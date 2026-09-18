Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea'nin duran top zaafları, yenilgisiz Brentford'a karşı alınan yıkıcı 3-0'lık mağlubiyette bir kez daha ortaya çıktı
Alonso için duran top sıkıntıları sürüyor
Chelsea, Gtech Community Stadium'da maça iyi başladı ancak ilk bölümdeki üstünlüğünü değerlendiremedi. Pedro Neto ve Cole Palmer, ilk yarıda ev sahibinin direncini sınayan birkaç tehlikeli fırsat yarattı.
Ancak konuk ekip devre arasının ardından dağıldı. Brentford, 61. dakikada Jaidon Anthony'nin iyi çalışılmış bir korner organizasyonunu gole çevirmesiyle kilidi açtı. Bu gol, Chelsea'nin bu sezon şu ana kadar yediği beşinci duran top golü oldu ve savunma organizasyonundaki ciddi eksikliği ortaya çıkardı. Chelsea savunma hattı tamamen hareketsiz görünürken, rakibinin maçın kontrolünü ele geçirmesine izin verdi.
- Getty Images Sport
Brentford fiziksel mücadeleye hükmediyor
Açılış golünün ardından Keith Andrews'ün ekibi baskısını artırdı ve orta sahadaki fiziksel mücadelelere hakim oldu. Chelsea anlamlı bir karşılık vermekte zorlanırken, hücum oyuncuları kararlı savunma düzeni karşısında tamamen etkisiz kaldı.
Ev sahibi ekip, hızlı kontra ataklar ve uzun toplarla sürekli tehdit yarattı, kırılgan savunma hattındaki boşlukları değerlendirdi. Bitmek bilmeyen hücum anlayışı sonunda 82. dakikada karşılığını buldu.
Mikkel Damsgaard'ın başlattığı hızlı atakta top Kevin Schade'ye geldi ve ilk vuruşu kurtarılmış olsa da Thiago en çabuk reaksiyonu vererek dönen topu ağlara gönderdi. Bu gol, forvetin yedi maçlık gol hasretine son verdi ve karşılaşmayı fiilen bitirdi.
Geç gelen gol galibiyeti getirdi
Uzatma dakikalarının derinlerinde konuk ekip için kabus tamamlandı; savunma düzenleri tamamen çöktü. 94. dakikada Schade, ceza sahasına uzun bir taç atışı gönderdi ve yorgun savunmacılar arasında paniğe yol açtı. Top sonunda arka direkte boş kalan Fabio Carvalho'nun önüne düştü.
Neredeyse bir yıl boyunca onu sahalardan uzak tutan ciddi diz sakatlığının ardından dönen Carvalho, topu sakin bir şekilde ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı. Son düdük, Chelsea için farklı yenilgiyi tescillerken, sürekli baskı altında ceza sahasını savunmadaki yetersizliklerini de gözler önüne serdi.
- AFP
Her iki kulübü bundan sonra ne bekliyor?
Alonso ve ekibinin, milli ara sırasında stratejilerini acilen yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Chelsea, beş maçta ikinci yenilgisini almasının ardından şu anda yedi puanla yedinci sırada yer alıyor ve bir sonraki maçta 10 Ekim'de Bournemouth ile karşılaşacak. Bu sırada Brentford, dokuz puanla üçüncü sıraya yükseldi; iki galibiyet ve üç beraberlikle etkileyici yenilgisiz başlangıcını sürdürdü.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun