilgiler özellikle acı vericiydi; bu, mükemmel bir görev süresinden çok uzaktı. Taraftarlar da kendilerine sunulan pas futbolunu her zaman takdir etmedi ve zaman zaman takımı yuhaladı. Ancak kupa zaferlerinin ötesinde pek çok zirve anı vardı ve Chelsea, Kasım ayında 11 maçta 9 galibiyetlik bir seride Barcelona'yı ezip geçtiğinde, özel bir şeye doğru yol aldıkları görünüyordu.

    Maruz kalma riski

    Sonraki dokuz maçta sadece iki galibiyet alınması moralleri bozdu; buna, Aralık ayında Everton’a karşı kazanılan maçın ardından Maresca’nın destek eksikliğine dair tuhaf açıklamaları ve Manchester City ile yaptığı görüşmelere dair sızan haberler de eklenince, teknik direktör 2026 yılının ilk gününde karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldı.

    Rosenior, Premier Lig'de Maresca'dan biraz daha iyi bir performans sergiledi; 10 maçta maç başına 1,7 puan alırken, İtalyan teknik adam 20 maçta 1,6 puan aldı ve maç başına 0,1 gol daha fazla attı. Aslında, sezon Rosenior göreve geldiğinde başlamış olsaydı, Chelsea altıncı değil dördüncü sırada olurdu. Bu istatistikler, mevcut teknik direktörü, Blues'un son lig maçında Everton'a 3-0 yenildikten sonra "gürültüyü unutmamız gerektiğini" söylemeye cesaretlendirdi.

    Chelsea, FA Cup yarı finallerine de yükseldi, ancak PSG'ye teslim olma şekli, Filip Jorgensen'in her zamanki 1 numara Robert Sanchez'in yerine seçilip pahalıya mal olan bir hata yapmasının ardından Parc des Princes'te son 16 dakikada 3 gol yedikleri maç, Rosenior'u zor durumda bıraktı. Medya tarafından alay konusu olan ve LinkedIn dilinde konuşmakla eleştirilen yorumları ile Newcastle maç öncesi takım toplantısı sırasında yaşanan komik durum, işleri daha da kötüleştirdi.

    Pep'in yanında

    Oyuncuların, bir düzen sağladığına inanılan bir teknik direktörün ayrılışını üzüntüyle karşılamaları hiç de şaşırtıcı değil. Maresca’nın otorite sahibi bir figür olarak görülmesi de şaşırtıcı değil; zira City’nin üçlü kupayı kazandığı sezonda Guardiola’nın yanında çalışmış ve kulübün Elit Geliştirme Takımı’nı (U-23) çalıştırarak, gelecekteki Chelsea yıldızları Cole Palmer ve Liam Delap ile birlikte Premier League 2 şampiyonluğunu kazanmıştı.

    Maresca, ayrıldığından beri düşüşte olan Leicester City'yi de tek sezonunda Premier League'e geri döndürdü. Aslında, Maresca'nın getirdiği istikrarı özlemle aramayan tek İngiliz takımı City'dir.

    Ancak Carabao Kupası şampiyonu, Guardiola bu sezonun sonunda on yıllık saltanatına son verirse, bilinmeyene doğru kendi yolculuğuna çıkmak üzere olabilir.


    Başlamak için iyi bir yer

    Guardiola, sözleşmesinin hâlâ bir yıl süreli olduğunu belirterek geleceği hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak Maresca’nın City yetkilileriyle iki kez bir araya gelmesi ve Chelsea’den ayrıldığından beri başka bir görevi kabul etme isteğine direnmesi, City’deki pozisyonla ilgili merak uyandıran havayı daha da artırıyor.

    Guardiola'nın halefini bulmak, City için 2024'te Jürgen Klopp'un Anfield'dan ayrılmasıyla Liverpool'un karşılaştığı durumdan bile daha zorlu bir görev ve kulüp, Guardiola'dan daha fazla Premier League şampiyonluğu kazanan tek teknik direktör olan Sir Alex Ferguson'un emekliye ayrılmasıyla Manchester United'ın yaptığı hatayı tekrarlamamak için elinden geleni yapacak.

    Ancak, Guardiola'nın en iyi sezonunda onunla omuz omuza çalışan, takımının aynı şekilde oynamasını isteyen ve kendi başına büyük başarılar elde etmiş bir teknik direktör atamak, başlangıç için oldukça iyi bir adım olacaktır. Maresca, Premier League teknik direktörlüğünün muhteşem çılgınlığına yeniden dalmadan önce, elinden geldiğince o okyanus manzarasının tadını çıkarmalı.

