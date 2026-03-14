Ev sahibi Chelsea maça güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dakikalarda istikrarsız bir performans sergileyen konuk takımı savunmaya çekilmeye zorladı. Reece James’in ustaca kullandığı köşe vuruşunda Fofana topu ağların üstüne gönderdi; Cole Palmer ise ilk yarının muhtemelen Blues’un en net fırsatında, ceza sahası kenarından çektiği sert şutun üst köşeden az farkla dışarı çıkmasına tanık oldu.

Ancak 18. dakikada Newcastle öne geçti. Gol, oyunun gidişatına tamamen ters düşen bir şekilde geldi ve Chelsea açısından tamamen önlenebilirdi. Chalobah pozisyonunu kaybettiğinde, Willock James'in arkasından koşarak rakipsiz bir şekilde kaleye doğru ilerledi ve Gordon'a pasını verdi; Gordon da en kolay şekilde topu ağlara gönderdi. Fofana, muhtemelen gelmeyecek bir ofsayt bayrağını beklediği için Gordon'u kovalamaya bile çalışmadı.

Fofana, kanatta kötü bir dokunuşun ardından Gordon'u düşürdü ve Chalobah'ın desteğiyle sadece sarı kartla kurtulduğu için şanslıydı. Magpies'in köşe vuruşunda James, Malick Thiaw'ı rugby tarzı bir müdahaleyle yere düşürdü ve VAR kontrolünün ardından penaltıdan kurtuldu.

Palmer'ın kavisli vuruşunu Aaron Ramsdale uzanarak kurtardı, diğer tarafta ise Jacob Ramsey'in vuruşu defansa çarparak Robert Sanchez'e geldi, ancak konuk takım ikinci golü bulamadı.

Liam Rosenior devre arasında bir değişiklik yaptı ve Delap'ı oyuna aldı. Forvet, Jacob Murphy'den topu kaparak anında etkisini gösterdi ve ceza sahası dışından attığı güçlü şut kaleci tarafından kurtarıldı.

Chelsea maça yeniden ortak olmak için bastırdı ve Delap, ikinci yarıdaki en önemli anların çoğunda merkezdeydi. 23 yaşındaki oyuncu, James'in nokta atışı gibi ortasının ardından takımının maçtaki en iyi fırsatını yakaladı, ancak Delap topu üst direğin üzerine göndererek bu fırsatı kaçırdı. Bir sonraki fırsatında da golü kıl payı kaçırdı, ancak Palmer'ın ortasından gelen kafası direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Chelsea maçın son dakikalarında baskı kurdu ancak hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir görüntü sergileyemedi; bu sırada Sanchez, karşı tarafta Gordon’u durdurmayı başardı. Chalobah yakın mesafeden kafayla vurduğu topu az farkla dışarı attı; Pedro ise topu üst direğin üzerinden dışarıya gönderdi. Uzatma dakikalarında takımın son büyük şansı olarak nitelendirilebilecek pozisyonda James, uzak mesafeden alçalan bir serbest vuruş attı; top, Ramsdale’i tamamen geçtikten sonra direğin dibinden geri sekti.

