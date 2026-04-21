Chelsea'nin Brighton Maçı Oyuncu Puanları: Liam Rosenior'un hem fikirleri hem de zamanı tükeniyor! Kaptanlık pazubandını elinde tutmasına rağmen Enzo Fernandez'in kötü performansı karşısında utanç verici bir yenilgiye uğrayan Blues

Gerçekten de, maçın Chelsea için ne kadar hayati önem taşıdığına rağmen, Rosenior'un takımı neredeyse hiç aciliyet göstermedi ve maçın henüz üçüncü dakikasında 1-0 geriye düştü; konuk takımın bir köşe vuruşunu feci şekilde savuşturamaması üzerine Ferdi Kadioglu ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi. Erken yedikleri golün şoku bile, ilgisiz kalan Chelsea oyuncularında bir tepki uyandırmadı; bu oyuncular, ilk yarıdaki berbat performansları boyunca sadece tek bir şut atabildiler.

İkinci yarıda bir parça çaba görülse de, Brighton'ın 56. dakikada attığı ikinci gol kaçınılmaz gibiydi. Chelsea'nin yine berbat savunmasının ardından Giorginio Rutter, Jack Hinshelwood'u geçerek kolay bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu noktada Blues için geri dönüş yoktu ve Danny Welbeck'in yedek kulübesinden çıkıp uzatma dakikalarında skoru 3-0'a getirmesiyle takımın çilesi tamamlandı.

Aşağıda, GOAL, Amex'te sahaya çıkan tüm Blues oyuncularına notlar veriyor. Son 'dünya şampiyonu' olan takım, 1912'den bu yana ilk kez üst üste beşinci golsüz mağlubiyetini aldı...