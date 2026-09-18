Alonso ve ekibinin, milli ara sırasında stratejilerini acilen yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Chelsea, beş maçta ikinci yenilgisini almasının ardından şu anda yedi puanla yedinci sırada yer alıyor ve bir sonraki maçta 10 Ekim'de Bournemouth ile karşılaşacak. Bu sırada Brentford, dokuz puanla üçüncü sıraya yükseldi; iki galibiyet ve üç beraberlikle etkileyici yenilgisiz başlangıcını sürdürdü.