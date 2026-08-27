Dave Shopland
Çeviri:
Chelsea'nın 34 milyon sterlinlik transferi Valentin Barco, orta sahaya geçişin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı
Pozisyon değişikliği yükselişi tetikledi
Arjantinli oyuncu Avrupa'ya ilk olarak bir sol bek adayı olarak geldi, ancak geçen sezon Strasbourg formasıyla süre aldığı dakikaların yüzde 92'sini merkez orta sahada geçirdi. Bu taktik değişiklik kritik önem taşıdı; Fransız ekibinde 58 maça çıkıp üç gol ve 11 asistlik katkı verdi. Orta sahadaki etkileyici performansı ayrıca ona Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer kazandırdı ve ardından £34 milyonluk transferle Chelsea'ye imza attı.
- Action Plus
Orta sahaya geçiş kariyerini dönüştürdü
Barco, merkezdeki bir role uyum sağlamanın şu ana kadarki profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktası hâline geldiğini açıkça kabul etti.
Geçişin derin etkisini anlatan Barco, şöyle konuştu: "Bence pozisyon değişikliği hayatımı değiştirdi. Yeniden oynamaya dönmeme, takımın önemli bir parçası olmama, Arjantin milli takımına geri dönmeme, Dünya Kupası'na gitmeme ve şimdi de Premier League'e dönebilmeme çok büyük yardım etti" dedi, ESPN'in aktardığına göre.
"Orta sahada oynamaktan rahatlık duyuyorum. Bunu seviyorum çünkü topla çok buluşuyorsunuz ve bu şekilde oyunu kontrol edip tempoyu belirliyorsunuz. Bu yüzden o dönemin kariyerim ve hayatım için çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Alonso faktörü transferi bitirdi
Seçkin bir teknik direktörün varlığı ve Chelsea'nin küresel ölçekteki büyüklüğü, Stamford Bridge'e gitme kararında belirleyici faktörler oldu.
Chelsea'ye katılma tercihini ve Xabi Alonso'nun etkisini açıklayan 22 yaşındaki oyuncu, şunları ekledi: "Chelsea'yi seçtim çünkü dünyanın en iyi kulüplerinden biri, bu yüzden Chelsea sizi çağırdığında evet demek zorundasınız.
"Xabi Alonso ile birkaç kez konuştum ve bana göre o dünyanın en iyilerinden biri. Kendisi de üst düzey bir oyuncuydu. Bu pozisyondaki en iyi oyunculardan biriydi ve şimdi de en seçkin teknik direktörlerden biri."
- Action Plus
Arjantinli isim, kadro seçimi mücadelesiyle karşı karşıya
Barco artık, Chelsea zorlu bir Premier League ve yerel kupa fikstürüne hazırlanmaya çalışırken Alonso'nun orta sahasında forma için sert bir rekabetle karşı karşıya. Stamford Bridge'de düzenli süre almak, yaklaşan milli ara öncesinde Arjantin milli takımındaki yerini sağlamlaştırması açısından kritik olacak. Genç oyuncunun taktik esnekliği ve oyunun temposunu belirleme becerisi, İngiliz futbolunun yüksek fiziksel talepleri karşısında hemen sınanacak.
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