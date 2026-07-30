Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için dişiyle tırnağıyla mücadele etti, ardından da geç de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunduğu anda hemen boyun eğip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçmek istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması gerekir. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barcelona formasıyla toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle