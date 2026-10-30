Akşam, Chelsea'nin oyuna ağırlığını koymasıyla başladı ve üstünlüğü konuk ekip için neredeyse her şeyi bitirecek gibiydi. 19. dakikaya gelindiğinde Chelsea iki farklı öndeydi. Conor Gallagher'ın erken golü atmosferi canlandırmış, Palmer'ın penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle maçın farka gitme ihtimali belirmişti. Ancak bu eşleşmeyi iyi bilen herkesin bildiği gibi, United en çok köşeye sıkıştığında tehlikelidir.

Maçın gidişatı, ev sahibi taraftarları şaşkına çeviren bir hızla değişti. United sadece geri dönmekle kalmadı, maçı tersine çevirdi. 67. dakikaya gelindiğinde konuk ekip 3-2 öne geçmiş, Stamford Bridge'i huzursuz bir sessizliğe bürümüştü. Saat 90. dakikayı geçip uzun uzatma süresine girerken United, 99 dakika 17 saniyeye kadar koruduğu üstünlükle Batı Londra'dan üç puanla ayrılacak gibi görünüyordu.