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Morgan Rogers Chelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea, Morgan Rogers’a 117 milyon sterlin ödeyerek çok fazla para harcadı – peki bu, Enzo Fernandez’in geleceği için ne anlama geliyor?: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
M. Rogers
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
M.City
E. Anderson
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Barcelona
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Aston Villa
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok iple çektikleri dönemdir – ve bunun tek nedeni, her dört yılda bir Dünya Kupası’nın düzenlenmesi değildir! Aslında bunun nedeni, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı geldi! 2026 transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı dev isimler, 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bedelli transferlere imza atıyor.

Bazı transferlerin tüm taraflar için olumlu sonuçlandığını biliyoruz; ancak pek çok durumda, kulüplerden en az biri ya da hatta oyuncunun kendisi, müzakere masasında farklı bir karar verselerdi ne olabileceğini merak ediyor.

GOAL, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük transferden kimin en çok kazançlı çıktığını öğrenmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her transferi anında derecelendireceğiz ve transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıda tüm değerlendirmelerimize göz atın ve yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın...

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    19 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa’dan Chelsea’ye, 117 milyon sterlin)

    Villa açısından: Premier Lig’deki konumlarına dair acımasız bir hatırlatma. Rogers, yeni şampiyon olan Arsenal’e katılmış olsaydı, durum farklı olurdu. Ancak Villa, geçen sezon Chelsea’nin altı sıra ve 13 puan üzerinde dördüncü sırada bitirmiş ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakken, Blues’un ise sabırsızlıkla bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yoktu – ve yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e transferini engelleyemedi. Açıkçası, finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Kulüp, Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan 8 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli karşılığında transfer etmişti. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu çılgın para, Villa’nın yerine bir oyuncu bulmasına büyük ölçüde yardımcı olacak ve aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu diğer pozisyonlarda da güçlendirecektir. Ancak taraftarlar şu anda son derece hayal kırıklığına uğramış durumda; çünkü bu transferi, kulübün zengin sahiplerinin Premier Lig’in mali kuralları yüzünden eli kolu bağlı kaldığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam bir başarı. Beklentiler, Rogers’ın bu yaz batı yerine Londra’nın kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı sözde bütçe sorunlarına rağmen, Chelsea, Premier Lig’in en çok aranan forvetlerinden birini transfer etmek için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? Eh, bu, şu anda herkesin kendine sorduğu soru; pek çok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Blues’un “bombalı kadrosundan” bir oyuncunun Villa Park’ta boy göstereceğini ve bunun da aşırı şişirilmiş bir ücret karşılığında gerçekleşeceğini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulma konusunda perde arkasında ilerleme kaydedilmiş olması ve takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncunun satışıyla Rogers’ın transfer masraflarının neredeyse tamamen karşılanacağıdır. Chelsea’nin, kariyerinde sadece iki iyi Premier Lig sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için aşırı yüksek bir bedel ödediği inkar edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir forvet hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde rakiplere ciddi zarar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme – en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın Emirates’e transfer olmaya kararlı olduğu yönündeydi; burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücum hattının sol kanadında, kısa süre önce takımdan ayrılan Leandro Trossard’ın yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika bir iş çıkaran Alonso’nun, Rogers’ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı bu sürpriz transferde, paranın ve daha zayıf bir takımda garanti edilen sürelerin daha da belirleyici bir rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve berbat yönetilen bir kulüp olsa da, bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir – özellikle de artık yakın arkadaşı ve gençlik takımlarında birlikte oynadığı eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier Lig’de forma giyebilecek olması nedeniyle. Nitekim, gelecek sezon Chelsea maçlarında epeyce “soğuk” sevinç gösterisi görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

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  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa’dan Manchester United’a, 35 milyon sterlin)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans’ın sık sık sakatlık geçirme eğilimi, Villa Park’ta uzun süredir bir hayal kırıklığı kaynağı olmuştur; ancak formda olduğunda olağanüstü bir futbolcudur ve geçen sezon Unai Emery’nin oyun planındaki önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmasın azdır. Tielemans'ın bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemde İspanyol teknik adamın takımı büyük zorluklar yaşadı ve Belçikalı oyuncunun yokluğunda oynadıkları yedi Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi. Ancak Tielemans ilk 11'e geri döndüğünde Villa, sezonu muhteşem bir şekilde tamamlayarak Premier Lig'i dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni kazandı; Tielemans da final maçında muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldığı da göz önüne alındığında, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek gerçekten kabul edilmesi zor bir durum – özellikle de Amadou Onana’nın ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı düşünülürse. Not: D

    United açısından: Çok hoş bir sürpriz. Transferin rakip kulüplerle rekabet halinde olduğu ortaya çıkana kadar, United’ın Tielemans için bir hamle hazırladığına dair hiçbir işaret yoktu. Dolayısıyla, bu kadar kararlı ve gizli bir şekilde hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United’ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında bir oyuncu için bile oldukça fazla maç tecrübesine sahip. Ancak onun gelişi, Ederson transferinin suya düşmesi, Manuel Ugarte’nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık geçirmesi ve United’ın en çok istediği orta saha transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için fiyatların çok yüksek olması nedeniyle Old Trafford’da yaşanan paniği bir ölçüde dindirecektir. Tielemans, Dünya Kupası’nda kalitesini kanıtlamış, kendini Premier Lig’de kanıtlamış bir oyuncudur. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United'ın orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kalite katacak; bu transfer bedeli göz önüne alındığında, sezonun en iyi transferlerinden biri olarak öne çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki kendisinin bile kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier Lig'in seçkin kulüplerinden birine katılacağı tahmin ediliyordu ancak Mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşeceği pek olası görünmüyordu – ki bu da sorun olmazdı. Villa, başlı başına dev bir kulüp. Ancak United, prestij açısından tartışmasız bir üst seviyede yer alıyor; bu da, futbolun en büyük sahnelerinden birinde muhteşem pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatını şüphesiz büyük bir zevkle değerlendirecek olan Tielemans için devasa bir transfer anlamına geliyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea’den Manchester United’a, 50 milyon sterlin)

    Chelsea açısından: Chelsea’nin tuhaf yaz dönemi, Premier Lig’de ilk dört sırayı paylaşmak için rekabet ettikleri doğrudan bir rakibe gelecek vaat eden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg’daki başarılı kiralık döneminin ardından A takıma katıldığında iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonunda düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo’nun yerine oynadığı maçlarda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez'in ayrılması muhtemel görünüyorsa, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun kesinlikle "dokunulmaz" olarak görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'de yer alması garanti olmayan bir orta saha oyuncusu için Manchester United'ın sunduğu 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik ek ödeme teklifi, reddedilemeyecek kadar cazipti. İşte “BlueCo” modelinin işleyişi: Chelsea, 2023 yılında Brezilya kulübü Vasco da Gama’dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos’tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak teklif edilen hatırı sayılır para, anlaşmanın muhtemelen reddedilemeyecek kadar cazip olduğu anlamına geliyor. Ancak Santos, Old Trafford’da dünya çapında bir yetenek haline gelirse, bu anlaşma sevgiyle anılacak bir transfer olmayacaktır. Not: B-

    Manchester United açısından: Tüm taraflar için biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. Orta saha için birincil hedefleri olan Elliot Anderson ve Matheus Fernandes’i sırasıyla Manchester City ve Tottenham’a kaptıran United, 18 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi hazırlık döneminde Mason Mount’un tek tanınmış tecrübeli orta saha oyuncusu olduğu ve Kobbie Mainoo’nun ise hâlâ İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda olacağı bir senaryodan kaçınmak için panik içinde Santos’a yöneldi. Fernandes'in transferinin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça elinden çıkarmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik bir paket oldukça yüksek bir rakam. Casemiro'nun ayrılması ve Manuel Ugarte'nin geçirdiği ciddi sakatlığın ardından Kırmızı Şeytanlar'ın orta sahada takviyeye ihtiyacı var; ancak transfer dönemi bittiğinde ilk 11'de yer alacağı garanti edilemeyen bir oyuncu için bu transferde fazla para ödemiş oldular. Umut edilen, 22 yaşındaki oyuncunun hâlâ ulaşabileceği çok daha yüksek seviyeler olmasıdır. Not: C

    Santos için: Belki de Chelsea kadrosunda bir girip bir çıkarak geçirdiği sezonun ardından Carlo Ancelotti’nin Brezilya kadrosuna alınmaması gerçeğinden motive olmuş olabilir; haberlere göre Santos, “düzenli olarak ilk takımda forma giyme” fırsatı bulmak amacıyla Blues’tan ayrılıyor. Old Trafford’da Stamford Bridge’de elde ettiğinden daha fazla süre alıp alamayacağı henüz belli değil ve bu durum büyük ölçüde United’ın başka kimleri kadroya katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha kadrosunu yenileme çalışmaları kapsamında başka transferlerin de gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea’deki yönetim kaosu ve teknik kadrodaki sürekli değişikliklerden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyor olabilir; ancak United’ın daha uzun vadeli bir istikrar sağlayabileceğine dair bir garanti yok. Ancak United, Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı sunabilir; bu da, Santos’un yakında eski işvereni olacak kulübün herhangi bir Avrupa kupasına katılamaması nedeniyle, doğal olarak daha fazla süre alacağı anlamına gelir. Sonuç olarak, yeni ortamında kendini kilit bir figür olarak kabul ettirmek, büyük ölçüde oyuncunun kendisine bağlı olacaktır. Not: B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle’dan Tottenham’a, 100 milyon sterlin)

    Newcastle açısından: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, Carabao Kupası finalinde Liverpool’u yenerek uzun süren kupa hasretine son verdikten sonra geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulübünün Katar destekli Paris Saint-Germain’e bir alternatif haline gelmesini hayal ediyorlardı. Ancak Reds, Alexander Isak’ı en acı verici koşullarda ellerinden alarak Magpies’e Premier Lig’deki hiyerarşideki yerlerini acımasızca hatırlattı. Newcastle, o zamanlar İngiltere rekoru olan bu transfer ücretini akıllıca harcamış olsaydı, işler hâlâ yolunda gidebilirdi. Bunun yerine, milyonlarca sterlin Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine harcanmış ve sonuç olarak Eddie Howe’un takımı ligi 12. sırada tamamlamıştır. Anthony Gordon'ın bu felaket sezonun bitmesinden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak bir rüyanın gerçek anlamda sonunu simgeleyen, Tonali'nin tam da Tottenham'a transfer olması oldu. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise, bunun muhtemelen son darbe bile olmayacağı; kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılacağı kesin. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahiplerinin spora yaptıkları yatırımı azaltmasıyla birlikte daha fazla sıkıntı kapıda; bu da taraftarların, muhtemelen zaten boşa harcanacak olan dokuz haneli transfer ücretinden bile teselli bulamayacakları anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra, Spurs, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizliğin belirtileri mi yoksa hırsın göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Ne de olsa, Elliot Anderson 116 milyon sterlin değerindeyse, Tonali neden benzer bir bedel talep etmesin ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda şüphesiz Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Fernandes’ten çok, vatandaşı Roberto De Zerbi’nin yönetiminde daha da parlayacağına benziyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar – ve Spurs’un bu kumarın karşılığını alması hayati önem taşıyor. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy’nin denetimi altındaki transfer piyasasına yönelik ihtiyatlı/cimri yaklaşımdan yıllarca hayal kırıklığına uğradıktan sonra, kulüplerinin Premier Lig rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok aranan orta saha oyuncularından birini transfer ettiğini gördüler. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Genel kanı, Tonali’nin yasadışı bahis cezası sırasında yanında duran kulüpten ayrılması durumunda, bunun Avrupa’nın en güçlü takımlarından birine olacağı yönündeydi. Oysa o, son iki sezonda Premier Lig’i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, ne oldu? Açıkçası, bir Serie A takımının Tonali’nin bildirilen “memleketine dönme” isteğini karşılayacak kadar paraya sahip olma şansı hiç yoktu; hatta İngiltere’nin elit kulüpleri bile Newcastle’ın istediği bedel karşısında anlaşılır bir şekilde caymıştı. Sonuç olarak Tonali, Tottenham’a transfer oldu ve artık kariyerinin zirve yıllarını burada geçirecek – ki bu inkar edilemez bir şekilde tuhaf. Yine de, De Zerbi Spurs’ta iki sezondan fazla kalırsa – ki bu büyük bir “eğer” – belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verecektir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter’den Real Madrid’e, 20 milyon avro)

