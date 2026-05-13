Chelsea, Manchester United ve PSG neden Alman genç yıldızdan övgüyle bahsediyor?

Sol ayakla oynayan üst düzey savunma oyuncuları, nadirden de nadirdir. Ve muhtemelen bu yüzden genç Coulibaly bu sezon bu kadar ilgi gördü. Werder Bremen’in tüm sezon boyunca şiddetli bir küme düşme mücadelesinin içinde olmasına rağmen, o genç yaşına yakışmayacak bir soğukkanlılık, top kontrolü ve oyun okuma yeteneği sergiledi.

Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain, bu defans oyuncusunun olası transferiyle ilişkilendirilen uzun kulüp listesinin başında yer alıyor, ancak bu transferler henüz oldukça belirsiz. Ancak sezonun son haftalarına girerken, yarışta olduğu söylenen çok sayıda başka, daha gerçekçi seçenek de var.

Aşağıda Voetbalzone, önümüzdeki yaz transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından biri olabilecek bu oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

    Başlangıç

    Fildişi kökenli Coulibaly, Mayıs 2007'de Bremen'e yakın Kuzey Almanya'nın Oldenburg kentinde doğdu. Profesyonel kariyerine ilk adımlarını 2016 yılında Hamburg merkezli Barmbek-Uhlenhorst kulübünde attı ve iki yıl sonra HSV'nin altyapısına katıldı.

    HSV'nin altyapısında altı yıl geçiren Coulibaly, savunmada açıkça en yetenekli oyuncular arasında gösterildi. Henüz on altı yaşındayken U19 takımında forma giyen Coulibaly, kendisinden çok daha büyük rakiplerle mücadele etti.

    Coulibaly, 2024'te evine daha yakın bir yere dönüp Hamburg'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Nordderby'nin ezeli rakibi Werder Bremen'e transfer olduğunda, çoktan parlak bir ün kazanmıştı. Tüm bunlar, Avrupa'nın dört bir yanından gelen ilgiye ve HSV'nin onu tutma konusundaki kararlılığına rağmen gerçekleşti.

    Werder'in altyapı direktörü Bjorn Schierenbeck, Coulibaly'nin gelişinde "O atletik olarak güçlü, inanılmaz hızlı ve savunmanın merkezinde ve defansif orta saha oyuncusu olarak çok yönlü" dedi. O sırada Coulibaly, Almanya U17 milli takımında da forma giyiyordu.

    Büyük bir atılım

    Coulibaly'nin 2023/24 sezonundaki performansı, bu büyük ilginin oluşmasında büyük rol oynamıştır; zira oyuncu, U17 ve U19 takımları arasında zamanını bölüştürmüş ve HSV U17 takımının kaptanlığını yapmıştır. Ağustos 2023'te defansif orta saha oyuncusu olarak Viktoria Berlin'e karşı dikkat çekici bir hat-trick yaptı ve bu, sezon boyunca yıldırım hızında bir yükselişin habercisi oldu.

    Werder'de şansını beklemek zorunda kalsa da, Coulibaly 2024/25 sezonunda U19 takımının kilit ismi haline geldi. Yarı finalde gol attıktan sonra, 18. yaş gününde takımın gençler DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu. Performansı sayesinde A takımla antrenman yapma şansı buldu ve Mart 2025'te VfL Wolfsburg ile oynanan Bundesliga maçı kadrosuna dahil edildi, ancak oyuna giremedi.

    Ancak Coulibaly, A takımdaki çıkışını çok uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Yaz aylarında Werder ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan ve hazırlık maçlarında etkileyici bir performans sergilediğinden, sezonun açılış maçında, Eintracht Frankfurt'a karşı alınan ağır yenilgide yedek olarak ilk kez sahaya çıktı. Savunmada yaşanan sakatlık krizi ona kapıyı açtı ve bir sonraki maçta, Bayer Leverkusen karşısında ilk 11'de yer aldı. 94. dakikada, direkten seken topu vole ile ağlara göndererek dramatik bir beraberlik golü attı; bu, asla unutulmayacak bir andı.

