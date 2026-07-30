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Maxence Lacroix Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nin doğal lider Maxence Lacroix'yi transfer etmesi, Xabi Alonso'ya ihtiyaç duyduğu sağlam merkez savunmayı veriyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; hem de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olduğu için değil! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle kulüp değiştiriyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle çok örnek var ki kulüplerden en az biri, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, müzakere masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL ise oyuncular resmen tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en iyi çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın, Lacroix'yi 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, kulübün iş modeli bir kez daha işlerken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umulduğu şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını zaten öngörüyordu ve Lacroix'nin kendisini en üst seviyede sınama isteğinin farkında olduğu da bildiriliyordu. Piyasanın şişkinliği göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nin gelişinin ardından Maviler'in bir stoper daha alabileceği de bildirildi. Como'dan Jacobo Ramon adı gündeme atılan isimler arasında yer alıyor ve bu da büyük ihtimalle mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A Milli Takımı oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek, bunun da Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlaması mümkün. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı'nda üst düzey oyuncu haline geldi ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki futbolcunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da ortaya koyduğu istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso'nun ilk 11'ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki biraz karmaşık duygular vardır. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde o kadar önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu, Forest latter dediği gibi, fark etmez; iki yıl önce sadece £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; kalmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında olması nedeniyle zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalması mümkün değildi. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç İngiliz orta sahalardan ilki olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muazzam bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik ($57m) bonservis beklentisinin ardından oyuncuyu göndermek aslında hiç de kolay olmayabilirdi. Henüz 10 günü biraz aşkın bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu aktarılırken, Arjantinli oyuncunun Villa ile dört yıllık sözleşme imzaladığı da belirtildi. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun transferi için asıl itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu satın alma zorunluluğu devam ederken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşılaşılacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti; görünen o ki anlaşma, Rogers ve Garnacho transferlerinden azami kâr elde etmek amacıyla açıkça bu şekilde kurgulandı. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenmesi riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “büyük altılı” bir kulüpten ayrılınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, takımın yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde etmesinin ardından yeni transferden oldukça yüksek beklenti içinde olacak. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunu da aklında tutacağı kesin. Elliott geçen yaz Liverpool’dan, satın alma zorunluluğu içeren ve şartları oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla Villa’ya katılmıştı; sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrosunda nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın ilk beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon €'ya transfer ettiği bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde etmekten fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması sonrası satan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda müthiş bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına ulaşmasına büyük katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri var; bonservis, günümüz piyasasında iyi bir değer gibi görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla çok zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi asıl mesele, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı koruyabilmek ancak işaretler, onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; bu nedenle transferin gerçekleşmesinden büyük heyecan duyacaktır. Kuzey Londra'da kendisini kanıtlamaya çalışırken şimdi zor iş başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için bu yaz onu satmaktan başka seçenek bulamadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon euronun üzerinde bir değere sahip olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar yakalamakta zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuç verebilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak üzerine yapılan beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez şans verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel tarafı ise bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal'e gitmiş olsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak; Chelsea'nin ise önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce ilk etapta 8 milyon £ karşılığında kadrolarına katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa'nın bir yedek bulmasına ciddi katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu diğer bölgelerde güçlendirmesine de yardımcı olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in mali kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamamanın yarattığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok istenen hücum oyuncularından birini almak için Arsenal'i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer döneminin kapanışından önce Chelsea'nin "bomba timi"nden bir ismin Villa Park'ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş derecede şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, Enzo Fernandez'e yeni bir kulüp bulma konusunda perde arkasında ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Premier League'de yalnızca iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin fazlasıyla yüksek ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu düşünülüyordu; orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın yerini sol tarafta alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso'nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Hakkını vermek gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir transfer. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer'la birlikte oynayacak olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı olsa da, formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada tamamlayıp Avrupa Ligi kupasını kaldırarak sezonu müthiş bir şekilde bitirdi; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Ayrıca sözleşmesinin bitimine iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin tamamlanmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde gerçekten çok fazla yük biriktirmiş durumda. Ancak Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için maliyetlerin fazlasıyla yükselmesi sonrası Old Trafford'daki paniği onun gelişi bir miktar azaltacaktır. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kalitesini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak. Bu bedelle, sezonun en iyi transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşeceğine pek benzemiyordu ve bunda bir sorun da olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer haline getiriyor. Şüphesiz o da pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını büyük bir iştahla karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan rakiplerinden birine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından ilk takımın bir parçası olmak üzere geri döndükten sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yerine görev yaptığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elindeki seçenekler oldukça azalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64 milyon) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu çıkarcı iş kararı ağızda biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para muhtemelen bu anlaşmayı reddedilemeyecek kadar iyi hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yeteneğe dönüşürse, bu pek de hoş hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Mason Mount'ın eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi; zira Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin 'sakin' kaldığı bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin ayrılmasına açıkça razı olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar'ın Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi kapandığında garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Beklenti, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna, Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabilir; Santos'un 'düzenli ilk takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp alamayacağı ise zamanla görülecek ve çok şey United'ın başka kimleri kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzakta yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu düşünebilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğası gereği daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, £100 milyon)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar, devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'nin cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Ancak bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun sonu gelmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak her takımdan biri değil de Tottenham'a giden Tonali'nin vedası, asıl olarak bir hayalin ölümünü temsil ediyor. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılacak olması. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihî 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının göstergesidir. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir ücrete mal olmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şeyi olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını mutlaka alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde transfer piyasasında benimsenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca rahatsız olan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Tonali'nin, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı varsayılıyordu. Onun yerine, son iki sezonun her birini Premier League'de 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Serie A'dan hiçbir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali, şimdi kariyerinin en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: 2025-26 sezonunda ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in kampanyasını sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması Inter’in kararı açısından sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğunda hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği düşünüldüğünde, Nerrazurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli bağlı da olabilir; Hollandalı, Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle istedi. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmişti, ardından bu yıl düştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun fırsatları kovalayan bir kulüp görüntüsü veren Real için bir başka son derece akıllıca hamle gibi duruyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan ziyade hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha güçlü takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir bedelle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesinin konulmasını istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında pay sahibi oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir nebze azaltacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünülürse, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde netleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Asıl şaşırtıcı olan ise West Ham'in, pazarlık gücü oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi ender de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Spurs kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli, 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için gerekenden fazlasını ödemeye razı oldu. Bu nedenle bu transferin Spurs için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir koza dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak onun yolu, geçen sezonu West Ham'in bir basamak ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e düştü; bu da transferi bir bakıma yerinde sayma gibi gösteriyor. Yine de Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla ünlü olmaması nedeniyle İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağına dair bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari'ye fiyat biçmek adına Dünya Kupası'nın sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüpte iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattında yaptığı dinamik performanslarla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" gerçekleştirdi! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca hamle olma potansiyeli taşıyor. Palestra için alınacak yüksek €55 milyon (£47 milyon/$62 milyon) bedel, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyordu. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı açıktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilgi çekici bir göstergesi. İspanyol teknik adamın bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun büyük ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir iş. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine ister üçlü ister dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluğuna da uygun bir profil çiziyor. Ancak €55 milyona kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu meblağ Serie A standartlarında çok büyük, görünüşe göre Inter’in teklifini açık farkla geride bıraktı ve oyuncu hâlâ 21 yaşında, üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon bulunan ham bir isim. Bu nedenle bu transfer biraz risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusuna yalnızca Palestra’nın kendisi yanıt verebilir. Çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu kararı vermesinde, Chelsea’nin bildirilene göre haftalık £100.000’e yakın sözleşme teklifinin Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst seviyesinde sınama fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir. Geçen yaz bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar absürt bir para ödemeye razı olan birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi ki bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da cabası. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele absürt bir €75 milyon karşılığında hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiçbir anlam ifade etmiyor, özellikle de nakit açısından pek rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer, Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, uzun zamandır gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, ciddi vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumunun mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir transfer hamlesi; altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle, daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin ($94m) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklar. Bu geliri kaçınılmaz olarak potansiyeli yüksek bir yedek isme yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, Tottenham’ın genç yeteneği Luka Vuskovic’in ayrı bir transfer olarak radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Halihazırda da stoper seçenekleri çok kısıtlı değil; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiği çok açık; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan De Zerbi’nin etkisi burada net şekilde görülüyor. Yine de, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmek üzere olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için fazladan ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceğini düşünmeden edemiyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmış değil, topu iyi kullanan bir isim ve takımın uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını açıkça belli eden Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somut bir adıma dönüştürdü; dolayısıyla eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak Avrupa futbolunun hiçbir türünü sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi biliyor olacak, bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarına doğru küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve bu da takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz yalnızca 5 milyon €’ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça yüksek bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle zaten eli kolu bağlı durumdaydı. Bu da 40 milyon €’luk (£34,5 milyon/$45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon €’luk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon €’luk (£13 milyon/$17 milyon) kazanç, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu; serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool, bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir; ayrıca böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu, ileride hesaplı bir bonservis olarak değerlendirilebilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hücumda doğrudan oynayan, hızlı ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Yine de, kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki tercihin oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu, şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid’e düştü, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamında yerleşip uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak ve vatandaşı Iraola da onun uyum sürecini kolaylaştırmak için mükemmel bir teknik direktör olacaktır. İlk 11’de yer kazanmak için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiğinden bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulması gerekir. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya kadar gelmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu şampiyonlukla tamamlanan 2024-25 sezonunda en iyi dönemini yaşarken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis geliri elde edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan son derece kötü bir sezonun ardından sonuç olarak bonservissiz ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından Liverpool'un, dağınık geçen ve bir dizi göz önündeki hatayla sekteye uğrayan bir sezonda Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi olası alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından büyük bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu iyi gününde kaliteli bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu transferin çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu gibi kazanı kaynayan bir ortamda, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Trent Alexander-Arnold'un izinden giderek Madrid'e bonservissiz transfer oldu ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı işareti olmalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri. Müthiş çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha olan Portekizli oyuncu, Manchester City'nin uzun süreye yayılan başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Pep Guardiola için adeta kusursuz bir oyuncuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek elbette mali açıdan iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat yorum da yapmıştı, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ile direncin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden araya girerek bozduğunu anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine döndürmesine yardımcı olmak, hiç kuşkusuz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alıp 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki transferinin ardından pek iyi başlamasa da zamanla Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncu, bu yüzden onun zararına gönderilmesi biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlinde, kendi mevkiisinin dünyadaki en iyi oyuncuları arasında gösterilebilir. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği yönündeki haberler düşünüldüğünde, dokunulmaz olmadığına karar verilmesinin ardından £52 milyon ($69 milyon) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaktır. Hatta temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi anlamda tecrübe eksikliği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük yatırım yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarını engellemedi. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için son derece yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının karşılığını hemen almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun ne kadar daha üst düzey yılını gerçekçi olarak kullanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real, yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin ana kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; oyuncu, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O hâlde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella hemen evet dedi. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle düşünülen bir isim olması nedeniyle kilit bir oyuncu hâline gelme şansı da oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli çalıştırıcının ilk 11’inde zaman zaman oynayıp zaman zaman kenarda kalması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığıyla karşı karşıya kalmamak için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i getirerek onun yerini doldurmak için erken harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaklardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği fazlasıyla netleşti. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe de artık Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahanın birçok bölgesinde kalite ve derinlik açısından eksikler barındırıyor olabilir, ama sol bek bunlardan biri değildi. Ben Davies elbette ayak bileğini yeni kırmıştı ancak Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bonservissiz olarak gecikmeli şekilde gelmiş olması hoş bir ekstra avantaj, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'nın yolunu tutarken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Yine de Spurs dışında seçenekleri de vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katirmek isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf görünüyor. Bununla birlikte Robertson, De Zerbi'nin yaz aylarında Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız sahip olması nedeniyle Tottenham'ın şu anda ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten düşünebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle cephesinden: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutabilmek için var gücüyle mücadele etti ve ancak gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz durumdaki bir başka hücumcusunu hızlıca elden çıkardı, hem de harika bir bonservis bedeliyle. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir şey onun £69m ettiğini düşündürmüyor. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçmek istemesinin eklenmesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona cephesinden: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda iyi bilinen sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet düzeni sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması hiç de iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olabilir. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine ön alanda baskı konusunda adeta bir makine, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'a kıyasla daha yüksek ihtimalle verecek olması ve daha düşük maaş alacak olması olumlu, ancak piyasada daha iyi fiyat-performans seçenekleri vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği ciddi ölçüde istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça hedeflediği büyük kulüp transferini yaptı. Daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılması nedeniyle aklının çelindiğini kendisi de itiraf etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve Gordon'ın önündeki büyük sınav da tam burada başlıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen Camp Nou'da artık gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle