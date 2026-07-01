Chelsea, Marco Palestra’nın 47 milyon sterlinlik transferini doğruladı; Xabi Alonso, yeni teknik direktör olarak ilk transferini gerçekleştirdi

Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma başarısı, transfer piyasasında önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor; zira kulübün, İtalyan devi Inter’i geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna kattığı bildiriliyor. Nerazzurri, bu defans oyuncusunu kadrosuna katma konusunda en büyük favoriydi, ancak Blues’un son anda yaptığı müdahale dengeleri değiştirdi.

Cagliari’de geçirdiği olağanüstü kiralık döneminin ardından Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilen Palestra, Londra kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci dile getirdi. Defans oyuncusu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Chelsea’ye katılmamı sağlayan pek çok neden vardı” dedi. “Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea’nin beni istediği ilk günden beri bu enerjiyi hissediyorum. Başlamak, tüm taraftarları, takım arkadaşlarımı ve teknik direktörümü görmek için sabırsızlanıyorum.”



