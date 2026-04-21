Goal.com
Canlı
Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Chelsea'nin Brighton Maçı Oyuncu Puanları: Liam Rosenior'un hem fikirleri hem de zamanı tükeniyor! Kaptanlık pazubandını elinde tutmasına rağmen Enzo Fernandez'in kötü performansı karşısında utanç verici bir yenilgiye uğrayan Blues

Player ratings
Chelsea
L. Rosenior
E. Fernandez
Premier Lig
FEATURES
Brighton & Hove Albion - Chelsea

Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea'nin orta sıralara doğru sürüklenişi Salı günü Brighton deplasmanında da devam etti; hücumda etkisiz kalan Mavi Takım, Amex Stadyumu'nda utanç verici bir 3-0 yenilgiye uğradı. Premier Lig'de üst üste dört maçta tek bir gol bile atamadan mağlup olan ve ligde beşinci sırada yer alan Londralılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlandırmak amacıyla güney sahillerine gelmişti. Ancak Brighton'ın kendilerini rahatsız edici bir kolaylıkla geçmesine izin vererek, şu anda altıncı sıraya gerilediler.

Gerçekten de, maçın Chelsea için ne kadar hayati önem taşıdığına rağmen, Rosenior'un takımı neredeyse hiç aciliyet göstermedi ve maçın henüz üçüncü dakikasında 1-0 geriye düştü; konuk takımın bir köşe vuruşunu feci şekilde savuşturamaması üzerine Ferdi Kadioglu ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi. Erken yedikleri golün şoku bile, ilgisiz kalan Chelsea oyuncularında bir tepki uyandırmadı; bu oyuncular, ilk yarıdaki berbat performansları boyunca sadece tek bir şut atabildiler.

İkinci yarıda bir parça çaba görülse de, Brighton'ın 56. dakikada attığı ikinci gol kaçınılmaz gibiydi. Chelsea'nin yine berbat savunmasının ardından Giorginio Rutter, Jack Hinshelwood'u geçerek kolay bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu noktada Blues için geri dönüş yoktu ve Danny Welbeck'in yedek kulübesinden çıkıp uzatma dakikalarında skoru 3-0'a getirmesiyle takımın çilesi tamamlandı.

Aşağıda, GOAL, Amex'te sahaya çıkan tüm Blues oyuncularına notlar veriyor. Son 'dünya şampiyonu' olan takım, 1912'den bu yana ilk kez üst üste beşinci golsüz mağlubiyetini aldı...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (4/10):

    Maçın başında birkaç önemli kurtarış yaptı, ancak daha sonra kendi ceza sahası içinde hiçbir baskı altında olmadan yaptığı berbat bir pas, golle sonuçlanmasına ramak kalmıştı.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Sanchez'in hatalı pasının ardından Hinshelwood'un skoru 2-0'a getirmesini engellemek için kale çizgisinde büyük bir kurtarış yaptı ve ikinci yarıda inisiyatif almaya çalıştı.

    Wesley Fofana (3/10):

    İlk yarıda sahada hiçbir yerde yoktu, bu yüzden devre arifesinde Rutter'ın formasını çaresizce çekerek sarı kart görmesi ve bu hareketin onun hayal kırıklığını mükemmel bir şekilde özetlemesi üzerine devre arasında oyundan alınmasına şaşırmadık.

    Jorrel Hato (5/10):

    Chelsea'de az da olsa azim ve yürek gösteren birkaç oyuncudan biri olan Hollandalı oyuncu, birkaç top kapma başarısı gösterdi ve topu iyi tuttu.

    • Reklam
  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Malo Gusto (4/10):

    Hücumda hiçbir katkı sağlamadı ve Mitoma'dan topu almak için yaptığı zayıf girişim, Japon oyuncunun onu kolayca geçmesine neden oldu; bu da Fransız oyuncunun mücadeleci ruhundan yoksun olduğunu açıkça gösterdi.

    Moises Caicedo (3/10):

    100 milyon sterlinlik bir orta saha oyuncusundan beklenenin çok altında bir performans sergiledi. Ekvadorlu oyuncu en azından takımına biraz top hakimiyeti kazandırdı, ancak Brighton'ın ikinci golünde Rutter tarafından utanç verici bir kolaylıkla topu kaptırdı.

    Romeo Lavia (4/10):

    Sakatlıklarla boğuşan Belçikalı oyuncu için nadir bir ilk 11 şansıydı, ancak paslarında basit ve temiz bir oyun sergilese de, çoğunlukla kenarda seyirci kaldı ve 72. dakikada oyundan alındı.

    Enzo Fernandez (3/10):

    Son zamanlarda aldığı cezanın ardından ilk 11'e döndüğünde inanılmaz bir şekilde kaptanlık pazubandını geri aldı - bu da Chelsea'nin ne kadar gülünç bir hale geldiğini özetliyordu. Arjantinli oyuncu, bu acınası performansının da kanıtladığı gibi, artık kulüpte kalmak istemiyor. Akşam boyunca sadece bir tane keskin pas attı.

    Marc Cucurella (4/10):

    Daha ileri bir pozisyonda sahaya çıktı, ancak İspanyol oyuncu berbat bir akşam geçirdi. Tıpkı Sanchez ve Caicedo gibi, topa her dokunduğunda yuhalandı ve maçın çoğunu herkese ve her şeye sızlanarak geçirdi.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Saldırı

    Pedro Neto (4/10):

    Hareketli oyun stili nedeniyle Portekizli oyuncu bir şeyler yapabilecekmiş gibi görünüyordu, ancak hiçbir şey yapamadı.

    Liam Delap (3/10):

    Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması nedeniyle, eski Ipswich 9 numarası bir kez daha forvet hattını yönetti. Çabası konusunda ona bir şey söylemek mümkün değil, ancak en üst seviye için yeterince iyi olmadığı artık acı bir şekilde ortada. Takımı gol atmaya çaresizce ihtiyaç duyarken, maçın bitimine 18 dakika kala oyundan alındı.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alejandro Garnacho (4/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve her zamanki gibi sol kanatta yerini aldı, ancak her zamanki gibi takıma hiçbir katkı sağlamadı.

    Marc Guiu (5/10):

    Maçın bitimine 20 dakika kala Delap'ın yerine forvette oyuna girdi. İngiliz oyuncudan biraz daha hareketliydi.

    Dario Essugo (N/A):

    Portekizli oyuncu, Guiu ile birlikte yapılan çift oyuncu değişikliği kapsamında Lavia'nın yerine oyuna girdi.

    Josh Acheampong (N/A):

    Uzatma dakikalarında nedense Gusto'nun yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (2/10):

    Günleri sayılı. Rosenior, kulüpteki zehirli ortamdan sorumlu olmayabilir, ancak Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını yok ederek kötü durumu daha da kötüleştirdi. 3-5-2 dizilişi muhteşem bir fiyaskoydu ve sanki soyunma odasının kontrolünü kaybetmiş gibi görünüyor - tabii ki başından beri kontrolü elinde tutmuşsa.

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE