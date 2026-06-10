Chelsea, Michael Olise'nin küçük kardeşini serbest bıraktı; Blues'taki 11 yıllık serüveni sona erdi

Stamford Bridge yetkilileri, gelecek sezon öncesinde genç kadroyu yeniden yapılandırmak amacıyla şu anda altyapı sisteminde kapsamlı bir revizyon gerçekleştiriyor. Olise’nin yanı sıra, savunma oyuncusu Brodi Hughes, orta saha oyuncusu Sam Rak-Sakyi ve Fin forvet Jimi Tauriainen de dahil olmak üzere üç genç oyuncu daha Blues tarafından resmi olarak serbest bırakıldı.

Hughes, İngiliz futbolunun üçüncü liginde sadece iki maça çıkabildiği Wimbledon'daki hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminin ardından takımdan ayrılıyor. Bu ayrılıklar, kulübün yeni transferler için yer açmak amacıyla aldığı stratejik bir kararı yansıtıyor. Bu da, uzun süredir takımda forma giyen birçok genç yeteneğin, sportif direktörleri ikna edemediği için artık başka bir kulüpte iş aramak zorunda kalacağı anlamına geliyor.