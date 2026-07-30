Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutabilmek için var gücüyle mücadele etti, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, aslında transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde bugüne kadar £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteğinin eklenmesiyle, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri yönetiminde artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonra ilk hamlelerinin Gordon'a €80 milyon saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanat oyuncusundan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Premier League'de, özellikle de son iki yılda son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacakmış gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80 milyonu rol oyuncusu olsun diye ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bu takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle