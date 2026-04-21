Chelsea’nin en büyük hatası ne? Şaşırtıcı kovulma kararının ardından Blues ‘çok çirkin bir ev inşa ediyor’
Maresca, 2025'te iki kupa kazandıktan sonra görevden alındı
Maresca, Batı Londra’daki görev süresi boyunca iki önemli hedefi gerçekleştirerek Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin tadını çıkardı. Ayrıca Chelsea’yi Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarına geri döndürdü, ancak bu temellerin üzerine daha fazla inşa edemedi.
Yılbaşı günü, İtalyan teknik adam, yönetim kurulunun kendisine yeterince destek vermediğini açıkça dile getirdikten sonra, Blues tarafından hiç tören yapılmadan teknik direktörlük görevinden alındı. Ardından Liam Rosenior onun halefi olarak atandı. Todd Boehly ve ekibi, Ligue 1 ekibi Strasbourg'dan Chelsea'nin kardeş kulüplerinden birine, yüksek puan alan bir teknik direktörü transfer etti.
Chelsea, Maresca'dan ayrılmakla hata mı yaptı?
Rosenior, Leeds ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Blues’u FA Cup zaferi için yarışta tutmayı başardı; ancak Premier Lig sıralamasında takımın altıncı sırada takılıp kaldığını gördü – Şampiyonlar Ligi potasından yedi puan gerideyken, takipçiler de arkalarında sıkı bir grup oluşturuyor.
Maresca'nın sağladığı ilerleme ve o zamandan beri devam eden istikrar sorunları göz önüne alındığında, Chelsea teknik direktörlük konusunda yanlış bir seçim mi yaptı?
Chelsea yönetimi, Stamford Bridge'de 'çirkin bir bina' inşa etmekle suçlandı
Bu soru Parker’a yöneltildiğinde, eski Blues savunmacısı – Spreadex Sports’un izniyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – Chelsea’nin nerede yanlış yaptığını ve neden hemen bir iyileşme sağlamanın zor olabileceğini şöyle anlattı: “Biraz zor durumdalar. Oraya gidip bu görevi üstlenecek kişiyi nereden bulacaklar?
“Oraya kim giderse gitsin, o kişi insanların kendisine bakıp, arkasında herhangi bir güç olup olmadığını merak edeceğini bilir. Durum böyle olacak. Futbolda böyle olmak istiyorsanız, bu size kalmış.
“Ama Maresca'ya bakın, o bunu başaramadı. Oyuncuları ne kadar süreyle oynatacağı, kimi oynatabileceği, kimi oynatamayacağı gibi şeyler söyleniyordu. O ise bu kararı, uzun süredir birlikte çalıştığı kendi ekibiyle birlikte vermek istiyordu.
“Teknik direktör olarak deneyimli değildi, ama antrenör kadrosunda yer almıştı. Uzun zamandır bu tür bir ortamın içindeydi; tabii ki Pep [Guardiola] ile çalışıyordu, sadece bir örnek vermek gerekirse, bu yüzden neler olup bittiğine dair genel bir fikir edinebilirsiniz.
“Ancak, tek amacının para kazanmak olduğunu bildiğiniz başka insanlar varsa, o zaman onların iş yapma şekli budur; takımın futbol maçlarını kazanması değil.
“Yukarıda ne yaptıkları, ne konuştukları önemli değil, Chelsea futbol maçlarını kazanmıyorsa, istedikleri parayı kazanamıyorlar. Bu yüzden ilk öncelik sahada işleri yoluna koymak, sahada mutlu bir ortam yaratmak ve herkesi mutlu etmek. Ve yukarı doğru ilerlemeye başladıkça, işler değişecektir.
“Bir evin yapımına başladığınızda, o kadar da iyi görünmez. Ama temelleri attığınızda, istediğiniz yere uyum sağlama fırsatınız olur. Chelsea bunu yapmadı. Henüz temellerini atmadılar ve çok çirkin bir ev inşa ediyorlar çünkü dışarıdan herkes ona bakıyor ve ön kapıdan içeri girmek istemiyor!”
Yaz transfer dönemi Palmer ve Fernandez için neler getirecek?
Chelsea, kapıyı kilitleyip bir takım iyileştirme planı sunmanın yolunu bulamadan, birkaç önemli ismin kulüpten ayrılması tehlikesiyle karşı karşıya. Rosenior, teknik direktörlük görevinde çıktığı 22 maçın sadece 11'ini kazanmasının ardından, geleceğiyle ilgili pek çok rahatsız edici soruyla karşı karşıya.
İngiltere milli takımı oyuncusu Cole Palmer ve Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Enzo Fernandez de yaz transfer dönemi yaklaşırken istenmeyen transfer söylentilerine neden oluyor, ancak her ikisi de pazar günü Leeds ile Wembley'de oynanacak maç öncesinde hafta ortasında Brighton ile oynanacak karşılaşmada önemli rol oynayabilir.