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Chelsea, Michael Olise'nin küçük kardeşini serbest bıraktı; Blues'taki 11 yıllık serüveni sona erdi
Uzun bir yolculuk sona eriyor
Batı Londra kulübü, önümüzdeki sezon için kadroda kalan ve ayrılan oyuncuların listesini açıkladı ve Olise'nin ayrılan dört akademi yeteneğinden biri olduğunu doğruladı. Olise, dokuz yaşındayken ünlü Cobham akademisine katılmış ve büyük beklentilerle genç takım kademelerinde ilerlemişti. Başkentte geçirdiği on yıllık süre boyunca önemli bir potansiyel sergilemesine rağmen, bu savunma oyuncusu hiçbir zaman A takım kadrosuna girmeyi başaramadı. Bu duyuru, akademi mezunu oyuncu için hem tatlı hem de acı bir an oldu. Kardeşinin Avrupa'da yıldızlığa yükselmesini izleyen oyuncu, Stamford Bridge'deki kendi kariyeri ise ard arda gelen teknik direktörler altında giderek kısıtlandı.
- Getty Images Sport
Farklı kariyer yollarının karşılaştırılması
İki kardeş arasındaki zıtlık, profesyonel futbolun öngörülemez doğasını gözler önüne seriyor. Ağabeyi, Crystal Palace’ta geçirdiği dönemlerin ardından Almanya’ya yaptığı yüksek bedelli yaz transferiyle Avrupa’nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri haline gelirken, küçük kardeş Olise düzenli olarak forma giyme fırsatı bulmakta zorlandı.
A takımda oynamaya en çok yaklaştığı an, 2024-25 sezonunda, tek bir UEFA Conference League maçında yedek kulübesinde yer almasıydı. Ancak o maç boyunca yedek kulübesinde kalarak, şu anda Bundesliga'yı domine eden ağabeyinin aksine, A takımda tek bir resmi dakika bile oynamadan Chelsea'den ayrıldı.
Akademide yapılan kapsamlı düzenleme, önü açıyor
Stamford Bridge yetkilileri, gelecek sezon öncesinde genç kadroyu yeniden yapılandırmak amacıyla şu anda altyapı sisteminde kapsamlı bir revizyon gerçekleştiriyor. Olise’nin yanı sıra, savunma oyuncusu Brodi Hughes, orta saha oyuncusu Sam Rak-Sakyi ve Fin forvet Jimi Tauriainen de dahil olmak üzere üç genç oyuncu daha Blues tarafından resmi olarak serbest bırakıldı.
Hughes, İngiliz futbolunun üçüncü liginde sadece iki maça çıkabildiği Wimbledon'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından takımdan ayrılıyor. Bu ayrılıklar, kulübün yeni transferler için yer açmak amacıyla aldığı stratejik bir kararı yansıtıyor. Bu da, uzun süredir takımda forma giyen birçok genç yeteneğin, sportif direktörleri ikna edemediği için artık başka bir kulüpte iş aramak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Yeni bir başlangıç arıyorum
Bu yaz serbest oyuncu pazarına çıkacak olan eski Chelsea yeteneğinin geleceği henüz belirsizliğini koruyor. 11 yıl boyunca seçkin bir ortamda yetişen Olise, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir teknik altyapıya sahip. Yetenekli savunma oyuncusu, artık nihayet profesyonel ligde ilk maçına çıkabileceği ve ağabeyinin inanılmaz futbol serüvenini taklit edebileceği yeni bir kulüp bulmaya odaklanacak.