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Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest ve Aston Villa, UEFA’nın koyduğu mali kuralları ihlal ettikleri için para cezasına çarptırıldı; bu cezalar arasında en ağırını Magpies aldı
Newcastle United ve Aston Villa ağır yaptırımlarla karşı karşıya
Newcastle United ve Aston Villa, Premier Lig kulüpleri arasında mali durumlarına en ağır darbeyi alan takımlar olarak öne çıktı. “Futbol gelirleri kuralına” uymadıkları için Magpies, 2023, 2024 ve 2025’te sona eren mali yılları kapsayan üç yıllık toplam bazda değerlendirilen bu kural uyarınca UEFA ile üç yıllık bir uzlaşma anlaşması imzaladı.
Newcastle United FC ve Juventus FC, geçen sezon uygulamaya konulan çerçeveye uygun olarak CFCB ile üç yıllık bir uzlaşma anlaşması imzaladı. Uzlaşma anlaşmasının süresi, kulübün sunduğu tahminlere dayalı olarak düzenlemelere uyum sağlama kabiliyetine bağlıdır.
Sonuç olarak, her kulübün 2028-29 sezonunda (2026, 2027 ve 2028'de sona eren mali yılları kapsayan) uzlaşma süresinin sonuna kadar nihai hedefi gerçekleştirmesi ve futbol gelir kuralına tam olarak uyması gerekmektedir. Newcastle için bu, toplam 10 milyon avro (9 milyon sterlin/11 milyon dolar) tutarında para cezasını içermektedir; bunun 7 milyon avrosu şartlıdır.
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Premier Lig’deki dört takım, kadro bütçesi sınırlarını aşma nedeniyle cezalandırıldı
Gelir kuralının ötesinde, CFCB, harcamaları bir kulübün gelirinin %70’iyle sınırlayan “kadro maliyeti kuralı”na ilişkin yaygın sorunlar tespit etti. Dört İngiliz kulübü – Aston Villa, Chelsea, Newcastle ve Nottingham Forest – 2025 takvim yılı boyunca bu sınırı aştığı tespit edildi. Yaptırımlar, ihlalin ciddiyetine ve her bir kurumun mevcut mali durumuna göre değişiklik göstermektedir.
CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Newcastle United FC (ENG), Nottingham Forest FC (ENG), OGC Nice (FRA), RC Strasbourg (FRA), AEK Atina (GRE), ACF Fiorentina (ITA) ve Fenerbahçe SK (TUR) kulüplerinin 2025 takvim yılında kadro maliyet oranını %70’in üzerinde bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettikleri tespit edildi. Sonuç olarak, her kulübe, belirlenen sınırın üzerindeki yüzde puanları ve kulübün kadro maliyetindeki aşımın büyüklüğüyle orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uygulandı.
Koşullu para cezaları ve oyuncu kayıt sınırlamaları
Para cezaları mali açıdan bir baş ağrısı oluştururken, bazı kulüpler aynı zamanda potansiyel spor kısıtlamalarıyla da karşı karşıya kalıyor. Aston Villa ve RC Strasbourg, “önemli” ihlaller nedeniyle uyarıldı; bu durum, UEFA müsabakaları için yeni oyuncu kaydı konusunda kısıtlamalara yol açtı. Bununla birlikte UEFA, Villa ve Chelsea’nin mali gidişatlarında iyileşme belirtileri gösterdiğini belirterek, para cezalarının bir kısmının şartlı olarak kalmasına izin verdi.
Geçen sezon zaten yaptırım uygulanan Aston Villa FC ve Chelsea FC ile ilgili olarak, CFCB Birinci Dairesi, uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak sunulan tahminlere uygun olarak, 2024 ile 2025 yılları arasında kadro maliyet oranlarında görülen iyileşme eğilimini dikkate aldı. Sonuç olarak, para cezasının bir kısmı, kulüplerin 2026 yılında kadro maliyet oranlarını önemli ölçüde azaltmaya devam etmelerine bağlı olarak uygulanacaktır. Villa’nın toplam para cezası 22,5 milyon avro (19 milyon sterlin/26 milyon dolar) olarak belirlenirken, Chelsea’nin cezası ise 3 milyon avrodur.
- Getty Images Sport
Ödeme yükümlülüklerinin ayrıntılı dökümü
Uzlaşma anlaşmalarına tabi olan kulüpler, özellikle Newcastle ve Juventus, şu anda UEFA’nın sıkı denetimi altında faaliyet göstermektedir. Bu anlaşmalar sadece mali nitelikte değildir; kulüplerin 2028 yılına kadar kadrolarını nasıl yönetmeleri ve mali dengesini nasıl sağlamaları gerektiğini belirlemektedir. Ara hedeflerin yerine getirilmemesi, Avrupa futbolundan tamamen men edilme gibi daha da ağır yaptırımlarla sonuçlanabilir.
Kulüpler, uzlaşma anlaşmasında aşağıdaki yükümlülükleri kabul ettiler: değerlendirilen ihlalin büyüklüğüne göre belirlenen tutarda para cezası ödemek; UEFA kulüp müsabakaları için A Listesi’ne yeni oyuncu kaydı konusunda kısıtlamaya tabi olmak. Bu tür önlemler, kulübün uzlaşma anlaşmasında belirlenen koşulları yerine getirmesine bağlı olarak, uzlaşma dönemini kapsayan her sezon için şartlı veya koşulsuz olabilir; yıllık ara hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşılamaması durumunda şartlı mali ve sportif önlemlerin uygulanmasına tabi olmak (yani, A Listesi’ne yeni oyuncu kaydı konusunda daha sıkı bir kısıtlamadan, hak kazandıkları bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men edilmeye kadar).