    Inter açısından: Dumfries’in 2025-26 sezonunu ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle zorlu bir şekilde geçirmiş olsa da, kulübün en önemli isimlerinden biri haline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma bedeli koyma kararını sorgulamak gerekir. Yine de, formunda olduğu zamanlarda hâlâ dünyanın en iyi hücumcu beklerinden biri olduğu için, 20 milyon avro (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) rakamı, sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek olan Nerazzurri için oldukça kötü bir anlaşma anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etmişti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon avro olarak belirlenmiş, ancak bu yıl düşürülmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı finansal kurallarıyla başa çıkarken “kelepir avcıları” olarak ün kazanan Real için bir başka çok akıllıca transfer gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği tutarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılmasının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edebilecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon avronun oldukça altında. Ancak, İngiliz meslektaşı gibi, Dumfries de savunmada olduğundan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ bek; bu da Madrid’de bu pozisyonda daha iyi takımlar tarafından istismar edilebilecek bir dengesizlik yaratıyor. 30 yaşında olması nedeniyle tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif sayılmaz, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon boyunca iyi bir geçici çözüm olamayacağını iddia etmek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesinin eklenmesini istemesinin tam da nedenidir. 2021'de PSV'den Inter'e geldiğinden beri kulübe sadık bir hizmetkar olarak görev yapan Dumfries, sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı sağladı; bu süre zarfında Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük transfer bedeli sayesinde Bernabeu’da üzerindeki baskı bir ölçüde azalacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u takımın kadrosu dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest’tan Manchester City’ye, 116 milyon sterlin)

    Forest açısından: Belki de karışık duygular söz konusu. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışını görmek Forest için üzücü olacak; zira oyuncu, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılmasını, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesini sağlayan süreçte çok önemli bir rol oynamıştı. Anderson, takımın belkemiğiydi. Kesinlikle her şey onun üzerinden geçiyordu; bu yüzden onun yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorunu olmayacak. Gerçek transfer ücreti ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun (Forest ikincisini söylüyor), bu iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için devasa bir meblağ. Dolayısıyla, Anderson’ın City Ground’da açıkça özleneceği kesin olsa da, yönetim kurulu düzeyinde hakim olan duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest, bu transferde City’yi fena halde soydu. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmiş olmasa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp memleketi İspanya’ya döneceğine işaret ediyor – ve dönmese bile, City’nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise zaten ihtiyacı vardı. Ne de olsa, Nico Gonzalez ya da Matheus Nunes’in 6 numara pozisyonunda hiç gerçekten ikna edici bir performans sergilediği söylenemez. Anderson ise bu role uygun görünüyor. Kendisi, geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla top dokunuşu yapan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, kendini kanıtlamış bir Premier Lig oyuncusu; bu da Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir seçim olduğunu gösteriyor. Ancak bunun “İngiliz vergisi”nin en somut örneği olduğu inkar edilemez. Anderson, 23 yaşında ve zamanla harika bir oyuncu haline gelme potansiyeline sahip çok iyi bir futbolcu. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, İngiltere yerine hâlâ İskoçya milli takımında oynuyor olsaydı, City’nin ona dokuz haneli bir transfer ücreti ödemesi kesinlikle söz konusu olmazdı. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest’ı açıkça geride bıraktı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyeli olduğunu gösterdi ve şimdi City’de bunu yapma şansını yakalayacak. Transfer ücretinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorluk yaşayan ilk gelecek vaat eden genç İngiliz orta saha oyuncusu olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha eksiksiz bir futbolcu gibi görünüyor ve ikisinin durumları arasındaki en büyük fark, Anderson’ın ilk 11’de yer almasının önünde Rodri’nin engel teşkil etmeyecek gibi görünmesidir. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme ilişkin pek çok belirsizlik olsa da, bu onun kendini Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kanıtlaması için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 Temmuz: Matheus Fernandes (West Ham’dan Tottenham’a, 85 milyon sterlin)

