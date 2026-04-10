Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea'nin Enzo Fernandez'in yerine geçecek ismi mi? Blues, değeri 50 milyon euro olarak tahmin edilen Bundesliga yıldızından 'etkilendi'
Chelsea, Alman milli takım oyuncusu Stiller'i takip ediyor
Chelsea, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Stiller'i öncelikli hedef olarak belirledi. BILD'in haberine göre, Batı Londra kulübü 25 yaşındaki oyuncuyu sık sık izliyor; özellikle de Stiller'in sahayı domine ettiği Stuttgart'ın Bayer Leverkusen'e karşı aldığı etkileyici 4-1'lik galibiyet sırasında.
Fernandez'in Stamford Bridge'deki uzun vadeli geleceği hakkındaki spekülasyonlar sürerken, Stiller, Premier League'de başarılı olmak için gerekli taktik disipline ve pas menziline sahip bir oyuncu olarak görülüyor. Orta saha oyuncusu, Stuttgart'a katıldığından bu yana değerini önemli ölçüde artırdı ve Alman milli takım kadrosunda kendine yer edindi.
- AFP
Premier Lig'den gelen ilginin artmasıyla fiyat etiketi belirlendi
Stuttgart, en değerli oyuncusuna yönelik artan ilginin farkında ve haberlere göre bu oyun kurucuya yaklaşık 50 milyon avro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) tutarında bir iç fiyat biçti. Alman kulübü kadrosunun çekirdek kadrosunu bir arada tutmayı tercih etse de, Premier Lig’in mali cazibesine karşı koymak zor olabilir.
İlgi gösteren tek İngiliz kulübü Chelsea değil. Manchester United, geçen yaz transfer döneminde Stiller'i kadrosuna katmak için son anda bir girişimde bulunmuş ve bu da oyuncuya olan talebi ortaya koymuştu. Londra'ya transfer olması halinde Stiller'in şu anki yıllık 4,5 milyon avroluk maaşı önemli ölçüde artacak ve İngiltere'de potansiyel kazancının en az iki katına çıkması bekleniyor.
Hoeness, yıldız oyuncuların satışı konusunda net bir mesaj verdi
Potansiyel bir rekor transferin maddi cazibesine rağmen, Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeness kadroyu olduğu gibi tutma konusundaki isteğini açıkça dile getiriyor. Kulüp, son transfer dönemlerinde birçok önemli oyuncusunu kaybetmiş durumda; bu nedenle Stiller’i kadroda tutmak, spor açısından bir öncelik haline geldi.
Hoeness, bu kışın başlarında durumu şöyle değerlendirdi: "Uluslararası turnuvalarda şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım olarak sezona girmek istiyorsanız, sportif açıdan en iyi oyuncuları kadroda tutmanız gerekir. Bana göre VFB henüz gelişim sürecinin sonuna gelmedi. Öyle düşünseydim, Mart ayında sözleşmemi uzatmazdım."
- Getty Images Sport
Stuttgart'ın yaz transfer dönemi ikilemi ve takvimi
Yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle olası bir transferin zamanlaması hâlâ belirsizliğini koruyor; bu durumun, büyük transfer hareketliliğini yaz transfer döneminin son günlerine kaydıracağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Stuttgart’un ligdeki nihai sıralaması ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıp kazanmaması, Stiller’in kariyerinde ilerlemek için transfer yapması gerektiğini düşünüp düşünmemesinde belirleyici bir rol oynayacak.