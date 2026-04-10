Chelsea'nin Enzo Fernandez'in yerine geçecek ismi mi? Blues, değeri 50 milyon euro olarak tahmin edilen Bundesliga yıldızından 'etkilendi'

Stuttgart, en değerli oyuncusuna yönelik artan ilginin farkında ve haberlere göre bu oyun kurucuya yaklaşık 50 milyon avro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) tutarında bir iç fiyat biçti. Alman kulübü kadrosunun çekirdek kadrosunu bir arada tutmayı tercih etse de, Premier Lig’in mali cazibesine karşı koymak zor olabilir.

İlgi gösteren tek İngiliz kulübü Chelsea değil. Manchester United, geçen yaz transfer döneminde Stiller'i kadrosuna katmak için son anda bir girişimde bulunmuş ve bu da oyuncuya olan talebi ortaya koymuştu. Londra'ya transfer olması halinde Stiller'in şu anki yıllık 4,5 milyon avroluk maaşı önemli ölçüde artacak ve İngiltere'de potansiyel kazancının en az iki katına çıkması bekleniyor.