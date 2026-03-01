Goal.com
Chelsea'nin Arsenal maçındaki oyuncu puanları: Pedro Neto ve Robert Sanchez şok edici performanslar sergilerken, Blues, Premier Lig liderine ciddi sorunlar çıkaran Reece James'in müthiş performansına rağmen mağlup oldu

Chelsea, Pazar günü Arsenal'e 2-1 yenilerek Liam Rosenior dönemindeki ilk Premier Lig mağlubiyetini yaşadı. The Blues, iki Gunners set parçasıyla mağlup oldu ve özellikle Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı golle, duran toplardan sorunlar yaratmasına rağmen, Pedro Neto'nun kırmızı kart görmesiyle kuzey Londra'dan puanla ayrılma umutları sona ermeden önce fırsatlarını değerlendiremedi.

Chelsea maça üstünlükle başladı ve Premier Lig'de ilk kez forma giyen Mamadou Sarr, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Gabriel Magalhaes'in köşe vuruşunu kafayla William Saliba'ya indirdiği pozisyonda, savunma oyuncusu son vuruşu yaparak kendi kalesine golü attı.

Ancak Blues, devre bitiminde skoru eşitledi. David Raya, Declan Rice'ın kendi kalesine gol atmasını engellemek için muhteşem bir kurtarış yaptıktan kısa bir süre sonra, Hincapie, Reece James'in sert ortasını kendi kalesine gönderdi. Chelsea, devre arasından sonra da tehdit oluşturmaya devam etti ve Raya, Enzo Fernandez ve Joao Pedro'nun şutlarını kurtarmak için devreye girdi.

Rosenior'un takımı maçın üçüncü golünü atacak gibi görünüyordu, ancak Jurrien Timber ikinci yarının ortasında Rice'ın köşe vuruşunu kafayla Robert Sanchez'i geçerek ağlara gönderdi. Neto bu golün ardından itiraz ettiği için sarı kart gördü ve kısa süre sonra Arsenal'in kontra atağında Gabriel Martinelli'yi düşürdüğü için ikinci sarı kartını gördü.

Sanchez, Eberechi Eze'nin şutunu güzel bir kurtarışla telafi etti. Son dakikalarda oyuna giren Alejandro Garnacho, köşeye doğru giden ortasıyla neredeyse beraberliği yakalıyordu, ancak Raya topu uzaklaştırdı. Bu mağlubiyetle Blues, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ligde altıncı sırada kaldı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (3/10):

    İlk yarıda üç kez Arsenal'e gol fırsatı verdi, çünkü topu çok uzun süre elinde tuttu ve ardından Timber'ın golüne yol açan köşe vuruşunu berbat etti. Eze'nin maçı kesinleştirmesini engellemek için iyi bir kurtarış yaptı.

    Reece James (8/10):

    İlk golde Gabriel'i kaçırdığı için hayal kırıklığına uğrayacaktır, ancak bunun dışında mükemmeldi. Özellikle duran toplardan yaptığı ortalar çok etkileyiciydi.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Deneyimsiz bir partnerle birlikte Chelsea'nin savunmasını iyi yönetti.

    Mamadou Sarr (5/10):

    Skoru açmak için büyük bir fırsatı kaçırdı, ardından diğer tarafta Saliba'nın kafa vuruşunu deflekt etti. Premier Lig'deki ilk maçında biraz heyecanlı görünüyordu.

    Jorrel Hato (6/10):

    Saka'ya birkaç kez geçildikten sonra oyuna ısındı. Özellikle ikinci yarıda hücumda serbest bırakılırken, diğer yönde de bazı iyi müdahaleler yaptı.

    Orta saha

    Moises Caicedo (7/10):

    Chelsea orta sahasının her yerinde, akıllıca topu kullanmadan önce rutin olarak yangınları söndürdü.

    Andrey Santos (6/10):

    Bir başka güvenilir orta saha performansıyla Eze'yi nispeten sessiz tuttu.

    Enzo Fernandez (5/10):

    İlk yarıda oyuna girmekte zorlandı, ancak ikinci yarıda oyuna ısındı. İkinci yarı başında Raya'yı düşük bir şutla test etti.

    Saldırı

    Pedro Neto (2/10):

    James içeri girerken genişliğini koruması talimatını aldıktan sonra oyuna girip çıktı. Sonuç olarak kayda değer bir şey yaratamadı ve aptalca iki hızlı kartla oyundan atıldı.

    Joao Pedro (7/10):

    Chelsea'yi sahada ileriye taşımak için mükemmel bir oyun sergiledi. İkinci yarının başında Raya'nın kurtardığı kafa vuruşunda nasıl gol atamadığını merak edecektir.

    Cole Palmer (6/10):

    Sol kanattan içeri girerek bolca boşluk buldu ve erken dönemde sorunlar yarattı, ancak Arsenal sonunda onu durdurmayı başardı.

    Yedekler ve Menajer

    Romeo Lavia (6/10):

    Üç ay sonra ilk kez sahaya çıktı ve orta sahada kendini gösterdi.

    Malo Gusto (6/10):

    Sol bek pozisyonunda biraz alışkın olmadığı halde iyi bir performans gösterdi.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girerek neredeyse beraberliği sağladı.

    Liam Delap (N/A):

    İyi bir kontra atak fırsatını kaçırdı ve oyuna sonradan girerek attığı gol geçersiz sayıldı.

    Tosin Adarabioyo (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Liam Rosenior (6/10):

    Oyun planı çoğunlukla iyi işledi, ancak duran toplarda savunmada başarısızlık ve disiplin eksikliği pahalıya mal oldu.

