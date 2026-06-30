Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest ve Aston Villa, UEFA’nın koyduğu mali kuralları ihlal ettikleri için para cezasına çarptırıldı; bu cezalar arasında en ağırını Magpies aldı

Newcastle United ve Aston Villa, Premier Lig kulüpleri arasında mali durumlarına en ağır darbeyi alan takımlar olarak öne çıktı. “Futbol gelirleri kuralına” uymadıkları için Magpies, 2023, 2024 ve 2025’te sona eren mali yılları kapsayan üç yıllık toplam bazda değerlendirilen bu kural uyarınca UEFA ile üç yıllık bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

Newcastle United FC ve Juventus FC, geçen sezon uygulamaya konulan çerçeveye uygun olarak CFCB ile üç yıllık bir uzlaşma anlaşması imzaladı. Uzlaşma anlaşmasının süresi, kulübün sunduğu tahminlere dayalı olarak düzenlemelere uyum sağlama kabiliyetine bağlıdır.

Sonuç olarak, her kulübün 2028-29 sezonunda (2026, 2027 ve 2028'de sona eren mali yılları kapsayan) uzlaşma süresinin sonuna kadar nihai hedefi gerçekleştirmesi ve futbol gelir kuralına tam olarak uyması gerekmektedir. Newcastle için bu, toplam 10 milyon avro (9 milyon sterlin/11 milyon dolar) tutarında para cezasını içermektedir; bunun 7 milyon avrosu şartlıdır.