AFP
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Chelsea'nin Bournemouth'u darmadağın etmesinin ardından Alan Shearer, Moises Caicedo'yu orta sahadaki “sert” bir mücadeleci olarak övdü
Chelsea sahasında üstün bir oyunla rahat kazandı
Chelsea, cumartesi günü rakibine acımayan bir performans sergileyerek Bournemouth'u 5-1 mağlup etti. Premier League karşılaşmasında ev sahibi ekip, Stamford Bridge'de ilk düdükten itibaren oyuna hâkim olarak çok önemli üç puan aldı.
Jordan Henderson, evindeki ilk maçında unutulmaz bir başlangıç yaparak henüz ikinci dakika dolmadan gol perdesini açtı. Morgan Rogers kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Ardından Joao Pedro, Bournemouth'lu Evanilson'ın karambolde attığı golün öncesinde ve sonrasında birer kez ağları havalandırdı.
Henderson, 70. dakikada harika bir frikik golüyle farklı galibiyeti perçinledi. Bu galibiyet, lig tablosunda yükselen Xabi Alonso'nun ekibine büyük moral verdi.
- AFP
Shearer, müthiş ön liberoya dikkat çekti
Hücumdaki göz kamaştırıcı performansa rağmen Shearer, Match of the Day programındaki analizinde odağını takıma dönen Caicedo'ya çevirdi. Ekvadorlu millî futbolcu, baldır sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 14 dakika oynamıştı ancak hiç maç eksiği varmış gibi görünmedi.
Shearer, orta saha oyuncusunu oyunun “pis işlerini” üstlenip Chelsea savunmasını koruduğu için övdü. Newcastle'ın eski forveti, Caicedo'nun genel yeteneğiyle takımda büyük fark yarattığını belirtti.
Shearer, “Hücumdaki üçlü yine harikaydı, Jordan Henderson da öyle. Ancak Caicedo, tecrübesi ve o orta sahada hem savunmadaki becerisi hem de topu kazandığında yaptıklarıyla Chelsea için büyük fark yaratıyor. İşleri çok basit gösteriyor ama yaptıkları son derece etkili,” dedi.
Caicedo, hücumdaki takım arkadaşlarının önünü açıyor
Caicedo'nun savunmada sağladığı güvence, Chelsea'nin hücum oyuncuları için kritik önem taşıdı; özellikle Henderson'a ileri çıkma özgürlüğü verdi. Orta saha oyuncusunun hızlı karar verme becerisi, ilk golle sonuçlanan atağı başlattığı anda açıkça görüldü. Shearer, Caicedo'nun sahadaki genel etkisini göstermek için özellikle bu pozisyona dikkat çekti.
“Basit bir hareket ama topu aldığında… ilk düşüncesi ileri oynamak,” diye ekledi. “Chelsea oyunda üstünlüğü ele alıyor. Caicedo ile Henderson arasındaki uyum ve birbirlerini anlamaları, Henderson'ın [ileri çıkmasına] imkân tanıyor. Çünkü Henderson arkasında ne olduğunu, Caicedo'nun kendisini kolladığını ve arkasında savunma güvencesi bulunduğunu biliyor. Henderson harika bir vuruş yaptı ama her şey Caicedo'nun topu kazanıp ileri oynamasıyla başlıyor.”
- Getty Images
Chelsea, Everton karşısında kritik bir sınava hazırlanıyor
Bournemouth karşısında aldığı farklı galibiyet, Chelsea'yi Premier League puan tablosunda beşinci sıraya taşıdı. Chelsea şu anda averaj farkıyla Londralı rakibi Brentford'un hemen altında yer alıyor.
Alonso ve kadrosu, yaklaşan maçlarda bu etkileyici çıkışı sürdürmeyi hedefleyecek. Chelsea, gelecek hafta sonu Everton deplasmanında Premier League mücadelesine dönecek. Merakla beklenen karşılaşma Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak.
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