Chelsea’nin en büyük hatası ne? Şaşırtıcı kovulma kararının ardından Blues ‘çok çirkin bir ev inşa ediyor’

Bu soru Parker’a yöneltildiğinde, eski Blues savunmacısı – Spreadex Sports’un izniyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – Chelsea’nin nerede yanlış yaptığını ve neden hemen bir iyileşme sağlamanın zor olabileceğini şöyle anlattı: “Biraz zor durumdalar. Oraya gidip bu görevi üstlenecek kişiyi nereden bulacaklar?

“Oraya kim giderse gitsin, o kişi insanların kendisine bakıp, arkasında herhangi bir güç olup olmadığını merak edeceğini bilir. Durum böyle olacak. Futbolda böyle olmak istiyorsanız, bu size kalmış.

“Ama Maresca'ya bakın, o bunu başaramadı. Oyuncuları ne kadar süreyle oynatacağı, kimi oynatabileceği, kimi oynatamayacağı gibi şeyler söyleniyordu. O ise bu kararı, uzun süredir birlikte çalıştığı kendi ekibiyle birlikte vermek istiyordu.

“Teknik direktör olarak deneyimli değildi, ama antrenör kadrosunda yer almıştı. Uzun zamandır bu tür bir ortamın içindeydi; tabii ki Pep [Guardiola] ile çalışıyordu, sadece bir örnek vermek gerekirse, bu yüzden neler olup bittiğine dair genel bir fikir edinebilirsiniz.

“Ancak, tek amacının para kazanmak olduğunu bildiğiniz başka insanlar varsa, o zaman onların iş yapma şekli budur; takımın futbol maçlarını kazanması değil.

“Yukarıda ne yaptıkları, ne konuştukları önemli değil, Chelsea futbol maçlarını kazanmıyorsa, istedikleri parayı kazanamıyorlar. Bu yüzden ilk öncelik sahada işleri yoluna koymak, sahada mutlu bir ortam yaratmak ve herkesi mutlu etmek. Ve yukarı doğru ilerlemeye başladıkça, işler değişecektir.

“Bir evin yapımına başladığınızda, o kadar da iyi görünmez. Ama temelleri attığınızda, istediğiniz yere uyum sağlama fırsatınız olur. Chelsea bunu yapmadı. Henüz temellerini atmadılar ve çok çirkin bir ev inşa ediyorlar çünkü dışarıdan herkes ona bakıyor ve ön kapıdan içeri girmek istemiyor!”