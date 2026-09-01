AFP
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Chelsea, Monaco'nun orta saha oyuncusu Lamine Camara için son transfer günü geç saatlerde Enzo Fernandez'in yerine anlaşmaya vardı
Chelsea, Monaco orta sahası için son anda anlaşmaya vardı
Camara, son gün transfer gününde Chelsea'ye gerçekleşecek geç bir transfer öncesinde şu anda sağlık kontrolünden geçiyor. Standard Sport'a göre, Chelsea, orta sahayı Monaco'dan transfer etmek için 47 milyon £ değerinde bir anlaşmaya vardı.
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor kıran 125 milyon £ sabit bonservis bedeliyle Manchester City'ye satma konusunda anlaşmasının ardından bugün Camara için girişimlerini hızlandırdı. Monaco başlangıçta Camara için daha yüksek bir ücret talep etti ancak Folarin Balogun'un Everton'a transferinde yaşanan komplikasyonların ardından istediği bedeli düşürdü. Balogun sağlık kontrolünü geçemedi; bu da Monaco'yu, Fransa'daki son tarih öncesinde kaynak yaratmak için Chelsea ile daha düşük bir bedel üzerinden pazarlık yapmaya zorladı.
- AFP
Monaco, Everton transferinin çökmesi sonrası bonservis talebini düşürdü
Monaco, daha önce transfer döneminin ilk bölümünde Chelsea'nin Camara için yaptığı iki teklifi reddetmişti. Ancak Monaco'nun bir oyuncu satışını sonuçlandırması gerektiği netleşince durum bugün hızla değişti. Stamford Bridge kaynakları, başlangıçta Chelsea'nin, piyasada bir fırsat ortaya çıkmadıkça Fernandez'in yerine bir oyuncu transfer etmeyeceğine inanıyordu.
Chelsea, kısa süreliğine Manu Kone için harekete geçmeyi değerlendirdi ancak Roma transfere izin vermedi. Balogun'un Everton'a transferinin çökmesi, tam da bu fırsatı yarattı ve Chelsea'nin devreye girerek Camara için hızlı bir anlaşma yapmasını sağladı. Monaco, sabit 47 milyon sterlinlik bonservis bedelini kabul etti ve böylece transferin önü açıldı.
Fernandez'in ayrılığı, Stamford Bridge'e geç gelen transferi finanse ediyor
Camara transferinin önünü açan gelişme, Fernandez'in £125 milyonluk dev satışı oldu. Chelsea ile Manchester City, yaz boyunca süren sürecin ardından bugün anlaşmaya vardı. Chelsea, başlangıçta Manchester City'nin £104 milyonluk teklifini reddederek garanti sabit ücret talep etti.
Chelsea'nin sonraki bir girişimi de reddedip £135 milyon istemesinin ardından Manchester City, son olarak £125 milyonluk bir teklif sundu ve Londra kulübü bunu kabul etti. Bu nakit girişi, Chelsea'nin Camara için altı yıllık sözleşmeyi tamamlamasını sağladı; sözleşmede 12 ay daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Camara, 2024'ten bu yana Monaco'nun kilit isimlerinden biri oldu ve 75 maçta altı gol attı.
- AFP
Camara, Londra'ya gelişine ve Premier League'deki ilk maçına hazırlanıyor
Camara'nın, transferinin resmiyet kazanması için gerekli işlemleri tamamlamak üzere çarşamba günü Londra'ya gelmesi bekleniyor. Tüm belgelerin son teslim tarihinden önce tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçmesi halinde Camara, hemen Chelsea kadrosuna katılacak.
Chelsea, Brighton'a karşı aldığı son galibiyetin ardından ivme yakalamaya çalışırken genç orta sahanın Premier League'e hızla uyum sağlamasını umacak.
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