    West Ham açısından: Premier Lig’den küme düşmenin ekonomik etkisini büyük ölçüde hafifletecek devasa bir transfer ücreti. Hammers’ın küme düşmesi ile birlikte bazı önemli oyuncu satışlarının gerekli olacağı belliydi ve Fernandes, kulübün en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin hayran bakışlarını üzerine çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Dolayısıyla, ayrılışı hiç de sürpriz olmadı. Ancak şok edici olan, West Ham’ın oldukça zayıf bir pazarlık konumunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettikleri bedeli tam olarak almayı başarmış olmasıdır. Bu nedenle, haklı olarak eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz işini ciddiye aldığının bir kez daha teyidi. İkincisi küme düşmeye ramak kalmış iki felaket sezonun ardından, Spurs bir daha asla o duruma düşmemek için hızlıca harekete geçti; Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bir üst seviyeye taşınıyor. Fernandes, çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu gibi görünüyordu. Roberto De Zerbi’nin onu kendi oyun stiline mükemmel bir seçim olarak gördüğü de açık. Ancak bu transferde inkar edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali’yi de kadrosuna katma konusundaki ilgisinden de anlaşıldığı üzere, vasat orta sahasını baştan aşağı yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı ve bu nedenle, Manchester United gibi kulüplerin ilgisini uzak tutmak için Fernandes’e piyasa değerinin üzerinde bir ücret ödemeye hazırdı. Sonuç olarak, bu transferin Spurs için gerçekten işe yaraması gerekiyor – hem de hemen – aksi takdirde kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka bahane haline gelecektir. Nitekim, rakamları bir bağlama oturtmak gerekirse, PSG, Joao Neves için Benfica’ya 60 milyon avro ödemişti ve Fernandes, 21 yaşındaki bu vatandaşı kadar iyi bir oyuncu olmaktan çok uzak; bu yüzden gerçekten de o seviyeye ulaşabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Oysa sonunda, geçen sezon West Ham’ın bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren Spurs’a transfer oldu; bu da bu transferi bir nevi yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak, kuzey Londralılar gelecek sezon çok daha güçlü olacak ve Fernandes, şüphesiz De Zerbi’nin bambaşka bir seviyeye taşıyabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, her iki tarafın da istikrarıyla tanınmadığı göz önüne alındığında, İtalyan teknik adamın Spurs’ta ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olabilir, ancak Fernandes doğrudan ilk 11’e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV’den Bayern Münih’e, 50 milyon avro)

    PSV açısından: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile arka arkaya üç şampiyonluk kazandı ve bu süre zarfında etkisi giderek arttı. Dolayısıyla, Avrupa’nın en iyi takımlarından biri tarafından kapılması sadece an meselesiydi. Bazıları, Saibari’nin Kuzey Amerika’da parlayabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak PSV’nin Dünya Kupası sonrasını bekleyip daha yüksek bir fiyat belirleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk’ten 5 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir bedeldir. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda’da istikrarlı bir şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından bu paranın iyi bir şekilde değerlendirileceği de muhtemeldir. Not: B 

    Bayern açısından: Mükemmel bir transfer. Saibari’nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği olağanüstü performanslar sayesinde son birkaç hafta içinde artmıştı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup maçlarının üçünde de gol atmış, ardından 32’li turda Hollanda’ya karşı kazanılan maçta galibiyeti getiren penaltıyı da gole çevirmişti. Ancak, transferin kesinleşmesi üzerine sportif direktör Max Eberl’in de belirttiği gibi, bu Bayern’in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası’nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik tepkisel bir hamle değildi; Bavyeralılar, Saibari’nin zaten yıldızlarla dolu forvet hattına önemli bir katkı sağlayacak teknik, çalışkanlık ve çok yönlülüğün doğru karışımına sahip olduğuna uzun zamandır ikna olmuştu – ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulayacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en güzel yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımında forvet olarak sergilediği dinamik performanslarla sıradan futbolseverlerin bile dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi geçemezdi. Şimdi, “dünyanın en büyük kulüplerinden birine” klasik bir “rüya” transferini tamamladı; tabii ki Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala’nın yer aldığı ilk 11’e girmek bir kabusa dönüşebilir! Ancak Saibari’nin en iyi yılları hâlâ önünde; şu anda bulutların üzerinde ve anlaşılır bir şekilde Bayern kadrosuna çok faydalı bir katkı olabileceğine inanıyor. Vincent Kompany de açıkça aynı fikirde, çünkü Saibari, Nicolas Jackson’dan çok daha iyi bir şekilde takımının oyun stiline uyum sağlayacak gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta’dan Chelsea’ye, 47 milyon sterlin)

    Atalanta açısından: Ederson’u Manchester United’a satma anlaşmasının ardından, bu da Atalanta için bir başka akıllıca transferin işaretlerini taşıyor. Palestra için ödenecek 55 milyon avro (47 milyon sterlin/62 milyon dolar) tutarındaki önemli bedel, kulübün altyapısından yetişen ancak A takımda sadece birkaç maça çıkan bir oyuncu için saf kâr anlamına geliyor. Kulübün, Palestra'nın Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından onu tekrar kadroya dahil etmek yerine satmaya karar verdiği iddia ediliyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihindeki en pahalı dördüncü transfer oldu. Palestra’nın Bergamo’da kalmayıp 10 yaşındayken katıldığı kulüpte iz bırakamayacak olması belki de üzücü olsa da, Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgilerini gösterince kafası karıştı ve onu tutmak her halükarda zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea açısından: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade yönetici olarak sahip olduğu etkinin ilginç bir göstergesi. İspanyol ismin bu transferi onayladığı bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı hareket ederek 24 saat içinde Inter’in Palestra’yı transfer etme girişimini engelleyerek en avantajlı konuma geçti. Palestra’nın Scudetto şampiyonu takıma katılması yaygın olarak bekleniyordu, bu nedenle bu transfer bu açıdan kesinlikle büyük bir başarıdır. Çok yönlü, hızlı ve güçlü bir bek olan Palestra – 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilmişti – Alonso’nun üçlü ya da dörtlü savunma sistemine uyum sağlaması bekleniyor ve Premier Lig’in zorlu koşullarına da gayet uygun bir oyuncu olmalı. Ancak, 55 milyon avroya varan bir meblağ harcandıktan sonra, Chelsea’nin fazla para ödediği hissi var; bu, Serie A standartlarına göre devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini gölgede bırakıyor; üstelik 21 yaşındaki oyuncu, üst düzey futbolda geride bıraktığı tek iyi sezonla hâlâ tecrübesiz. Dolayısıyla bu, bir miktar risk teşkil ediyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken akademisinde oynadığı ve taraftarı olduğu düşünülen Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusuna ancak Palestra’nın kendisi cevap verebilir; ancak Blues’un bildirilen sözleşme teklifi (haftada 100.000 £’a yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması, bu durumu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte, Palestra’nın Premier Lig’de başarılı olmak için gerekli tüm özelliklere sahip olduğu ve İngiliz birinci liginde kendini sınama fırsatını hemen değerlendirdiği görülüyor. Riccardo Calafiori’nin Arsenal’deki başarısı ona cesaret verecektir; ayrıca geçen yaz İtalyan genç oyuncu Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken aşamalarında Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işaretidir. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu durum, yeni teknik direktörün yönetiminde kilit bir figür haline gelebileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain’den AC Milan’a, 75 milyon avro)

    PSG için: Büyük ikramiye! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de çıkmamış bir yedek oyuncu için bu kadar absürt bir meblağı ödemeye razı olan birini bulduğu için, bankaya giderken yol boyunca gülüp duracak. Unutmayın, Ramos aslında PSG’nin forvet sorununa çözüm olacaktı, ancak Parc des Princes’te geçirdiği zamanın büyük çoğunluğunu yedek kulübesinde oturarak geçirdi; çünkü Luis Enrique, Ousmane Dembélé’yi “sahte dokuz numara”ya dönüştürerek daha iyi bir çözüm buldu – ki bu durum Portekizli teknik adamın itibarını pek de iyi yansıtmıyor. Uluslararası düzeyde ise hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gölgesinde kalıyor olması da durumunu pek parlak göstermiyor. Dolayısıyla, bu yaz futbolun en iyi takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmedi – hele ki 75 milyon avro gibi absürt bir rakam karşılığında kesinlikle. Ancak PSG, tek bir sansasyonel transferle, takımın hücumunu gerçekten güçlendirecek olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir forvet. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak yedek kulübesinden de etkili olabileceğini kanıtladı. Ancak fiyat etiketi hiç mantıklı değil, özellikle de nakit sıkıntısı çeken bir Milan takımı için. Sonuç olarak, İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler olup bittiğini anlamaya çalışmak için çabalıyor. Bu transfer, Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir; ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi. Öte yandan, Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’nin PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da belirtiliyor. Yine de Milan’ın Ramos için neden kulüp rekoru kıran bir ücret ödemeyi gerekli gördüğü kesin olarak bilinmiyor. Tekrar belirtelim ki, Ramos’un Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numaralı oyuncusundan beklediği her şeyi sunması bekleniyor. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol açısından aslında aynı garantiyi sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Uzun süredir yedek kalmış bir oyuncunun başrol oyuncusu olma fırsatı. Ramos’un 2022 Dünya Kupası’nda Fernando Santos’un Portekiz milli takımında hat-trick yaptığı zaman, bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, Portekiz’in hücumunu gerçekten umut vaat eden bir santrfor etrafında şekillendirmek yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geride tuttu. Bununla birlikte, Ramos’un Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı yaratma konusunda pek de başarılı olamadığı da söylenmelidir. Paris’te de durum benzerdi; genel kanı, PSG’nin kıskanılacak derecede olağanüstü forvet kadrosuna sahip olmasına rağmen Ramos’un bu kadroda yer almadığı yönündeydi. O, sadece yedek kulübesinden oyuna sokulabilecek iyi bir oyuncu, etkili bir yedekti. En önemlisi, artık bu algıyı değiştirme şansı var. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücum hattının en ön safında yer alacak. Transfer bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak; zira bu bedel zaten yüksek olsa da, bir Serie A takımı için kesinlikle devasa bir rakam. Sıra sende Goncalo, değerini kanıtlamanın zamanı geldi... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton’dan Tottenham’a, 52 milyon sterlin)

    Brighton açısından: Brighton’dan yine çok akıllıca bir transfer hamlesi. Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncu karşılığında 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) cüzdanlarına katarak, en iyi oyuncu satışı yapan kulüplerden biri olarak ünlerini pekiştirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması, bu transferi daha da cazip hale getiriyor. Bu nedenle, daha önce 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değerinde olduğu bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunma oyuncusu için bu kadar önemli bir transfer ücreti elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Kulüp, bu transfer ücretini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedeğe yatıracak; özellikle de Hamburg’da geçirdiği etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak gündemlerinde yer alan Spurs’un gelecek vaat eden oyuncusu Luka Vuskovic dikkat çekiyor. Zaten merkez savunma seçenekleri konusunda çok sıkıntılı değiller; kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunuyor, ayrıca Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham açısından: Bu transferin, Brighton'da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi tarafından yönlendirildiği açık. Ancak, Van Hecke'nin güney sahilindeki kulüple olan sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen Brighton'ın onu 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, Spurs'un bu stoper için gereğinden fazla para ödemek üzere kandırıldığını düşünmekten kendinizi alamazsınız. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Brighton'ın pazarlıkta çok sert olduğu biliniyor ve Tottenham harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier Lig’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilirken, kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve onunla birlikte oynayan stoper Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Tottenham, en azından Premier Lig'de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirveye ulaşmamış, pas yeteneği yüksek ve kulübün son derece ihtiyaç duyduğu mücadeleci ruhu ve liderlik özelliklerine sahip bir stoper kazanıyor. Hollanda milli takım oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu transfer oldukça mantıklı. Amex’te kalma süresini uzatmayacağını açıkça belirtmiş gibi görünen Van Hecke, kariyerinin ortasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier Lig’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha büyük başarılara giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, basında çıkan ilgilerini somutlaştırmadı; dolayısıyla, sözde “Büyük Altı” kulüplerinden birinde garantili ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir – her ne kadar Avrupa kupalarında yer alma şansı sunamasa da. Daha önce bu ateşli İtalyan teknik direktörle çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl bir oyun anlayışı istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da takıma hızla uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Bir başka felaketle sonuçlanan iç saha sezonunun ardından Spurs için tek yol yukarıya doğru; Senesi ile kurulacak ortaklık, en azından kağıt üzerinde çok güçlü görünüyor. Bu ortaklık, 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini bertaraf eden kuzey Londralıların muhtemel bir geçiş döneminden geçerken takıma sağlam bir savunma temeli sağlayacaktır. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna’dan Liverpool’a, 34,5 milyon sterlin)

