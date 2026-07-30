Newcastle için: Balon gerçekten patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşeceğini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlere milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak her şeyin üstüne Tonali'nin, hem de Tottenham'a gitmesi, asıl olarak bir hayalin sonunu temsil ediyor. Taraftarlar açısından gerçekten sarsıcı olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F
Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, 26 yaşında ve hâlâ en üst seviyede kendisini kanıtlaması gereken bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekli. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+
Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Beklenti, Tonali kulübün onu yasa dışı bahis cezası sürecinde desteklemesine rağmen ayrılacaksa, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın talep ettiği bonservis nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık kariyerinin zirve yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+
Mark Doyle