Futbol, özünde, mantığa meydan okuyan anların oyunudur. Nisan 2024'te Stamford Bridge, tribündeki 40 bin kişiyi nefessiz bırakan, baş döndürücü bir maçın sahnesi oldu. Bu yalnızca bir maç değildi; İngiltere'nin en çok kupa kazanmış iki devi arasında yaşanan psikolojik bir dayanıklılık sınavıydı ve Premier League rekorlarını yeniden yazan bir finalle noktalandı.
Chelsea-Manchester United: Cole Palmer, yedi gollü nefes kesen klasik maçta muhteşem bir hat-trick yaptı
- Getty Images Sport
Mavilerin erken atağı ve kırmızıların yanıtı
Akşam, Chelsea'nin oyuna ağırlığını koymasıyla başladı ve üstünlüğü konuk ekip için neredeyse her şeyi bitirecek gibiydi. 19. dakikaya gelindiğinde Chelsea iki farklı öndeydi. Conor Gallagher'ın erken golü atmosferi canlandırmış, Palmer'ın penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle maçın farka gitme ihtimali belirmişti. Ancak bu eşleşmeyi iyi bilen herkesin bildiği gibi, United en çok köşeye sıkıştığında tehlikelidir.
Maçın gidişatı, ev sahibi taraftarları şaşkına çeviren bir hızla değişti. United sadece geri dönmekle kalmadı, maçı tersine çevirdi. 67. dakikaya gelindiğinde konuk ekip 3-2 öne geçmiş, Stamford Bridge'i huzursuz bir sessizliğe bürümüştü. Saat 90. dakikayı geçip uzun uzatma süresine girerken United, 99 dakika 17 saniyeye kadar koruduğu üstünlükle Batı Londra'dan üç puanla ayrılacak gibi görünüyordu.
- Getty Images Sport
Yüz dakikalık mucize
Ardından eşi görülmemiş boyutlarda bir çöküş ve zafer yaşandı. Maçın 100. dakikasında Chelsea'ye beraberlik şansı doğdu. Statta en soğukkanlı isim olan Palmer, penaltı noktasından skoru eşitledi. Büyük heyecan yaratan bu anın ardından hikâyenin inanılmaz bir sürprizi daha vardı. Chelsea son kez hücuma çıktığında stat hâlâ beraberlik golünün coşkusuyla çalkalanıyordu.
101. dakikada kısa kullanılan köşe vuruşunda Enzo Fernandez, boşta duran Palmer'ı gördü. Genç yıldız, topu kontrol ettikten sonra çektiği şutla, savunmaya çarpıp yön değiştiren topu ağlara gönderdi. 100. dakika 39. saniyede kaydedilen bu gol, Newcastle United kanat oyuncusu Harvey Barnes'ın 101. dakika 48. saniyede attığı gol, 7 Ocak 2026'da Leeds United karşısında alınan 4-3'lük galibiyeti getirene kadar Premier League tarihinin en geç atılan galibiyet golü olarak kaldı.
- Getty Images Sport
Tarihe geçecek bir gece
United için bu, tarihe geçecek bir hayal kırıklığı gecesiydi; daha önce hiçbir takım bir maçta bu kadar geç bir ana kadar önde olup sahadan puansız ayrılmamıştı. Chelsea içinse Stamford Bridge'in sunabildiği katıksız gösterinin bir hatırlatıcısıydı. Kaosun ortasında duran ve kendisine neden bu kadar çok alan bırakıldığını merak eden Palmer'ın görüntüsü, modern bir klasiğin hafızalara kazınan karesi olarak kaldı.
Yedi gollü bu destansı maç, iki takım arasındaki unutulmaz karşılaşmalar arasına katıldı; Mourinho döneminin taktik mücadeleleri ve Ferguson'ın taktik satranç maçlarıyla aynı yerde anılmayı hak etti. Bize neden maç izlediğimizi, neden umut ettiğimizi ve Premier League'de yalnızca son düdüğün gerçekten önemli olduğunu hatırlattı. O gece Palmer eve gitme vaktinin geldiğine karar verene kadar saat, yalnızca bir öneriden ibaretti.
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