    Osasuna açısından: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya transfer ettiği bir oyuncudan oldukça yüksek bir kâr elde etmiş gibi görünebilir; ancak Pamplona merkezli takım, Real Madrid ile yaptığı sözleşmedeki yüzde 50’lik yüksek yeniden satış payı maddesi nedeniyle her halükarda elinin kolunun bağlı olacaktı. Bu, 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon avrosunun Los Blancos’a gideceği anlamına geliyor; ancak 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna gibi bir kulüp için yine de önemli bir rakam. Muñoz’un ayrılması, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından her zaman muhtemeldi; ayrıca serbest kalma bedeli, transfer ücreti konusunda kulübün elini kolunu bağlamıştı. Not: B-

    Liverpool açısından: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir yakıt! Magpies, Barcelona’ya transfer olan Anthony Gordon’un ideal uzun vadeli yedeği olarak Muñoz’u belirlemişti; ancak Reds, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmelerin ileri aşamaya ulaşmış olmasına ve Tynesiders’ın teklifinin kabul edildiği bildirilmesine rağmen, bu transferi ele geçirmek için harekete geçti. Liverpool bunu şimdiden bir tür başarı olarak görecek, ancak aynı zamanda bu kadar yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu, oldukça uygun bir ücret karşılığında kadrosuna kattığı için de çok mutlu olacaktır. Munoz, her iki kanattan da ve ortadan oynayabilme özelliğiyle, Mohamed Salah’ın ayrılışı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Reds’in hücum hattında bıraktığı büyük boşluğu doldurmak için çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlayacaktır. Doğrudan ve hızlı bir hücum oyuncusu olan ve savunmada da sıkı çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Iraola’nın oyun stiline ideal bir uyum gibi görünüyor; yeni teknik direktörün de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı bildiriliyor. Ancak, kulübün bunun olmayacağından emin olduğu söylense de, Iraola’nın genç İspanyol oyuncunun Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstar olma yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Not: A 

    Munoz için: Hem Liverpool hem de Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya bağlı olduğu düşünülmelidir ve Munoz’un Anfield’a transfer olmayı tercih etmesini gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin başlarında adeta bir göçebe hayatı yaşadı ve bu, onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetişen oyuncu, daha sonra Real Madrid’e geçti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu sefer Munoz, yeni ortamına uyum sağlayıp kendini uzun vadeli bir yıldız olarak kanıtlamayı umuyor ve vatandaşı Iraola, onun uyum sürecine yardımcı olacak mükemmel bir teknik direktör olmalı. İlk 11'de yer kazanmak için zorlu bir mücadele vermesi gerekecek ve bu, Liverpool'un RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'yi transfer etmeyi planladığı göz önüne alındığında, genel performansını artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde "Kırmızılar"ın yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat bulacaktır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool’dan Real Madrid’e, bedelsiz transfer)

    Liverpool açısından: Konate’nin geleceği konusunda Liverpool gerçekten de iki ateş arasında kalmıştı, ancak savunma oyuncusunun sözleşmesinin baştan sona bitmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, 2024-25 sezonunda şampiyonluğu kazandıkları dönemde, Konate'nin performansının zirvesindeyken onunla yeni bir sözleşme imzalamış olsalardı, ayrılık zamanı geldiğinde makul bir bedel talep edebileceklerdi; ancak Fransız oyuncu, kişisel olarak berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. Durum böyle olunca, bir dizi göze çarpan hatayla dolu düzensiz bir sezonun ortasında Liverpool’un Konate’nin göz kamaştırıcı maaş taleplerine (söylentilere göre haftada yaklaşık 250.000 sterlin) boyun eğmesi son derece tuhaf olurdu; oyuncunun Nisan ayında bir anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmesine rağmen, aylarca süren yorucu müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Liverpool, en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet ile potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının büyük bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse, Real Madrid'in uzun süredir hedeflediği Konate'ye istediği astronomik maaşı vereceği tahmin ediliyor; bu, transfer ücreti ödememelerine rağmen, Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca bu stoperin ne kadar kötü bir performans sergilediği göz önüne alındığında bir risk teşkil ediyor. Los Blancos'un geçen yılın Kasım ayında bu oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiği bildirildiğini hatırlamakta fayda var; bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu formunda olduğu zamanlarda iyi bir savunmacıdır ve 27 yaşında, pozisyonundaki oyuncular için en verimli yıllara henüz ulaşmamış olabilir. Real, Konate’nin İspanya’da en iyi formuna kavuşacağına dair bir kumar oynuyor ve o, kulübün sorunlu bir pozisyonu için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabéu’dan ayrılacak, Antonio Rüdiger en iyi günlerini geride bıraktı, Éder Militão sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konaté, birinci sınıf bir çözüm sayılmaz ve hem taraftarlar hem de medya tarafından Los Blancos’a yönelik yoğun ilgi göz önüne alındığında, bu transferin çok çabuk ters gidebileceği izlenimi uyandırıyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananı şüphesiz Konate’dir; hem hayalindeki Real Madrid transferini gerçekleştirecek hem de arzuladığı devasa maaşı alacak. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu’nun o ateşli atmosferinde, Anfield’daki son sezonunda başını ağrıtan türden hatalara karşı çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid’e bedelsiz transfer olarak Trent Alexander-Arnold’un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorlukları bir uyarı niteliğinde olmalı. Ancak, özgüvenini ve en iyi formunu erken bir aşamada yeniden kazanabilirse, Jose Mourinho’nun yenilenmiş Real kadrosunda dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtlama fırsatı bulacak. Bunun onun yapabileceği bir şey olup olmadığı ise hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City’den Real Madrid’e, bedelsiz transfer)

