Chelsea, Manchester United ve PSG neden Alman genç yıldızdan övgüyle bahsediyor?

Sol ayakla oynayan üst düzey savunma oyuncuları, nadirden de nadirdir. Ve muhtemelen bu yüzden genç Coulibaly bu sezon bu kadar ilgi gördü. Werder Bremen’in tüm sezon boyunca şiddetli bir küme düşme mücadelesinin içinde olmasına rağmen, o genç yaşına yakışmayacak bir soğukkanlılık, top kontrolü ve oyun okuma yeteneği sergiledi.

Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain, bu defans oyuncusunun olası transferiyle ilişkilendirilen uzun kulüp listesinin başında yer alıyor, ancak bu transferler henüz oldukça belirsiz. Ancak sezonun son haftalarına girerken, yarışta olduğu söylenen çok sayıda başka, daha gerçekçi seçenek de var.

Aşağıda Voetbalzone, önümüzdeki yaz transfer piyasasının en çok aranan oyuncularından biri olabilecek bu oyuncu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.