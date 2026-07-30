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Maxence Lacroix Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nın doğal bir lider olan Maxence Lacroix'yı transfer etmesi, Xabi Alonso'ya ihtiyaç duyduğu sağlam merkez savunmayı veriyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir; hem de bu yalnızca her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olduğu için değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı büyük yıldızlar 1 Eylül’deki son gün gelmeden yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin işin içindeki herkes için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar verseydi neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını görmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize söyleyin...

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin de farkında olduğu bildirildi. Şişkin piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da büyük ihtimalle mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservisin, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam anlamıyla bir oyuncusu olan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'le birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı'nın bir oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde sergilediği sağlam performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlikler düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'inde sağ stoper olarak doğrudan yer almayı bekleyebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür olmasını sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkezindeki isimdi. Neredeyse her şey onun üzerinden ilerliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon £ mu yoksa 130 milyon £ mu, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, fark etmez; iki yıl önce sadece 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da açıkça özlenecek olmasına rağmen, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtını devralacak достой bir halefe ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde en fazla topla buluşan ve en fazla ikili mücadele kazanan isim oldu. Bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘English tax’in en uç örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya da dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Eğer Anderson hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemesi söz konusu bile olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok büyük fark da şu: Rodri’nin Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncunun, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir performansı ve kulübün yüksek olan 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketi düşünüldüğünde gönderilmesi hiç de kolay olmayabilirdi. 10 günden biraz daha uzun süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık olarak Aston Villa’ya gidişiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu aktarıldı ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin değerlemesinin çok altında kalmayacağı tahmin edilebilir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun transferi için itici güç teknik direktör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen uzak görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki sayılarını tekrarlayabilecek görüntü vermiyor ve sezon sonunda Aston Villa yine de onu satın almak zorunda kalırsa, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni verememesi halinde ciddi sorularla karşılaşılacak. Anlaşma ayrıca finansal kuralları aşmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilen kârı maksimize etmek üzere açıkça kurgulanmış durumda; zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı transferle gidiyor olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park taraftarının beklentisi son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacağı kesin. Elliott geçen yaz Liverpool’dan, yerine getirilmesi oldukça kolay görünen satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmasıyla Villa’ya katılmıştı; yalnızca Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon €'ya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması da satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu seviyedeki bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis bu açıdan yedek olarak pek çok ihtiyacı karşılayacak bir isim. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 51 gole katkı yaparak, yani 22 gol atıp 29 asist üreterek çok etkileyici bir bireysel performans sergiledi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sundu. Elbette, ücret günümüz piyasasında makul görünse de bu transfer belli bir risk taşıyor; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kesindi. Bu yüzden, Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor. FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olması da onu ayrıca motive ediyor. Şimdi önündeki görev, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Gelen haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon euronun üzerinde bir değere sahip olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB, sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak oldukça akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barça'yı çok sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı ama hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, çok yönlülüğü ve hızı sayesinde bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engelleme konusunda tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken, aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batı yerine kuzey Londra’nın yolunu tutacağı yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendi kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, üstelik fahiş biçimde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de arkasında sadece iki iyi sezon bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığını inkâr etmek mümkün değil. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard’ın yerini sol tarafta almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun Rogers’ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halindeki korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle olabilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkın olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemediğinde ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa sezonu harika bir şekilde tamamladı; Premier League'i dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni kazandı, üstelik Tielemans finalde müthiş bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon £ karşılığında kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle epey yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için finansal olarak devre dışı kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar azaltacaktır. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, Casemiro'nun geçen sezonun sonunda ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak. Bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına bastıktan sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor. Tielemans da kuşkusuz, muhteşem pas çeşitliliğini ve olağanüstü tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hâli; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi kıldı. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya klasında bir yeteneğe dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak adına panikle Santos'a yöneldi. United'ın karar vericilerinin Fernandes transfer girişimi sonuçsuz kaldıktan sonra "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak transfer dönemi kapandıktan sonra garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok sayıda seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna, Chelsea takımında zaman zaman yer bulduğu bir sezonun ardından alınmamasının da etkisiyle, Santos'un "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp alamayacağını zaman gösterecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da uzun vadede daha fazla istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Ancak Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılma hakkı kazanamadığı için bu doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendisini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen söndü! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı son derece sancılı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezonun sonu gelmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak asıl hayalin sonunu temsil eden şey, Tonali'nin takımlar içinde özellikle Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya Milli Takımı oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalama ihtimali var gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarların bunu pek umursamayacağı tahmin edilebilir. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Beklenti, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada tamamlayan bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri durdu. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'a, 20 milyon €)