    Manchester City açısından: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier Lig’de oynamış en iyi futbolculardan biridir; Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminin vazgeçilmez bir parçası olan, olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha oyuncusudur. Nitekim Portekizli oyuncu, Pep Guardiola için adeta mükemmel bir oyuncuydu – işte bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar çok sevdi ve Silva’nın Etihad’da gerçekleştirdiği duygusal veda sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu, ancak bu ayrılık bir süredir beklenen bir gelişmeydi. Onun bedelsiz olarak ayrılmasını görmek finansal açıdan elbette pek hoş değil, ancak dokuz yıllık muhteşem hizmetinden sonra en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekası ve belki de en önemlisi kişiliği, City’de çok özlenecek. Not: D

    Real Madrid açısından: Kutlanacak iki neden var. Los Blancos, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da bu transferde geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından – ki Bernardo’nun kendisi de bunlardan bazılarına yorum yapmıştı – Camp Nou’ya transferi kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncuyu transfer etmeyi önceliği haline getirdi ve anlaşma 36 saat içinde fiilen tamamlandı. Silva’nın en parlak günleri şüphesiz geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier Lig şampiyonluk yarışında en önemli maçlarda da etkili olabileceğini gösterdi (Etihad’da Arsenal karşısında sergilediği performans olağanüstüydü). Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosundaki genç oyuncular için ideal bir rol model; Mourinho’nun oyuncularından beklediği şeyin, yani yetenek ve azmin mükemmel karışımının vücut bulmuş hali. Bu bağlamda, Real’in Barça’nın Portekizli milli oyuncuyu transfer etme girişimini neden engellediğini anlamak kolaydır. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir arzuladığı İspanya'ya transfer. En azından son üç yazdır – belki de daha uzun süredir – Silva, La Liga'nın en iyi takımlarından birine transfer olacağı söylentileriyle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha kalmaya ikna etmişti. Ancak bu sefer Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden birinde oynama fırsatını yakalayacak. Elbette Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde Barça’ya tahtını kaptırarak zor bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho’ya takımı yeniden zirveye taşımasında yardımcı olmak, şüphesiz onun kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okumadır. Real’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva eskisi kadar dinamik değil; ancak Guardiola’nın da belirttiği gibi, ilk beş yarda kafanın içinde başlar ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu nedenle, biraz daha gençken Madrid’e transfer olmaması belki de bir hayıflanma konusu olsa da, Bernardo, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayarak Luka Modrić’i (Mourinho’nun Bernabéu’ya getirdiği isim) örnek alacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea’den Real Madrid’e, 60 milyon avro)

    Chelsea açısından: Bu durum Chelsea için biraz tuhaf görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldığından bu yana, başlangıçtaki talihsiz performansının ardından Blues için savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelmişti; bu nedenle onun zarara uğrayarak takımdan ayrılması biraz kafa karıştırıcı. En iyi formunda olduğunda, tartışmasız dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer ederken başlangıçta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca, Cucurella'nın kulislerde ayrılma niyetini belirtmiş olduğu ve kulübün yönetim tarzını açıkça eleştirdiği bildirildiğinden, kulüp yönetimi onun "dokunulmaz" bir oyuncu olmadığını düşünerek 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) kadar bir meblağı geri kazanmaktan muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim, Temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için önümüzdeki transfer dönemlerinde bu rakamdan fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılışı, deneyim açısından büyük eksiklikler barındıran kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor; ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve beklenen yeni transfer Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Jose Mourinho ne derse o oluyor gibi görünüyor; Real Madrid, transfer döneminin başlarında şok bir transferle kadro güçlendirme çalışmalarına başladı. Kulüp, geçen yaz Benfica’dan Alvaro Carreras’ı Bernabeu’ya geri getirmek için sol bek pozisyonuna büyük bir harcama yapmıştı, ancak bu, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği Cucurella’ya da büyük bir harcama yapmalarını engellemedi. Son yıllarda transfer piyasasına oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bir ücret oldukça yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında geri dönüşünü gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos gerçekçi olarak ondan kaç yıl daha yüksek performans bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört birinci takım sol bekine sahip durumda; bu nedenle oyuncu ayrılıkları konusunda bir şeyler olması kaçınılmaz. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, yönünü kaybetmiş bir Chelsea takımından kaçma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın olarak haber yapılmıştı, ancak Atlético Madrid’in ilgisi varken onun Bernabéu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu durumda anlaşmanın bu kadar çabuk sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid'den teklif geldiğinde Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülüyor. Mourinho tarafından özellikle gözüne kestirildiği göz önüne alındığında, Carreras'ın Portekizli teknik direktörün ilk 11'inde dönüşümlü olarak yer alacağı düşünülürse, Cucurella'nın da kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlama şansı oldukça yüksek. Ancak, ödenen yüksek transfer ücreti göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona’yla olan bağları düşünüldüğünde, hemen performans göstermesi gerekiyor; aksi takdirde, sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kalma riski var. Not: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool’dan Tottenham’a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir veda. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; Jürgen Klopp döneminde kilit bir isim olan oyuncu, 2017 yılında Hull City’den sadece 8 milyon sterline transfer edilmişti ve en parlak döneminde tartışmasız dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının etkisini göstermeye başladığı inkar edilemez. Bu nedenle Liverpool, geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erken harekete geçti; hatta Roma'dan Kostas Tsimikas'ı geri getirebilmiş olsalardı, kış transfer döneminde Robertson'ı satmış olurlardı. Ancak şu anki sorun, Kerkez’in Anfield’da hâlâ tam olarak uyum sağlayamamış olması; öte yandan, Kırmızılar için zorlu geçen 2025-26 sezonunda, Robertson’ın tecrübesi, azmi ve kişiliğinin Merseyside’da çok özleneceği acı bir şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasında şu anda, Robertson’ın ayrılmasının, Mohamed Salah’ın ayrılışıyla birlikte gelecek sezon takımın seviyesinin daha da düşmesine yol açacağı endişesi hakim. Not: D

    Tottenham açısından: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, Ocak ayında Robertson’ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahadaki bazı pozisyonlarda kalite ve derinlik açısından eksiklikler yaşıyor olabilirdi, ancak sol bek pozisyonu bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı, ancak Spurs’un elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence gibi seçenekler vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos’tan yeni gelmişti. Buradaki argüman, Robertson’ın kargaşa içindeki soyunma odası için önemli bir takviye olacağıydı – ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlık içeren yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Geç de olsa bedelsiz olarak takıma katılması hoş bir artı olsa da, Tottenham’ın Robertson’a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson açısından: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson’ın Ocak ayında Liverpool’dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabilir. Performansı pek iyi olmayan bir oyuncunun yedeği konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde Premier Lig’de düzenli olarak forma giymek istiyordu; görünüşe göre Spurs da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de çıktı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken formunun iyi olduğu anlamına geliyor. Ancak Liverpool hiçbir aşamada ona sözleşme uzatımı teklif etmediği için Anfield'da kalma şansı hiç yoktu. Bununla birlikte, Spurs dışında başka seçenekleri de vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da yer alıyordu. Dolayısıyla, sezonun son gününde Championship’e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi’nin yaz boyunca Spurs’u önemli ölçüde iyileştirebileceğinden şüphe duyulmadığına göre, Robertson aslında Tottenham’ı Ocak ayına kıyasla şimdi daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson’ın kuzey Londra’da geçen sezon Liverpool’da oynadığından çok daha fazla süre alacağına henüz ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle’dan Barcelona’ya, 80 milyon avro)

    Newcastle açısından: Anlamlı bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak’ı elinde tutmak için sonuna kadar mücadele etmiş, ancak geç de olsa onun Liverpool’a transfer olmasına izin vermişti. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip onun ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; zira bu İsveçli forvetin yol açtığı kargaşa, Eddie Howe ve oyuncularına hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Bu nedenle Newcastle, huzursuz bir başka forveti de elinden çıkarmak için hızlıca harekete geçti – hem de muhteşem bir bedel karşılığında. Gordon, çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir forvet; ancak ne kulübü ne de milli takımı için 69 milyon sterlin değerinde olduğunu gösterecek hiçbir şey yapmadı. Elbette Newcastle için asıl zorluk, bu parayı akıllıca yatırmak olacak; zira Isak'tan elde ettikleri parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz en iyi yetenekleri kadroya katmak hiç de kolay olmayacak. Magpies, potansiyel yeni transferlere artık Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunamıyor ve Premier Lig'de aldıkları acınası 12. sıra, Gordon'un da Isak'ın izinden giderek St. James' Park'tan ayrılma isteğiyle birleştiğinde, Newcastle'ın giderek ilgisini yitiren Suudi Arabistanlı sahipler altında artık İngiltere'nin elit takımları için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga’nın katı mali düzenlemelerine uymadaki iyi bilinen sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük harcamalar yapma konumunda değildi; bu nedenle, nihayet işlerini düzene soktuktan sonraki ilk hamlesinin Gordon’a 80 milyon avro harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu, kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Forvet üçlüsünün hemen hemen her pozisyonunda oynayabilir ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesidir; bu nedenle Hansi Flick'in Gordon'un transferine yeşil ışık yakmasının nedenini anlamak kolaydır. Ancak Barça’nın fazla para ödediği gerçeğinden kaçınılması mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve bu da transfer bedelini daha olumlu bir ışıkta gösterebilir; ayrıca bu Liverpool’lu oyuncunun bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 10 gol attığı da belirtiliyor – ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise’a karşı atıldı ve yarısı penaltıdan geldi. Son 60 Premier Lig maçında attığı 12 gol, Barça taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol ortalamasını çok daha iyi yansıtıyor. Dolayısıyla, Gordon bir kanat oyuncusundan Flick’in beklediği özellikleri sunma olasılığı daha yüksek olsa da ve Rashford’dan daha düşük bir maaş alması da bir gerçek olsa da, başka yerlerde daha iyi bir yatırım fırsatı bulunabilirdi; bu da Barça’nın yine mantıktan çok paraya öncelik verdiğini gösteriyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an. Premier Lig’de, özellikle son iki yılda ciddi derecede tutarsız performanslar sergilemesine rağmen, Gordon bir süredir açıkça hedeflediği büyük bir kulübe transfer oldu. Çocukluğundan beri taraftarı olduğu memleketi Liverpool ile daha önce adı anılmasının dikkatini dağıttığını kendisi de itiraf etmişti; oysa başlangıçta bu yaz Bayern Münih’e katılacağı görünüyordu. Ancak Bavyeralılar, anlaşılır bir şekilde istenen bedel karşısında çekimser davrandı ve işte Gordon’un şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluk da burada yatıyor. Julian Alvarez’in olası transferi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerine yönelen ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de transfer bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında kalacaktır – çünkü Barça, yedek bir oyuncu için 80 milyon avro ödememiştir. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de yer almaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu hiç de kolay olmayacak. Barça'daki ilk sezonunda toplam 28 gol ve asist kaydetmesine rağmen şu anda Camp Nou'da kadroda fazlalık olarak görülen Rashford'a sormanız yeterli. Yine de Gordon, şansına inanmakta zorlanıyor olmalı. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'ın yanında forma giymeye geçecek! Not: A

    Mark Doyle