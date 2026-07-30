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Maxence Lacroix Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nın doğal lideri Maxence Lacroix'yu transfer etmesi, Xabi Alonso'ya ihtiyaç duyduğu sağlam stoper hattını kazandırıyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok heyecanla bekledikleri dönemdir ve bunun sebebi sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'nın bu döneme denk gelmesi değildir! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bedelli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak öyle pek çok örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünüyor.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yu 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların önemli bir parçası olarak tam da umdukları şekilde gelişim gösterdi. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını tahmin etmişti ve Lacroix'nun kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasayı düşününce daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapan Palace'ın hesaplarını dengelemesi açısından bu para yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında eldeki karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu nedenle, Lacroix'nun gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoperin de peşine düşebileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi; bu da mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına gelebilir. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa milli takımının tam anlamıyla bir oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında bir yapı kurulabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de muhtemelen Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A Milli Takımı oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarların sevgilisi olmuştu ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

    • Reklam
  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılığını görmeye üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde böylesine kilit bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon £ ister 130 milyon £ olsun, ki Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu yüzden Anderson, City Ground’da açıkça özlenecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp doğduğu ülke İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam da bu profile uyuyor gibi görünüyor. Kendini Premier League’de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst düzey liginde en fazla topla buluşan ve en çok ikili mücadele kazanan isim oldu; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ en uç örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında olması nedeniyle zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalması mümkün değildi. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest’ı artık geride bıraktığı açık. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk isim olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki en ama en büyük fark da, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasına girecek gibi görünmemesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair pek çok belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muazzam bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisinin ardından oyuncuyu göndermek aslında hiç de kolay olmayabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de buna fazlasıyla sevinecektir, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesinde başantrenör Unai Emery belirleyici isimdi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkaran canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin önemli risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa’nın onu hâlâ satın almak zorunda kalması, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, halinde beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle ayrılsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; anlaşma ise açıkça Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için kurgulanmış görünüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenmesi riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden ayrılınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumunu da aklından çıkarmayacağı kesin. Elliott da satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla gelmişti; yalnızca Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrosuna nadiren alındı. Teknik direktörün böyle bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha da değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmiş gibi görünüyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması da satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok önemli ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise’dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırmaya çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonu, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapmak zorundaydı ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda harika bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gol katkısı üretti (22 gol, 29 asist) ve Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferde bazı riskler var; ücret bugünün piyasasında makul görünse de Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı. Ancak o dönem çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu, bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in o deneyimden ders çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal’in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için biraz sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League’e geri dönüyor. FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek kaliteye sahip olduğunu gösteriyor. Gelen haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onlara verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalaması ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmak zorunda kaldı. Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon €'dan Adeyemi'nin açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı defalarca eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen rolün hakkını henüz veremedi, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini nihayet geç de olsa ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı; çünkü bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip. Kısacası, bu hamle Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru transfer gibi görünüyor; çünkü potansiyelini geç de olsa gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir platform bulamaz. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni şampiyon Arsenal'a gitmiş olsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak; buna karşın Chelsea'nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da, Villa'nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine önemli katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers'ın bu yaz Londra'nın batısına değil kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yarattığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok aranan hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal'ı geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu; öyle ki birçok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea'nin 'bomba timi'nden bir ismin Villa Park'a, fazlasıyla şişirilmiş bir bonservis bedeliyle geleceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez'e kulislerde yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Chelsea'nin, Premier League'de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Genel kanı, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunun sol tarafında yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard'ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso'nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hali içindeki bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla 'cold' sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlanma eğilimi uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'de dördüncü