    Peki şimdi ne olacak?

    O günden beri Coulibaly bir daha geriye bakmadı. Soğukkanlılığı ve top kontrolü sayesinde Die Grun-Weissen’de ilk 11’in vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi ve 2025/2026 sezonunda şu ana kadar sadece cezalar veya sakatlıklar nedeniyle Bundesliga maçlarını kaçırdı. Uluslararası düzeyde ise bu stoper, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.

    Ancak her şey her zaman yolunda gitmedi, çünkü Werder, Kasım ayından Şubat ayına kadar süren ve teknik direktör Horst Steffen'in ayrılmasıyla sonuçlanan, üç aylık galibiyetsiz acı bir serinin ardından küme düşmekten kıl payı kurtuldu. Bu zorlu dönemin ortasında, Coulibaly, VfB Stuttgart'a karşı alınan ağır yenilgide iki sarı kart gördü ve ardından hamstring sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.

    Buna rağmen, savunmada her zaman sahada olan bir oyuncu olarak etkileyici bir performans sergiledi. Ayrıca, Steffen'in halefi Daniel Thioune yönetiminde sezonun kritik bir döneminde takımının formunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak için tam zamanında sahalara döndü. Werder şu anda, Heidenheim ve St. Pauli ile birlikte doğrudan küme düşme tehlikesiyle mücadele eden Wolfsburg'un altı puan önünde yer alıyor.

    Güçlü yönler

    Coulibaly, modern bir üst düzey savunma oyuncusu olmaya yönelik potansiyele sahip olduğu kesin gibi görünüyor. Soğukkanlılığı hakkında çok şey söylendi ve bu da savunmadan oyun kurarken, ister kısa paslar oynasın ister sahayı tarayarak sol ayağıyla sağlam ve uzun bir pasla bir takım arkadaşını bulsun, kendisini çok rahat hissetmesini sağlıyor. Ve eğer başka bir seçenek yoksa, topu kendisi ileriye taşımaya cesaret ediyor.

    1,90 metrelik boyu sayesinde hava toplarında üstünlük kurabilir ve yerden de oldukça iyi performans gösterir. Coulibaly, bu sezon şu ana kadar Bundesliga'da 173 top çalma başarısı gösterdi; yere indiğinde uzun bacaklarını kullanarak ekstra menzil yaratıyor. Pozisyon algısı sayesinde Coulibaly, topu kesmek için genellikle doğru yerde bulunuyor. Boyuna rağmen yavaş da değil: 2025/26 sezonunda 33 km/s'lik bir azami hıza ulaştı.

    "Karim'e büyük güven duyuyoruz," dedi eski Werder teknik direktörü Steffen, genç oyuncunun ilk tam maçına çıkmasından önce. "Bire bir durumlarda iyi ve oldukça uzun boylu. Oyun kurma becerisi de mükemmel. Yaşına göre çok olgun. Karim hazırlık döneminde hiç sarsılmadı ve her zaman çözümler buldu."

    Bu sezon sadece stoper olarak oynamış olsa da, Coulibaly gerektiğinde orta sahada da görev alabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu, zira yetenekleri 6 numara pozisyonu için de son derece uygun.

    İyileştirilmesi gereken noktalar

    Coulibaly'nin 18 yaşında henüz tam olarak olgunlaşmamış olması belki de o kadar şaşırtıcı değildir. Ve onun bariz potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi için hâlâ yapılması gereken çok iş var. Pas oyununu ve hücum oyununu birleştiren modern, riskli savunma stilinin öncüsü olarak, bu sezon birkaç göze çarpan hata yaptı.

