Bunun nedeni, 22 yaşındaki forvetin Batı Londra’da beklenen etkiyi yaratamamış olmasıdır. Manchester United’dan yüksek bedelle transfer edilmesinin ardından, 2025-26 sezonunda 43 maçta sadece sekiz gol ve dört asist kaydetmiştir.

Garnacho zaman zaman özgüven ve fikir eksikliği yaşıyor gibi görünüyordu; rakip savunmalar, onu sessiz tutmayı ve bir zamanlar Old Trafford'da sergilediği dans eden ayakları ve koşu gücüyle yarattığı tehdidi kontrol altına almayı beklenenden daha kolay buldu.

Sözde "Rüyalar Tiyatrosu"ndan yaşanan sert ayrılık, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan bu oyuncuya pek de iyilik yapmamış gibi görünüyor; zira İngiliz başkentine taşındıktan sonra en iyi formuna ulaşması zor oldu.

Önümüzdeki haftalarda teklifler gelmesi halinde Chelsea’nin Garnacho’dan zararını azaltmaya istekli olabileceği yönünde iddialar var; herhangi bir satış, zaten şişkin olan kadroda hem fon hem de yer açmalarını sağlayacaktır.