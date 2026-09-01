Camara, son gün transfer gününde Chelsea'ye gerçekleşecek geç bir transfer öncesinde şu anda sağlık kontrolünden geçiyor. Standard Sport'a göre, Chelsea, orta sahayı Monaco'dan transfer etmek için 47 milyon £ değerinde bir anlaşmaya vardı.

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor kıran 125 milyon £ sabit bonservis bedeliyle Manchester City'ye satma konusunda anlaşmasının ardından bugün Camara için girişimlerini hızlandırdı. Monaco başlangıçta Camara için daha yüksek bir ücret talep etti ancak Folarin Balogun'un Everton'a transferinde yaşanan komplikasyonların ardından istediği bedeli düşürdü. Balogun sağlık kontrolünü geçemedi; bu da Monaco'yu, Fransa'daki son tarih öncesinde kaynak yaratmak için Chelsea ile daha düşük bir bedel üzerinden pazarlık yapmaya zorladı.