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Welbeck Henderson Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea'nin Danny Welbeck ile Jordan Henderson'ın tecrübesini hedeflemesi DOĞRU, ancak daha fazla deneyimli transfer Blues'un yeni transfer stratejisini alay konusu hâline getirme riski taşır

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
J. Henderson
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Brentford

Danny Welbeck ile Jordan Henderson, “Chelsea Pensioners” ifadesine bambaşka bir anlam kazandırmak üzere olabilir. BlueCo’nun 2022’deki devralımından bu yana yönetimini tanımlayan genç odaklı transfer politikasından şaşırtıcı bir dönüşle Chelsea, bu yaz 35 yaşındaki forvet ile 36 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı dikkat çekici şekilde değerlendiriyor.

Şaşırtıcı bir gelişmede, The Athletic pazartesi günü Chelsea'nin Brighton'dan Welbeck'i transfer etme ihtimalini değerlendirdiğini bildirdi; kısa süre sonra da Henderson'ı da bonservissiz olarak kadrosuna katmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 30'lu yaşlarının ortasındaki bir değil, iki tecrübeli ismin gelişi, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea için gerçekten de yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Daha fazla deneyim ve birikimi kadrosunda görmek isteyen isim de Alonso'nun kendisi.

Chelsea'nin rakipleriyle arasındaki giderek açılan farkı kapatma hedefi doğrultusunda bu transfer döneminde daha olgun ve mental olarak daha güçlü liderler arayacağı öne sürülüyordu; ancak görünen o ki bu arayışa birçok kişinin beklediğinden daha sadık kalıyorlar. Geçmişte neredeyse yalnızca genç oyunculara yöneldiği için eleştirilen kulüp, şimdi ise bu kez ibreyi fazla ters yöne kırma riski taşıyor.

Premier League'de kendilerini kanıtladıkları kesin olsa da, kariyerlerinin son demlerindeki Welbeck ve Henderson gibi deneyimli isimlerin, özellikle sahadaki kalite açısından, ne katacağı sorgulanacaktır. Ancak bu, karşılığını verme ihtimali bulunan hesaplı bir risk gibi görünüyor.

  • Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Nihai ayrılık

    Chelsea, transfer piyasasında rota değiştireceğinin sinyallerini vermişti; son derece hayal kırıklığı yaratan ve ligi 10. sırada bitirdiği 2025-26 sezonunun sonlarına doğru, Chelsea'nin anında etki yaratabilecek "duygusal olarak dayanıklı", "olgun" ve "Premier League'de kendini kanıtlamış" oyunculara yöneleceği geniş çapta bildirildi.

    Ancak bu, daha önceki kafa karıştırıcı stratejisinden yine de çok büyük bir sapma. Chelsea, yüksek potansiyelli genç oyuncuları ya Stamford Bridge'de elit futbolculara dönüşmeleri ya da bu gerçekleşmezse ciddi bir kârla satılmaları umuduyla kadroya yığıyordu.

    26 yaşındaki Maxence Lacroix'ı transfer etmek bir şey, ancak 30'lu yaşlarının ortasındaki Welbeck ve Henderson gibi iki tecrübeli ismin peşine düşmek, üstelik bu ikili 2010'da Sunderland'de takım arkadaşıyken, bambaşka bir durum gibi görünüyor. Bu düşük ihtimalli hamleleri perspektife oturtmak gerekirse, Opta'ya göre Chelsea, Mayıs 2024'te 39 yaşındaki Thiago Silva'nın son maçına çıkmasından bu yana tüm kulvarlardaki son 123 karşılaşmasının hiçbirinde 30 yaş üstü bir oyuncuya tek bir dakika bile vermedi.

    Bu haberler kuşkusuz şaşkınlık yaratmış olsa da, kulübün bu yaz daha yaşlı oyuncuları hedef almaktan çekinmediği açıktı. Bu yaklaşımın arkasında da, teknik direktörden ziyade menajer olarak yetkilerini kullanan Alonso bulunuyor. Chelsea, Dünya Kupası sırasında 34 yaşındaki Sunderland kaptanı Granit Xhaka için yaptığı girişimde başarısız oldu; 32 yaşındaki John Stones da Manchester City'den ayrılmasının ardından radarlarındaydı, ancak şu anda Serie A şampiyonu Inter'e katılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

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    "Daha iyi olmak istemekte dur durak bilmiyor"

    Henderson'ın hedef alınmasının nedeninin futbol yeteneği olmadığı oldukça açık; asıl mesele, büyük ölçüde transfer stratejisinin üst düzey deneyim eksikliğine yol açması nedeniyle liderlik ve disiplinden ciddi biçimde yoksun kalan bir gruba saha dışında neler katacağı.

    Bu bağlamda, Chelsea taraftarlarının taşıyabileceği endişeler, Henderson'ın İngiltere kadrosundaki rolü ve takım arkadaşlarıyla eski Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel'in onun hakkında kullandığı övgü dolu ifadelerle bir nebze giderilecektir. Tuchel, orta sahanın en ateşli savunucularından biri olarak öne çıktı.

    İngiltere teknik direktörü, Mart 2025'te görevi devralır almaz eski Liverpool kaptanını yeniden kadroya çağırdı ve o günden bu yana her kampta ona yer verdi; perde arkasında takıma kattıkları nedeniyle fiilen vazgeçilmez olarak görüldü. Dünya Kupası'nda da karakterini gösterdi; son 16 turunda Meksika'ya karşı alınan galibiyetin ardından talihsiz bir kazada kolu kırılmasına rağmen antrenman yapmayı sürdürdü ve oynamaya hazır olduğunu belirtti.

    "O her şeyi temsil ediyor. O, seri bir kazanan; kişiliği ve karakteriyle bunu gösteriyor. Oynadığı her takımda tutkal görevi görüyor, işleri özel kılan tutkal o," dedi Tuchel geçen yıl. "Her takıma getirdiği şey liderlik, karakter, kişilik ve enerji. Herkesin standartlara göre yaşamasını sağlıyor."

    İlginç şekilde, bu görüş Chelsea'nin 117 milyon sterlinlik (155 milyon dolar) yeni transferi Morgan Rogers tarafından da Dünya Kupası sürecinde İngiltere'nin daha sonra viral olan 'Lions' Den' klibinde dile getirildi. Henderson'ın kadroya alınmasına yönelik tepki sorulduğunda şöyle dedi: "İnsanlar [oyuncular] kampta yanlarında en çok görmek istedikleri kişileri isim vermeden sıralasa, o herkesin ilk beşinde olurdu. Herkesin."

    Jude Bellingham ise şunları ekledi: "Takımı destekleme konusunda egosu yok. Her gün antrenmanda daha iyi olmak, diğer herkesin de daha iyi olmasını sağlamak için durmaksızın çalışıyor, temponun yükselmesini sağlıyor."

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Chelsea'nın belası

    Üstelik Welbeck de kadroyu doldurmak için alınmış bir isim olmaz. Şu anda 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan çıktı (13); ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25'te ulaştı.

    Bu rakam, geçen sezon Chelsea'de Joao Pedro'nun arkasındaki yedek 9 numara olarak Liam Delap'ın attığı mütevazı tek golden çok daha iyi ve bu da Alonso'nun elinde bir anda İngiltere'nin en üst düzey liginde uzun süre boyunca kendini kanıtlamış iki forvet olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Pedro ile Welbeck'in Amex Stadyumu'nda birlikte oynadıkları dönemde iyi bir uyum yakalamış olmaları da ekstra bir avantaj.

    Yaşına rağmen Manchester United altyapısından yetişen oyuncu, özellikle Cole Palmer ve Rogers gibi elit yaratıcı futbolcuların önünde, Premier League savunmalarına ciddi sorun çıkarabilecek fiziksel profile hâlâ sahip. Chelsea bunu çok iyi biliyor; Welbeck onlara karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti, bunların ilki 2010'da Sunderland formasıyla, en sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi.

    Henderson gibi tecrübeli santrfor da soyunma odasında güçlü bir ses olacaktır. Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, mart ayında takımın ileri uçtaki kilit ismi için şöyle demişti: "O sadece golcü olarak değil, saha içinde ve dışında lider olarak da bizim için çok değerli."

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  • Liam Delap Chelsea 2025-26Getty

    Belirsizlik sürüyor

    Bu iki tecrübeli oyuncunun transferi, gerçekleşmesi halinde açık şekilde kısa vadeli bir hamle olacak. Özellikle Alonso'nun rotasyon yapabileceği herhangi bir Avrupa kupası bulunmadığı da düşünüldüğünde, Chelsea'nin şişkin kadrosunda kıyıda kalan oyuncuların geleceği açısından bunun ne anlama geleceğine dair sorular gündeme gelecektir.

