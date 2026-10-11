Chelsea, cumartesi günü rakibine acımayan bir performans sergileyerek Bournemouth'u 5-1 mağlup etti. Premier League karşılaşmasında ev sahibi ekip, Stamford Bridge'de ilk düdükten itibaren oyuna hâkim olarak çok önemli üç puan aldı.

Jordan Henderson, evindeki ilk maçında unutulmaz bir başlangıç yaparak henüz ikinci dakika dolmadan gol perdesini açtı. Morgan Rogers kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Ardından Joao Pedro, Bournemouth'lu Evanilson'ın karambolde attığı golün öncesinde ve sonrasında birer kez ağları havalandırdı.

Henderson, 70. dakikada harika bir frikik golüyle farklı galibiyeti perçinledi. Bu galibiyet, lig tablosunda yükselen Xabi Alonso'nun ekibine büyük moral verdi.