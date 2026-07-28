Şaşırtıcı bir gelişmede, The Athletic pazartesi günü Chelsea'nin Brighton'dan Welbeck'i transfer etme ihtimalini değerlendirdiğini bildirdi; kısa süre sonra da Henderson'ı da bonservissiz olarak kadrosuna katmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 30'lu yaşlarının ortasındaki bir değil, iki tecrübeli ismin gelişi, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea için gerçekten de yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Daha fazla deneyim ve birikimi kadrosunda görmek isteyen isim de Alonso'nun kendisi.

Chelsea'nin rakipleriyle arasındaki giderek açılan farkı kapatma hedefi doğrultusunda bu transfer döneminde daha olgun ve mental olarak daha güçlü liderler arayacağı öne sürülüyordu; ancak görünen o ki bu arayışa birçok kişinin beklediğinden daha sadık kalıyorlar. Geçmişte neredeyse yalnızca genç oyunculara yöneldiği için eleştirilen kulüp, şimdi ise bu kez ibreyi fazla ters yöne kırma riski taşıyor.

Premier League'de kendilerini kanıtladıkları kesin olsa da, kariyerlerinin son demlerindeki Welbeck ve Henderson gibi deneyimli isimlerin, özellikle sahadaki kalite açısından, ne katacağı sorgulanacaktır. Ancak bu, karşılığını verme ihtimali bulunan hesaplı bir risk gibi görünüyor.