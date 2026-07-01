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Chelsea, Marco Palestra’nın 47 milyon sterlinlik transferini doğruladı; Xabi Alonso, yeni teknik direktör olarak ilk transferini gerçekleştirdi
Alonso ilk yaz transfer hedefini gerçekleştirdi
Chelsea’de Alonso dönemi, kulübün Palestra’nın transferini duyurmasıyla ilk önemli adımını attı. Alonso’nun Batı Londra’ya gelişinin ardından hızla sonuçlandırılan bu anlaşma, yönetim kurulunun yeni teknik direktörün taktiksel vizyonunu seçkin genç yeteneklerle destekleme konusundaki net niyetini ortaya koyuyor.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, transfer ücretinin 43 milyon sterlinin üzerinde olduğunu ve çeşitli ek ödemelerle birlikte 47 milyon sterline kadar çıkabileceğini belirtti. Romano ayrıca, oyuncunun altı yıllık bir sözleşme imzaladığını ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğunu da aktardı. İtalya’da geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından büyük bir itibarla gelen Palestra’nın, 2026/27 Premier Lig sezonu öncesinde takımın hazırlık kampına hemen katılması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Blues, Inter’in transferini engelledi
Chelsea’nin 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma başarısı, transfer piyasasında önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor; zira kulübün, İtalyan devi Inter’i geride bırakarak bu oyuncuyu kadrosuna kattığı bildiriliyor. Nerazzurri, bu defans oyuncusunu kadrosuna katma konusunda en büyük favoriydi, ancak Blues’un son anda yaptığı müdahale dengeleri değiştirdi.
Cagliari’de geçirdiği olağanüstü kiralık döneminin ardından Serie A’da Yılın Defans Oyuncusu seçilen Palestra, Londra kulübüne katıldığı için duyduğu sevinci dile getirdi. Defans oyuncusu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi kulüplerinden biri olan Chelsea’ye katılmamı sağlayan pek çok neden vardı” dedi. “Başlamak için çok heyecanlıyım. Chelsea’nin beni istediği ilk günden beri bu enerjiyi hissediyorum. Başlamak, tüm taraftarları, takım arkadaşlarımı ve teknik direktörümü görmek için sabırsızlanıyorum.”
Bridge’de çok yönlülük ve İtalyan zarafeti
Palestra, Alonso’ya önemli bir taktiksel esneklik sunuyor; hem geleneksel bir bek hem de her iki kanatta kanat bek olarak rahatlıkla oynayabiliyor. Geçen sezon Cagliari formasıyla 37 lig maçında forma giydikten sonra Stamford Bridge’e gelen oyuncu, savunmadaki azmi ve hücumdaki katkılarıyla Avrupa’nın önde gelen scoutlarının dikkatini çekmişti. Ayrıca kısa süre önce İtalya A Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi ve 2026’nın başlarında Azzurri formasıyla iki kez milli oldu.
Oyuncu, Alonso ile çalışma fırsatının kararında kilit bir faktör olduğunu açıkladı. "Burada çok sayıda yetenekli oyuncumuz var, çok güçlü bir kadromuz ve Xabi gibi bir teknik direktörümüz var. Bana nasıl oynamamızı istediğini anlattı, bu çok heyecan verici ve Premier Lig'de mücadele etmeye sabırsızlanıyoruz," diye ekledi Palestra, Chelsea oyuncusu olarak verdiği ilk röportajda.
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Chelsea için yoğun bir transfer dönemi mi başlıyor?
Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeyi hedeflediği bu dönemde, Palestra’nın gelişinin Cobham’da hareketli bir yazın başlangıcı olması bekleniyor. Kulüp, eski Leverkusen teknik direktörünün yönetiminde bu İtalyan yıldızı sezon öncesi antrenmanlara dahil ederken, yeni transferler de planlanıyor. Kulüp, Sunderland’dan Granit Xhaka ve Rayo Vallecano’dan Pep Chavarria ile ilgilendiği yönündeki haberler devam ediyor.