olup Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle oldukça fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'in maliyetinin erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar yatıştıracak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha ortaya koydu. Dolayısıyla, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından bakıldığında United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu ortada; bu da, oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas repertuvarını ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını şüphesiz memnuniyetle karşılayacak Tielemans için bunu çok büyük bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea açısından: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onların yerine oynarken sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünen o ki Fernandez ayrılırsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para muhtemelen bu anlaşmayı reddedilemeyecek kadar cazip hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu hoş anılarla hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd açısından: Her açıdan biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde, Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United yöneticilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Beklenti, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos açısından: Chelsea takımında bir oynayıp bir oynamadığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilen süreden daha fazla dakika bulup bulamayacağını ise zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de garantisi yok. Yine de ona Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılım hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecektir. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşeceğini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı en can yakıcı şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlere milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak her şeyin üstüne Tonali'nin, hem de Tottenham'a gitmesi, asıl olarak bir hayalin sonunu temsil ediyor. Taraftarlar açısından gerçekten sarsıcı olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, 26 yaşında ve hâlâ en üst seviyede kendisini kanıtlaması gereken bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması umutsuzca gerekli. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Beklenti, Tonali kulübün onu yasa dışı bahis cezası sürecinde desteklemesine rağmen ayrılacaksa, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın talep ettiği bonservis nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık kariyerinin zirve yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'a, 20 milyon €)

    Inter açısından: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri, bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği bir oyuncu için Nerazzurri adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken hesaplı transferlerin peşindeki bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha çok hücumda etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı, bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacak. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham küme düşer düşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de kulübün en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'ın pazarlık gücünün oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi ender rastlanan bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için ödenen 52 milyon sterlin bir niyet beyanıysa, bu transfer işi başka bir seviyeye taşıyor. Fernandes çok yetenekli, 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir isim görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma isteğinde gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstüne çıkmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Spurs için tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka sopaya dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaktan çok uzak, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak yolu, geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan Spurs'e düştü; bu da transferi bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından birinin onu transfer etmesi yalnızca zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservisini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulübün bu parayı iyi değerlendirmesi de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı gole çevirdi. Ancak, transfer resmiyet kazandığında sportif direktör Max Eberl'in de söylediği gibi bu, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik refleks bir hamle değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini de doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’u Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için ödenecek 55 milyon avroluk (£47 milyon/$62 milyon) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdikten sonra fikri değişti ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı belliydi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini gösteren ilgi çekici bir işaret, teknik direktör olarak değil. Haberlere göre İspanyol çalıştırıcı bu anlaşmaya onay verdi ve kulüp Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun uzun süredir Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluğuna da uygun bir profil çiziyor. Ancak Chelsea’nin 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından kulübün fazla ödediği yönünde bir his var; Serie A standartlarına göre bu çok büyük bir rakam, görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı ve oyuncu hâlâ 21 yaşında, en üst seviyede arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir. Çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin haberlerde yer alan sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğu rakamın iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir. Diğer yandan genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da oyuncuyu etkilemiş olabilir; bu da onun yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğuna işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için böylesine saçma bir para ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacaktır. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çare olması için getirilmişti ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te kulübede geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi; hele ki saçma sapan €75m karşılığında hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, hele de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ama Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak birçok komplo teorisini tetiklerken, Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekiliyor. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma adına uzun zamandır beklenen bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’inde 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine geçen Roberto Martinez, gerçek vaatler barındıran bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, oyuna sonradan girip katkı verebilen düzgün bir oyuncuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücumdaki mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde çok büyük bir baskı olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücretken, Serie A’dan bir takım için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir transfer hamlesi. Kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak satış konusunda en başarılı kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Anlaşmayı daha da iyi kılan unsur ise Van Hecke’nin Amex Stadium’daki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olmasıydı. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak görüldüğü bildirilmiş olsa da. Bu bonservis gelirini yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürmeleri kaçınılmaz görünüyor; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’un genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri bakımından da çok eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminin ardından dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Bunun açıkça, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer olduğu görülüyor ancak Brighton’ın, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmek üzere olmasına rağmen oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’un bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissinden de kurtulamıyorsunuz. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlıklarda ne kadar zorlu bir kulüp olduğu ile biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılan bir isim ve diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı kazanıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi kurabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında, bu oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla eğer sözde bir ‘Big Six’ kulübünde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, gerçi kulüp ona hiçbir Avrupa kupası imkânı sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecek ve bu da onun hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş sürecine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli her zaman kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride bir fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezde de oynayabiliyor. Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hem direkt oynayan hem de hızlı bir hücumcu olan, ayrıca savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk bölümünde bir anlamda göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, sadece bir yıl önce de Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır. Vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel bir teknik direktör olmalı. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiği için bunun, genel üretkenliğini artırmasını gerektirmesi de mümkün. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat görmeli. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25’te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda en üst seviyesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, ayrılık zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından bedelsiz olarak ayrıldı. Mevcut durumda, aylarca uzayan yıpratıcı görüşmelerin oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool’un Konate’nin haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen dudak uçuklatan maaş taleplerini kabul etmesi, yüksek profilli hatalarla dolu dağınık bir sezonun ortasında düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından potansiyel yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu süreç yine de herkesin zamanı açısından büyük bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyle görünüyor ki Real Madrid, uzun süredir hedeflediği Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödenmeyecek olsa da, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca sergilediği kötü performans düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Real Madrid’in oyuncuya olan ilgisini sonlandırma kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça düşündürücü. Fransız savunmacı, gününde olduğunda iyi bir stoper ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen bahis oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu transfer çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hayalindeki Real Madrid transferiyle birlikte arzuladığı yüksek maaşı da almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek. Bernabeu gibi kaynayan bir kazanda, Anfield’daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real Madrid takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin vedası. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta kusursuz bir Pep Guardiola futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrılması elbette mali açıdan ideal değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önce kişiliği City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid, yalnızca bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmına Bernardo da bizzat değinmişti, Camp Nou'ya transferi olmuş bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi belli ki her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ama geçen sezon Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı ortaya koyduğu performans müthişti. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncu için Barca'nın hamlesini neden araya girerek bozduğu kolayca anlaşılabiliyor. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Silva en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri adına oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor; ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak, şüphesiz onun benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti son derece sert ve Silva da artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yarda kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki transferinin ardından iyi başlamamasına rağmen zamanla Chelsea'nin savunmadaki kilit isimlerinden birine dönüştü, bu yüzden zararına gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi mevkiisinde dünyanın en iyileri arasında gösterilebilecek bir oyuncu. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve kulislerde ayrılma isteğini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon'a ($69 milyon) kadar bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı, ciddi şekilde deneyim eksiği yaşayan kadronun en tecrübeli isimlerinden birini daha kaybettiği anlamına da geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine şaşırtıcı bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Benfica'dan Alvaro Carreras'ı Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke ciddi para harcamıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın karşılığının hemen alınmasını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey performans alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella açısından: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı Cucurella oldu; yönsüz bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunma oyuncusunun, BlueCo'nun Stamford Bridge'deki işleri yürütme biçiminden rahatsızlık duymaya başlamasının ardından İspanya'ya dönmek istediği yaygın şekilde yazılmıştı, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'nun yolunu tutmasını kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girer girmez Cucurella'nın hemen evet dediği tahmin ediliyor. Mourinho'nun özellikle istediği bir isim olduğu düşünüldüğünde, Portekizlinin ilk 11'inde Carreras'ın rotasyona girmesi beklenirken onun da kendisini kilit oyunculardan biri olarak kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığı çok kısa sürede ona yönelebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan İskoç oyuncu, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katılmıştı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaklardı. Ancak şimdi sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayabilmiş değil, ayrıca Liverpool açısından zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, azminin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı acı bir biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki düşünce hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı. Bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un da İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf görünüyor. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğu için, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görüyor olabilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle mücadele etti, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde bugüne kadar £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesiyle, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri yönetiminde artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonra ilk hamlelerinin Gordon'a €80 milyon saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Premier League'de, özellikle de son iki yılda son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80 milyonu rol oyuncusu olsun diye ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bu takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle