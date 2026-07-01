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Chelsea’nin 40 milyon sterlinlik eski Manchester United kanat oyuncusundan zararını azaltmak istediği yönündeki söylentiler üzerine, Alejandro Garnacho’nun adı Anthony Gordon ile anılmaya başlandı
Goller ve asistler: Garnacho’nun Chelsea’deki performansı
Bunun nedeni, 22 yaşındaki forvetin Batı Londra’da beklenen etkiyi yaratamamış olmasıdır. Manchester United’dan yüksek bedelle transfer edilmesinin ardından, 2025-26 sezonunda 43 maçta sadece sekiz gol ve dört asist kaydetmiştir.
Garnacho zaman zaman özgüven ve fikir eksikliği yaşıyor gibi görünüyordu; rakip savunmalar, onu sessiz tutmayı ve bir zamanlar Old Trafford'da sergilediği dans eden ayakları ve koşu gücüyle yarattığı tehdidi kontrol altına almayı beklenenden daha kolay buldu.
Sözde "Rüyalar Tiyatrosu"ndan yaşanan sert ayrılık, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan bu oyuncuya pek de iyilik yapmamış gibi görünüyor; zira İngiliz başkentine taşındıktan sonra en iyi formuna ulaşması zor oldu.
Önümüzdeki haftalarda teklifler gelmesi halinde Chelsea’nin Garnacho’dan zararını azaltmaya istekli olabileceği yönünde iddialar var; herhangi bir satış, zaten şişkin olan kadroda hem fon hem de yer açmalarını sağlayacaktır.
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Chelsea, Garnacho için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeli mi?
Blues’un teklifleri değerlendirip değerlendirmemesi gerektiği sorulduğunda, eski Blues forveti Cascarino — Dünya Kupası Kart Koleksiyonu kampanyası kapsamında İrlandalı müşterilerin 100.000 €’ya kadar kazanma şansı sunan Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Manchester United’dan ayrılış şekliyle ilgili endişeler var. Manchester United’dan neden ayrıldığı dönemine geriye dönüp bakmayı her zaman severim. Ayrılmak istediğini açıkça belli etmişti; bir yandan [Erik] ten Hag ile bazı sorunları vardı, bir yandan da Ruben Amorim vardı ve Garnacho konusunda her şey birbirine karışmıştı.
“Sadece davranışlarından yola çıkarak, onun Old Trafford’da kalmak isteyen bir genç gibi davrandığını düşünmedim; bence başka yerlerdeki çimlerin daha yeşil olduğunu ve Chelsea’ye gitme fırsatını değerlendirdi.
“Ve ne dersek diyelim, insanlar hoşlansın ya da hoşlanmasın, pek çok yabancı oyuncu Londra’da yaşamayı seviyor. Öyle işte. Bir genci, Londra’ya gelip oradan serbestçe gidip gelebileceği ve ister Fransa ister İspanya olsun daha yakın olabileceği bir yere gitmek yerine, Sunderland’a ya da Newcastle’a gitmeye ikna etmeye çalışın. Elbette Newcastle’dan İspanya’ya ve Fransa’ya ulaşabilirsiniz, ama durum farklı. Onlar bunu daha rahat buluyor.
“Bunu söylüyorum çünkü ben Marsilya’daydım, sonra Nancy’ye gittim ve sonunda Paris’te yaşamaya başladım. Futbolu bıraktıktan sonra Nancy’de kalmadım. Paris’i deneyimlemek istediğim için Paris’e gittim. Başkentlerde işler böyle yürür, değil mi? Sonunda oraların cazibesine kapılıyorsunuz. Bence o da bu tuzağa düştü, ama performansı kötüydü.”
Garnacho ve Gordon’un bir B planı olmadığı düşünülüyor
Cascarino, Barcelona’nın yeni transferi Gordon ile birlikte yetenek havuzunda yer aldığı düşünülen Garnacho hakkında – her ikisinin de kanat oyunlarında bir “B planı”ndan yoksun göründüğü göz önünde bulundurularak – şöyle devam etti: “Bence o çok tek boyutlu bir oyuncu. Kendisinde biraz Anthony Gordon havası var. Tek yapmak istediği şey, kelimenin tam anlamıyla bir defans oyuncusuna doğru koşmak. Ve eğer onu çok çabuk alt edemezse, sanki oyununda başka bir şey yokmuş gibi geliyor.
“Anthony Gordon da bana biraz öyle geliyor. İngiltere’nin ikinci maçında gördük ki, sağ bek her fırsatta onu tam anlamıyla durdurdu. Gana’nın sağ bekiydi ve Garnacho onu alt edemedi. Hepsi bu kadar.
“Bence Garnacho da aslında biraz öyleydi. Onu Chelsea’de birkaç kez izledim ve ileriye çıkıp bazı iyi sağ bekleri alt ettiğini gördüm. Ve oyun stilini hiç değiştirmedi; bence bir kanat oyuncusu olarak bunu yapman gerekir.”
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Garnacho, Dünya Kupası kadrosu için Arjantin tarafından göz ardı edildi
Gordon, Newcastle’dan Camp Nou’ya transfer olmayı hak edecek kadar başarılı bir performans sergiledi ve şu anda Dünya Kupası finallerinde İngiltere milli takımının kadrosunda yer alıyor. Garnacho ise Lionel Messi ve arkadaşlarının Arjantin’in dünya şampiyonluğunu korumaya çalıştığı bu turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kalıyor.
Form düşüklüğü yaşayan bu forvetin kısa ve uzun vadeli geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz belirsiz. 2032 yılına kadar süren ve hâlâ altı yılı kalan sözleşmesi, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso’nun önderliğinde yeni bir döneme giren Chelsea’yi bazı önemli kararlar almaya zorluyor.