    Her ne kadar transfer döneminin başlarında Andrey Santos'u Manchester United'a satmış olsa da, Chelsea'nin orta saha rotasyonunda hâlâ Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Dario Essugo ve eğer burada kullanılırsa Reece James bulunuyor. Bu aşamada başka oyuncuların ayrılmasına izin verilip verilmeyeceği net değil, bu nedenle Henderson'ın tam olarak nereye oturacağını görmek zor. Bu da belki de ana rolünün saha dışı liderlik olacağı yönündeki görüşü güçlendiriyor.

    İleri uçta ise Welbeck, Chelsea'nin kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasına Pedro, Delap, Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha, Marc Guiu ve gelecek vadeden Shim Mheuka'nın yanına katılacak. Dolayısıyla transfer döneminin son ayında gidecek oyuncular konusunda yapılacak çok iş var; Pedro dışındaki bu isimlerin tamamı gözden çıkarılabilir görünürken, Mheuka'nın ise kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

    18 yaşındaki oyuncu, önü de kapanabilecek gençler arasında yer alıyor. Merkez orta saha oyuncusu Reggie Walsh da Henderson gelirse kısa vadede başka bir yerde A takım futbolu aramak zorunda kalması muhtemel isimlerden biri.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Risk eklendi

    Bu senaryoda belli bir risk de var. Çok ihtiyaç duyulan tecrübeyi takıma katma kararına az sayıda taraftar karşı çıkar, ancak sırasıyla 35 ve 36 yaşında olan Welbeck ile Henderson, Chelsea büyüklüğündeki bir kulüp için kabul edilebilir sınırları zorlayan isimler olarak görülecektir.

    Taraftarlar, yakın geçmişte tecrübeli isimlerin takıma katılmasının faydalarını gördü. Thiago Silva, Tuchel döneminde bonservissiz olarak geldiğinde 35 yaşındaydı; hemen kilit bir figür haline geldi ve ilk sezonunun sonunda genç bir takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. Liderlik özellikleri de Brezilyalı efsanenin 2024'teki duygusal ayrılığı öncesinde taraftarların gözünde kült bir kahramana dönüşmesinde önemli bir etkendi.

    Ancak Premier League geçmişlerine rağmen Welbeck ve Henderson aynı seviyede değil ve Thiago'nun yaptığı gibi doğrudan ilk 11'e girip takımı güçlendirecek oyuncular olmayacaklar.

    BlueCo'nun 2022'deki devralımından bu yana neredeyse yalnızca genç oyuncuların peşine düştüğü için alay konusu haline gelen Chelsea, bu tecrübeli oyuncu transferi hamlesi fazla ileri giderse yeniden herkesin diline düşme riskiyle karşı karşıya olduğunun farkında olmalı.

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Çıkarılan dersler

    Ancak en önemli şey, kulüp yönetiminin transfer dönemindeki önceki hatalı stratejisinden önemli dersler çıkarmış olması. Chelsea'nin daha fazla tecrübeye, liderliğe ve mental dayanıklılığa ihtiyacı vardı; Lacroix, Welbeck ve Henderson transferlerini tamamlarsa, bunlara fazlasıyla sahip olacak.

    Thiago, kariyerinin son dönemindeki bir oyuncuyu kadroya katmanın soyunma odasında dönüştürücü bir etki yaratabileceğinin kanıtıydı ve kısa süre içinde çok şey öğretilebilir ve öğrenilebilir. İngiltere milli takım oyuncuları sahada kilit bir rol oynamasa bile, bunu saha dışında ve kapalı kapılar ardında kesinlikle yapacaklardır.

    Welbeck ve Henderson, daha önce olanlarla keskin bir tezat oluşturarak 'Chelsea Pensioners' ifadesine yepyeni bir anlam katabilir, ancak Chelsea'nin transfer pazarındaki rota değişikliği, 2025-26'daki berbat sezonun sonunda amaçsızca sürüklenen bir kadro için yalnızca bir başka olumlu gelişme olarak görülebilir. Alonso'nun inşa ettiği şey etrafında memnuniyet verici bir heyecan var.