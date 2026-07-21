Chelsea, Morgan Rogers için 117 milyon sterlinlik rekor kıran bir transfer gerçekleştirdi; İngiltere milli takım oyuncusu, Aston Villa’dan ayrılırken tüm zamanların en pahalı İngiliz futbolcusu unvanını elde etti

Premier Lig’de şok dalgaları yaratan bir hamle ile Chelsea, Aston Villa’dan Rogers’ı 117 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında kadrosuna kattı. Bu tarihi meblağ, Rogers’ı futbol tarihinin en pahalı İngiliz oyuncusu haline getirerek Jack Grealish, Declan Rice ve Elliot Anderson gibi isimlerin daha önce belirlediği rekorları geride bıraktı.

Bu transfer, kendini kanıtlamış yerli elit yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek isteyen Chelsea için transfer piyasasında önemli bir zafer anlamına geliyor. Midlands bölgesinde adından söz ettiren Rogers, bu transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kulüple olan bağını vurguladı. "Çok heyecanlıyım," diyen Rogers, "Benim için Chelsea, Londra'nın en büyük kulübü ve çocukluğumdan beri her zaman hayranlık duyduğum bir kulüp."



