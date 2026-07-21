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Chelsea, Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik rekor kıran bir transfer gerçekleştirdi; İngiltere milli takım oyuncusu, Aston Villa’dan ayrılırken tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını elde etti
Rogers için rekor kıran hamle
Premier Lig’de şok dalgaları yaratan bir hamle ile Chelsea, Aston Villa’dan Rogers’ı 117 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında kadrosuna kattı. Bu tarihi meblağ, Rogers’ı futbol tarihinin en pahalı İngiliz oyuncusu haline getirerek Jack Grealish, Declan Rice ve Elliot Anderson gibi isimlerin daha önce belirlediği rekorları geride bıraktı.
Bu transfer, kendini kanıtlamış yerli elit yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Chelsea için transfer piyasasında önemli bir zafer anlamına geliyor. Midlands bölgesinde adından söz ettiren Rogers, bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulüple olan bağını vurguladı. "Çok heyecanlıyım," diyen Rogers, "Benim için Chelsea, Londra'nın en büyük kulübü ve çocukluğumdan beri her zaman hayranlık duyduğum bir kulüp."
Xabi Alonso’nun kadrosunu güçlendirmek
Rogers, Xabi Alonso’nun yönetiminde 2026-27 sezonuna hazırlanan Chelsea için kritik bir dönemde takıma katılıyor. İspanyol teknik direktör, yüksek tempolu taktik sistemini uygulayabilecek genç ve dinamik forvetleri kadroya dahil etmeye büyük önem veriyordu ve Rogers bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Kulüp, bu çok ses getiren transferin tamamlandığını doğrulamak için sosyal medya kanallarında sadece “Chelsea’yi seçti” ifadesiyle duyuruda bulundu.
Forvetin gelişinin, Stamford Bridge’deki zaten yetenekli olan hücum hattına önemli bir güç katması bekleniyor. Rogers, Villa Park’ta geçirdiği süre boyunca Premier Lig’in en golcü genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve takımının son dönemdeki başarılarında merkezi bir rol oynadı.
Aston Villa’da olağanüstü bir yükseliş
Rogers, Unai Emery’nin yönetiminde kulübün geçirdiği dönüşümde hayati bir rol oynayarak, itibarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde Aston Villa’dan ayrılıyor. Villans’ta geçirdiği süre boyunca, Premier Lig’de 85 maçta 21 gol attı.
West Midlands'da gösterdiği gelişim, onu gelecek vaat eden bir yetenekten tam anlamıyla uluslararası bir süperstara dönüştürdü. Villa'da sergilediği taktik zekâ, fiziksel özellikleriyle birleşince onu rakip savunmalar için sürekli bir tehdit haline getirdi. Chelsea, uzun süredir onun gelişimini takip ediyordu ve rekor kıran transfer ücreti, kulübün Rogers'ın bu yükselişini daha da yüksek bir seviyede sürdürebileceğine olan inancını yansıtıyor.
- Getty Images Sport
İngiltere milli takımında düzenli olarak forma giyen ve uluslararası başarıları olan
Yurtiçindeki başarılarının ötesinde, Rogers son sezonlarda İngiltere milli takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kasım 2024’te “Three Lions”ın A milli takımında ilk kez forma giydiğinden bu yana, bu forvet milli takım teknik kadrosu altında düzenli bir yer edindi ve bugüne kadar 22 kez milli formayı giydi.
Henüz 23 yaşında olan Rogers, hem milli takımın hem de artık Chelsea'nin hücum hattının geleceği olarak görülüyor. 2033 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesi, Cole Palmer gibi diğer genç yıldızlarla birlikte kendini daha da geliştirmesi için ona güvence sağlıyor.
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