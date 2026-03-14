Pedro Sanchez Chelsea Newcastle GFXGetty/GOAL

Chelsea - Newcastle maçında oyuncu değerlendirmeleri: Joao Pedro, neredesin?! Forvet ortadan kaybolurken, Magpies Wesley Fofana ve Trevoh Chalobah'ın hatalarını cezalandırarak Blues'un ilk dört umutlarına darbe vurdu

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarışı için hayati önem taşıyan bir puan kaybı yaşarken, Anthony Gordon'un golüyle Newcastle United, Stamford Bridge'de 1-0'lık bir Premier Lig galibiyeti elde etti. The Blues, elinden geleni yaptı ancak en iyi performansından uzak görünüyordu. Joao Pedro hücumda pek tehdit oluşturamazken, oyuna sonradan giren Liam Delap da skoru eşitleme fırsatını kaçırdı. Magpies'in ilk yarıda attığı galibiyet golünde, Trevoh Chalobah ve Wesley Fofana'nın ciddi bir hatası Joe Willock'un arkasına sızmasına izin verirken, Gordon da rakip oyuncuların müdahalesi olmadan topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi Chelsea maça güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk dakikalarda istikrarsız bir performans sergileyen konuk takımı savunmaya çekilmeye zorladı. Reece James’in ustaca kullandığı köşe vuruşunda Fofana topu ağların üstüne gönderdi; Cole Palmer ise ilk yarının muhtemelen Blues’un en net fırsatında ceza sahası kenarından attığı sert şutla üst köşeyi az farkla ıskaladı.

Ancak 18. dakikada Newcastle öne geçti. Gol, oyunun gidişatına tamamen ters düştü ve Chelsea açısından tamamen önlenebilirdi. Chalobah pozisyonunu kaybettiğinde, Willock James'in arkasından koşarak rakipsiz bir şekilde kaleye doğru ilerledi ve Gordon'a pasını verdi; Gordon da en kolay şekilde topu ağlara gönderdi. Fofana, muhtemelen gelmeyecek bir ofsayt bayrağını beklediği için Gordon'u kovalamaya bile çalışmadı.

Fofana, kanatta kötü bir dokunuşun ardından Gordon'u düşürdü ve Chalobah'ın desteğiyle sadece sarı kartla kurtulduğu için şanslıydı. Magpies'in köşe vuruşunda James, Malick Thiaw'ı rugby tarzı bir müdahaleyle yere düşürdü ve VAR kontrolünün ardından penaltıdan kurtuldu.

Palmer'ın kavisli vuruşunu Aaron Ramsdale uzanarak kurtardı, diğer tarafta ise Jacob Ramsey'in vuruşu Robert Sanchez tarafından uzaklaştırıldı ve konuk takım ikinci golü aradı.

Liam Rosenior devre arasında bir değişiklik yaptı ve Delap'ı oyuna aldı. Forvet, Jacob Murphy'den topu kaparak anında etkisini gösterdi ve ceza sahası dışından attığı güçlü şut kaleci tarafından kurtarıldı.

Chelsea maça yeniden ortak olmak için bastırdı ve Delap, ikinci yarıdaki en önemli anların çoğunda merkezdeydi. 23 yaşındaki oyuncu, James'in nokta atışı gibi ortasının ardından takımının maçtaki en iyi fırsatını yakaladı, ancak Delap topu üst direğin üzerine göndererek bu fırsatı kaçırdı. Bir sonraki fırsatında da golü kıl payı kaçırdı, ancak Palmer'ın ortasından gelen kafası direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Chelsea maçın son dakikalarında baskı kurdu ancak hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir görüntü sergileyemedi; bu sırada Sanchez, karşı tarafta Gordon’u durdurmayı başardı. Chalobah yakın mesafeden kafayla vurduğu top az farkla dışarı çıktı, Pedro ise topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Uzatma dakikalarında takımın son büyük şansı olarak nitelendirilebilecek pozisyonda James, uzak mesafeden alçalan bir serbest vuruş attı; top, Ramsdale’i tamamen geçtikten sonra direğin dibinden geri sekti.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    Hafta ortasında Jorgensen'in kötü performansının ardından ilk 11'e geri döndü ve büyük hatalar yapmamaya çalışırken tedirgin görünüyordu. Skorun daha da açılmasını önlemek için birkaç akıllı kurtarış yaptı.

    Malo Gusto (5/10):

    Rosenior'un taktik değişikliği yapmasıyla devre arasında oyundan alındı. Karşı tarafta Barnes büyük ölçüde etkisiz kalırken, Fransız oyuncu diğer tarafta sınırlı bir tehdit oluşturdu.

    Wesley Fofana (3/10):

    Kötü bir dokunuşunun ardından Gordon'un araya girmesine izin vererek kırmızı karttan kurtuldu; ikili arasındaki bir başka mücadelede ise Fofana topa hafifçe dokunarak penaltı verilmesini önledi. Genel olarak gergin bir performans sergileyerek zaman zaman ip üzerinde yürüyormuş gibi göründü; golde ise üzerine gelen Toon kanat oyuncusunu durdurmaya bile çalışmadı.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Gordon'un golünde pozisyonunu tamamen kaybetti; Willock, Chelsea yarı sahasında serbestçe koşma imkanı buldu.

    Marc Cucurella (5/10):

    Murphy'yi sessiz tuttu ama bu, yenilginin ardından pek de teselli olmuyor. İspanyol oyuncu, Delap'a pas vermek için iyi bir müdahale yaptı ama Delap topu üstten dışarı attı.

    Orta saha

    Reece James (6/10):

    Maça orta sahada başladı ve çalışkanlığını gösterdi ancak maçı domine edemedi. İlk yarı sonunda doğal pozisyonu olan sağ bek pozisyonuna geri döndü ve ortaları zaman zaman tehlike yarattı, ancak İngiltere milli takım oyuncusu Thiaw'a yaptığı rugby tarzı faulden paçayı kurtardı. Maçın sonlarında attığı serbest vuruş direkten döndü ve büyük şanssızlık yaşadı.

    Moises Caicedo (5/10):

    Kötü bir faul nedeniyle sarı kart gören bir başka Blues yıldızı olan Caicedo, çok çalıştı ancak sonuç alamadı ve 60. dakikada oyundan alındı.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Arjantinli oyuncu da ikinci yarıda pozisyon değişikliğine uğradı. Fernandez, genellikle çok tehlikeli olduğu hücum pozisyonlarını bulmakta zorlandı.

    Saldırı

    Cole Palmer (6/10):

    Palmer, beklendiği gibi zaman zaman Blues'un parlayan yıldızı oldu, ancak Ramsdale'i veya Newcastle savunmasını aşamadı. Hala geçmiş sezonlardaki muhteşem formundan çok uzak görünüyor.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Livramento ile ilginç bir mücadelede bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak son vuruşlarda yetersiz kalması zaman zaman sinir bozucuydu.

    Joao Pedro (4/10):

    İlk yarıda orta sahada tamamen etkisiz kalan Pedro, ikinci yarıda Delap'ın arkasına çekildi ancak yine de etkisiz kaldı. Bu sezon 18 gol atan tehditkar oyuncu gibi görünmüyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Liam Delap (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi ve Pedro'dan çok daha büyük bir tehdit oluşturdu, ancak gol fırsatlarını değerlendiremedi ve akıllarda kalan da bu olacak. Bir altın değerinde fırsatı üstten dışarı attı, akıllı bir kafa vuruşu ise direğin yanından birkaç santim dışarı çıktı.

    Romeo Lavia (5/10):

    Caicedo'nun yerine oyuna girdikten sonra düzgün bir performans sergiledi, ancak maçın gidişatını değiştirecek bir katkı yapamadı.

    Jorrel Hato (N/A):

    Normal sürenin son on dakikasında Fofana'nın yerine oyuna girdi ve Blues'un arka arkaya attığı ataklar karşısında pek bir şey yapamadı.

    Liam Rosenior (4/10):

    Blues'un teknik direktörü, takımının tempodan çok uzak olduğunu gördü ve geriye düştükten sonra hiçbir zaman maçı kazanacak gibi görünmediler. Devre arasında yaptığı değişiklikler gidişatı değiştirmeye yardımcı oldu ancak son vuruşlar eksik kaldı ve Rosenior yeniden plan yapmalı.