    Inter için: Inter’in, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir; her ne kadar ayak bileği sakatlığı ve sonrasında geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ hücuma en iyi çıkan beklerden biri ve bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl olan bir oyuncu için Inter’in bugünkü piyasada çok daha fazlasını talep edebileceği düşünüldüğünde, Inter açısından oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olmuş olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmişti ve bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı transferlerde ün kazanmaya başlayan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da epey altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de, savunmadansa hücumda tartışmasız daha etkili olan bir diğer sağ kenar savunmacı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir alternatif de sayılmaz ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında, en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardım etti ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında pay sahibi oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde daha az olacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u kulübede bırakıp bırakamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'ın küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Asıl şaşırtıcı olan ise West Ham'ın, pazarlık pozisyonu epey zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bu nedenle, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, bunların ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Spurs bir daha kendini bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli, 21 yaşında bir oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda çok daha iyi seviyeye çıkabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz bir profil olarak gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme isteğinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasanın üstünde bir bedel ödemeye razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koza dönüşür. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya €60 milyon ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor, bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda Spurs'e gitti; geçen sezon West Ham'ın bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren takım bu olunca, bu hamle biraz yatay bir geçiş gibi görünüyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes de kuşkusuz De Zerbi'nin seviyesini bambaşka bir noktaya taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne teknik adam ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik refleksif bir hamle değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapması için gereken teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun zamandır inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda sevinçten havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun stiline Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varan Atalanta için bu, bir başka son derece akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) dev paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyordu. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu. Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte, Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman çok zor olacağı belliydi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge, teknik direktör olarak değil. İspanyol’un bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde Inter’in Palestra hamlesini çalarak en avantajlı konuma geçti. Onun Serie A şampiyonuna katılması uzun süredir bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluğuna da oldukça uygun görünmekte. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; Serie A standartlarında bu çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık farkla geride bıraktı. Ayrıca 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunun cevabını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir. Çocukken Inter altyapısında oynadığı ve bu takımı tuttuğuna inanıldığı düşünüldüğünde bu tercih dikkat çekiyor, ancak Chelsea’nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir. Ayrıca bir başka genç İtalyan olan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit figürlerden biri olmaya aday olduğunu gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra resmen paraya para demeyecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çare olması için alınmıştı ama Parc des Prince’daki zamanının çok büyük bölümünü kulübede geçirdi; çünkü Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm buldu. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi; hele hele saçma sapan bir €75 milyon karşılığında hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de yedekten gelerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru kıran bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım: Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başkasının arkasında kalan bir oyuncu için başrolü üstlenme adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat vadeden gerçek bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle iyi bir iş çıkardığını söylemek zor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilebilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir transfer hamlesi. Kulüp, altı yıl önce yalnızca 2 milyon £ karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle kulüp, daha önce oyuncuya 70 milyon £ (94 milyon $) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan böyle büyük bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır. Brighton bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürecek. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, Tottenham’ın genç yeteneği Luka Vuskovic’in ayrı bir transfer olarak radarlarında olması da dikkat çekiyor. Ayrıca stoper seçenekleri açısından da çok sıkışık değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Bunun açıkça, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer olduğu görülüyor. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ değer biçtiğine dair haberler ortaya çıkmışken ve oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereyken, Spurs’ün bu stoper için gereğinden fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlıklarda kötü şöhretli derecede zorlu bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir. Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti; ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında hâlâ zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve takımın uzun süredir çok ihtiyaç duyduğu mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta bölümünde Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecek ve bu da onun hızlı adapte olmasına yardımcı olacaktır. