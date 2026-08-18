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Chelsea, Manchester City ve Arsenal hamlesini çalmak için Al-Hilal'in kişisel şartlarda anlaşmaya varmasının ardından Pedro Neto için dudak uçuklatan yeni bir bonservis bedeli belirledi
Stamford Bridge devi dudak uçuklatan bir bonservis bedeli talep ediyor
Daily Mail'in haberine göre Chelsea, Pedro Neto ile bu yaz yollarını ayırması halinde taliplerine 100 milyon sterline yakın bir bedel istediğini bildirdi. 2024'te Wolves'tan 54 milyon sterlinlik bir transferle Batı Londra'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu, transfer döneminin son haftalarında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
Stamford Bridge'deki yönetim, son piyasa trendlerini gözlemledikten sonra bonservis beklentisini yukarı çekti. Kulüp, Real Madrid'in Yan Diomande için 120 milyon sterline kadar çıkan anlaşmasını ve Liverpool'un hedefindeki Paris Saint-Germain oyuncusu Bradley Barcola için belirlenen devasa bonservis bedellerini yeni tutumuna gerekçe olarak gösteriyor.
- AFP
Kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının ardından yarışta Al-Hilal öne geçti
Premier League devleri devrede olsa da en kararlı adımı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal attı. Haberlere göre Neto, kişisel şartlarda özel olarak anlaşmaya varmasının ardından Al-Hilal'e transferi zaten onayladı. Riyad ekibinin yaklaşık 60 milyon euro (51 milyon sterlin) seviyesinde bir bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor, ancak bu rakam Chelsea'nin bu hafta piyasaya ilettiği yeni değerlemenin belirgin şekilde altında kalıyor.
Portekizli milli oyuncunun temsilcileri, Orta Doğu'yla kurulan bağlantılar hakkında henüz resmî bir açıklama yapmadı, ancak bu gelişme yurt içindeki rakipleri alarma geçirdi. Chelsea satışa onay verirse, bu durum onların son tarihten önce bir yedek bulması için sınırlı zaman bırakacak.
Man City ve Arsenal transfer belirsizliğinde kaldı
Bu haber, birkaç aydır kanat oyuncusunu takip eden Manchester City ve Arsenal için darbe niteliğinde. Manchester City'nin yeni patronu Enzo Maresca, Neto ile yeniden bir araya gelmeyi çok istiyor; eski oyuncusunu, Etihad'daki hücum hattına dinamizm katmak için öncelikli hedef olarak belirledi.
Mikel Arteta, kanat seçeneklerine derinlik katmak istiyor ancak Chelsea'nin dev bonservis talebi Arsenal için fazla gelebilir; kulüp şu anda savunmaya takviye yapmaya odaklanmış durumda. Rekabet ortamı hızla değişti ve Suudi Pro Lig'in mali gücü, Avrupa'nın elit kulüplerinin planlarını bir kez daha bozdu.
- NurPhoto
Alonso, ayrılık söylentileri arasında Fulham açılış maçına hazırlanıyor
Geleceği etrafındaki gürültüye rağmen Neto, Chelsea'nin Real Sociedad'a karşı oynadığı sezon öncesi son maçta önemli bir rol oynadı. Teknik direktör Xabi Alonso, Fulham'a karşı görevdeki ilk resmi maçına hazırlanırken spekülasyonları dışarıda tutmaya çalışıyor. İspanyol ekibine karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından konuşan çalıştırıcı şöyle dedi: "Son hazırlık maçı olarak çok iyiydi. Bazı oyuncular için bu ilk maçtı ve son maçtı. Bizim için bazı iyi şeyler vardı, geliştirebileceğimiz bazı şeyler vardı. Bu aşamada bazı oyuncular için bunun normal olduğunu düşünüyorum. Tüm takımın bir arada olması harikaydı."
Chelsea teknik direktörü, kulüp kadrosu ve mali yükümlülükleri arasında denge kurmayı sürdürürken yakında netlik kazanmasını umacak. Neto durumunun yanı sıra Chelsea, Tosin Adarabioyo'ya olan ilgiyle de ilgileniyor ve forvet Nicolas Jackson'a yaklaşık 65 milyon sterlin değer biçti.
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