    Merkez savunma oyuncusu, Leverkusen'e karşı oynadığı ilk maçında yanlış bir pas verdi ve bu da sonuçta Patrik Schick'in açılış golünü atmasına yol açtı. Ayrıca Coulibaly, kısa süre önce Nordderby'de eski kulübü HSV'ye karşı orta sahada kritik bir ikili mücadelede yenildi ve bu da Robert Glatzel'in beraberlik golüne neden oldu. Thioune, bu son olayın ardından öğrencisini savundu ve şöyle dedi: "Yeterince destek görmedi. Burada, nasıl davranması gerektiğini tam olarak bilen otuz yaşındaki bir tecrübeli oyuncuya karşı, hâlâ öğrenme aşamasında olan on sekiz yaşındaki bir gençten bahsediyoruz."

    Coulibaly, A takımdaki ilk sezonunda birçok kez topu kaptırırken, Aralık ayında Stuttgart maçında gördüğü kırmızı kart, kaçınılmaz olarak biraz daha olgunluk ve deneyim eksikliği yaşadığını gösteriyor. Ancak tüm bunlar, sürekli olarak zirveye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu gösteren bir oyuncu için normal kabul edilecektir.

    Yeni Gabriel Magalhães mi?

    Gelecek vaat eden sol ayaklı bir stoper olarak, Arsenal'in savunma oyuncusu Gabriel Magalhães'in yükselişi şüphesiz Coulibaly için bir ilham kaynağı olacaktır. Gabriel, belki de dünyanın en iyi sol ayakla oynayan stoperlerinden biri olarak, mesleğinin en temel yönlerinde mükemmelleşmiş, buna ek olarak ekstra bir enerji ve agresiflik de katıyor. Hem hava toplarında hem de yerden mücadelelerde üstünlük kuruyor ve bloklar ve kurtarıcı müdahalelerle kendini tamamen ortaya koyuyor. Tabii ki savunmadan oyun kurma konusunda da mükemmel bir performans sergiliyor.

    Coulibaly'nin Brezilyalı oyuncunun seviyesine yaklaşmak için önünde hâlâ uzun bir yol olduğu açıktır. Ancak yetenekleri göz önüne alındığında, bu seviye onun için bir ölçüt olmalıdır. Şu anki gidişatına bakıldığında, genç Alman oyuncunun benzer bir üst düzey savunma oyuncusuna dönüşemeyeceğine dair hiçbir işaret yoktur.

    Gelecek

    Sezonun sonuna yaklaşılırken ve Bundesliga'da ligde kalma garantisi neredeyse kesinleşirken, Werder'in Weserstadion'undaki ilgi Coulibaly'nin geleceğine yönelecek. Kulübün, bu oyuncunun çıkış yaptığı sezonun sonunda bu üst düzey yetenekten para kazanmak istemesi gerçekten de oldukça olası.

    Almanya'daki haberlere göre, birçok önde gelen Avrupa kulübü, 2025/26 sezonunda bu stoperin gelişimini scout ağları aracılığıyla yakından takip etti. Ayrıca Werder ve Coulibaly, yaz transferi konusunda şimdiden görüşmeler yaptı.

    Coulibaly'nin geleceğine ilişkin yakın zamanda yaptığı açıklamada, Werder'in sportif direktörü Peter Niemeyer, Kicker'e şu anlamlı sözleri söyledi: "Bu konuda hareketlilik olduğunun farkındayız. Ancak şu anda sonraki adımların ne olabileceğine veya bunun yaz aylarında gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair herhangi bir ipucu yok. Elbette bu profildeki bir oyuncunun büyük ilgi ve dikkat çektiği açıktır."

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle United, Napoli ve Olympique Marseille, sözleşmesi üç yıl daha devam eden genç oyuncuya ilgi duyan kulüpler arasında yer alıyor. Bu durum Werder'i güçlü bir pazarlık konumuna getiriyor ve kulübün yetenekli savunma oyuncusu için 50 milyon euro gibi bir rakam talep edebileceği söyleniyor ki bu da rekor bir satış anlamına gelir. Coulibaly, bu yaz kesinlikle takip edilmesi gereken bir isim.