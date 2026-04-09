Chelsea'nin Enzo Maresca'nın ayrılmasının ardından yaşadığı düşüş, onun Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini alacak doğru kişi olduğunu mu gösteriyor?

Ancak üst düzey futbol teknik direktörleri uzun süre dinlenmezler ve İtalyan teknik adam, neşeli Instagram paylaşımında ailesiyle birlikte sonsuza dek kumsalda tembellik etmeyeceğini açıkça belirtti. Bu, bir sonraki zorlu göreve hazırlanmak için "enerji toplama zamanı"ydı. Ve bu görevin, Chelsea’nin bir sonraki rakibi olan ve kendisinin teknik direktörlük itibarını kazandığı Manchester City’de olması ihtimali giderek artıyor.

Maresca'nın Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın yerine geçmeye olan ilgisi ve City ile yaptığı bildirilen görüşmeler, Yeni Yıl Günü'nde Chelsea'den ani ayrılışında büyük bir faktör oldu, ancak sonuçlardaki keskin düşüş ve sağlık ekibiyle olan anlaşmazlığı da dahil olmak üzere, kulüp yönetimi ile ilişkilerinin bozulmasının başka nedenleri de vardı.

Uzaktan bakıldığında Maresca, çoğu kulübün uzak durmak isteyeceği huysuz bir figür gibi görünüyordu. Ancak son üç aydaki olaylar onu olumlu bir ışıkta göstermeye başladı ve Maresca'yı, Katalan teknik adamın muhtemelen bu sezonun sonunda görevinden ayrılması durumunda Guardiola'nın yerini alacak uygun bir aday gibi gösterdi.