Barco, merkezdeki bir role uyum sağlamanın şu ana kadarki profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktası hâline geldiğini açıkça kabul etti.

Geçişin derin etkisini anlatan Barco, şöyle konuştu: "Bence pozisyon değişikliği hayatımı değiştirdi. Yeniden oynamaya dönmeme, takımın önemli bir parçası olmama, Arjantin milli takımına geri dönmeme, Dünya Kupası'na gitmeme ve şimdi de Premier League'e dönebilmeme çok büyük yardım etti" dedi, ESPN'in aktardığına göre.

"Orta sahada oynamaktan rahatlık duyuyorum. Bunu seviyorum çünkü topla çok buluşuyorsunuz ve bu şekilde oyunu kontrol edip tempoyu belirliyorsunuz. Bu yüzden o dönemin kariyerim ve hayatım için çok önemli olduğunu düşünüyorum."