Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola’nın kusursuz futbolcusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva’nın Etihad’daki duygusal vedasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City’de fazlasıyla özlenecek. Not: D
Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da bu transferde geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou’ya gidişi olmuş bitmiş gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad’da Arsenal’e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal rol model; Mourinho’nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid’in Portekiz millî oyuncusu için Barca’nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+
Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva, en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga’nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, onu defalarca bir sezon daha Etihad’da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca’ya kaptırmış durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho’nun onları yeniden zirveye taşımasına yardım etmek, onun kuşkusuz sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma. Real Madrid’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil, ancak Guardiola’nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, Mourinho’nun Bernabeu’ya getirdiği Luka Modric’i örnek alarak 30’lu yaşlarının sonlarında da İspanya’da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+
Mark Doyle