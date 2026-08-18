Daily Mail'in haberine göre Chelsea, Pedro Neto ile bu yaz yollarını ayırması halinde taliplerine 100 milyon sterline yakın bir bedel istediğini bildirdi. 2024'te Wolves'tan 54 milyon sterlinlik bir transferle Batı Londra'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu, transfer döneminin son haftalarında en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Stamford Bridge'deki yönetim, son piyasa trendlerini gözlemledikten sonra bonservis beklentisini yukarı çekti. Kulüp, Real Madrid'in Yan Diomande için 120 milyon sterline kadar çıkan anlaşmasını ve Liverpool'un hedefindeki Paris Saint-Germain oyuncusu Bradley Barcola için belirlenen devasa bonservis bedellerini yeni tutumuna gerekçe olarak gösteriyor.



