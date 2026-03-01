Chelsea maça üstünlükle başladı ve Premier Lig'de ilk kez forma giyen Mamadou Sarr, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyük bir gol fırsatını kaçırdı. Gabriel Magalhaes'in köşe vuruşunu kafayla William Saliba'ya indirdiği pozisyonda, savunma oyuncusu son vuruşu yaparak kendi kalesine golü attı.

Ancak Blues, devre bitiminde skoru eşitledi. David Raya, Declan Rice'ın kendi kalesine gol atmasını engellemek için muhteşem bir kurtarış yaptıktan kısa bir süre sonra, Hincapie, Reece James'in sert ortasını kendi kalesine gönderdi. Chelsea, devre arasından sonra da tehdit oluşturmaya devam etti ve Raya, Enzo Fernandez ve Joao Pedro'nun şutlarını kurtarmak için devreye girdi.

Rosenior'un takımı maçın üçüncü golünü atacak gibi görünüyordu, ancak Jurrien Timber ikinci yarının ortasında Rice'ın köşe vuruşunu kafayla Robert Sanchez'i geçerek ağlara gönderdi. Neto bu golün ardından itiraz ettiği için sarı kart gördü ve kısa süre sonra Arsenal'in kontra atağında Gabriel Martinelli'yi düşürdüğü için ikinci sarı kartını gördü.

Sanchez, Eberechi Eze'nin şutunu güzel bir kurtarışla telafi etti. Son dakikalarda oyuna giren Alejandro Garnacho, köşeye doğru giden ortasıyla neredeyse beraberliği yakalıyordu, ancak Raya topu uzaklaştırdı. Bu mağlubiyetle Blues, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ligde altıncı sırada kaldı.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...