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek Kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha kampanyasının ardından artık tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle zaten eli kolu bağlı durumdaydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon £/45 milyon $) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euroluk (13 milyon £/17 milyon $) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten bekleniyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak kulüp aynı zamanda bu kadar yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu sonradan kelepir sayılabilecek bir bedelle aldığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayabilir. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bu 22 yaşındaki hücumcu, yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor; yeni hocanın da bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı anlaşılıyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’un Anfield’a gitmeyi seçmesini de gerçekten yadırgamak zor. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir anlamda göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamında kalıcı olarak yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldıza dönüşmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel bir teknik direktör olabilir. İlk 11’de yer bulmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesinin hâlâ beklendiği düşünüldüğünde, bunun için genel üretkenliğini artırması da gerekebilir. Yine de çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında bolca fırsat bulması beklenebilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir anlaşmaya bağlamış olsaydı, yolların ayrılma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda oldukça kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz ayrıldı. Mevcut durumda, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, ki haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor, dağınık geçen ve bir dizi yüksek profilli hatayla lekelenen bir sezonun ortasında boyun eğmesi açıkçası son derece tuhaf olurdu. Üstelik aylarca süren zorlu görüşmeler de, oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kaldı. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyle görünüyor ki Real Madrid, uzun süredir radarında olan Konate'ye aradığı türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis bedeli ödenmeyecek olsa da, stoperin Liverpool'un zayıf geçen şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığı yönündeki haberleri hatırlamakta fayda var, ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız savunmacı, gününde olduğunda iyi bir stoper ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına da henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, esasen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına oynuyor ve kulübün sorunlu bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir. David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Yine de Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, bu hamlenin çok kısa sürede ters tepebilecek bir transfer havası taşıdığı açık. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle Konate. Çünkü hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmak üzere. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonunu etkileyen türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola’nın kusursuz futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva’nın Etihad’daki duygusal vedasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City’de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da bu transferde geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou’ya gidişi olmuş bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad’da Arsenal’e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model; Mourinho’nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid’in Portekiz millî oyuncusu için Barca’nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga’nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, onu defalarca bir sezon daha Etihad’da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca’ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho’nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, onun kuşkusuz sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma. Real Madrid’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil, ancak Guardiola’nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, Mourinho’nun Bernabeu’ya getirdiği Luka Modric’i örnek alarak 30’lu yaşlarının sonlarında da İspanya’da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kötü bir başlangıcın ardından takıma katıldığından bu yana Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri haline gelen bir oyuncu, bu yüzden zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi mevkisinde dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini ortaya koyduğu, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra £52 milyona ($69 milyon) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almaları zor olabilirdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de yoksun kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne diyorsa o oluyor; Real Madrid de erken dönem transfer çalışmalarına sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük harcama yapmıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için para saçmasına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekte daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından kaçma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; zira Real Madrid çağırdığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü anlaşıldığı için kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli çalıştırıcının ilk 11’inde zaman zaman oynayıp zaman zaman kenarda kalması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da dikkate alındığında, kötü şöhretli derecede sabırsız Bernabeu taraftarının tepkisini çekmemek için hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edilerek Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri oldu ve kulüp tarihinin en iyi transferleri arasında rahatlıkla gösterilir. Zirve döneminde ise tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaklardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool adına zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı da acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı biliniyor, ancak bunun tam olarak neden istendiğini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek aslında bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, fakat Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı savunuluyordu. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bonservissiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması hoş bir küçük artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a çok da ihtiyaç duymadığı yönündeki görüş sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesinin nedeni anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onu iyi durumda bırakıyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmiş olması biraz tuhaf görünüyor. Yine de Robertson, De Zerbi'nin yaz döneminde Spurs'ü ciddi şekilde geliştirme kapasitesine şüphe olmaması nedeniyle Tottenham'ın şu anda ocak ayına göre daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir. Ancak yine de Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için dişiyle tırnağıyla mücadele etti, ardından da geç de olsa onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunduğu anda hemen boyun eğip gitmesine izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk, Eddie Howe'a ve oyuncularına hiçbir fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz hiç de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçmek istemesinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması gerekir. Ön üçlünün neredeyse her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedeli daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi ve yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında 12 gol, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barcelona €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'i hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barcelona formasıyla toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şu anda Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle