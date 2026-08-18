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Chelsea, Manchester City'nin hedefindeki Enzo Fernandez'in yerine Premier League'den bir alternatifi belirledi; ekip büyük ses getirecek bir ayrılığa hazırlanıyor
City, Arjantinli yıldızın peşine daha güçlü şekilde düşüyor
Fernandez'e olan ilgisini artıran Man City'de bu durum, yeni patron Enzo Maresca'nın sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından daha da belirginleşti. Bu meydan okumanın boyutu, Arsenal'a Community Shield'da 3-0 kaybedilen maçta açıkça görüldü; orta sahanın kilit ismi Rodri'nin 65 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığı haberi de bu sonucu daha da ağırlaştırdı. Bu ani boşluk City'yi West London'a yöneltti, ancak kulüp kısa süre önce teklif yapmak için son tarihi kaçırdı; Blues, Arjantinli milli oyuncu için 120 milyon sterlin bonservis bedeli belirlemişti.
Bu son tarihi kaçırmış olmasına rağmen, City 2022 Dünya Kupası şampiyonunu kadrosuna katırmakta kararlı. Bu yaz Elliot Anderson'ın gelişi de dahil olmak üzere önemli harcamalar yapan City, aynı zamanda Lille'den Ayyoub Bouaddi transferinde de sona yaklaşıyor. Ancak Fernandez, Tijjani Reijnders'i de Al-Qadsiah'a kaybetmeye hazırlanan orta sahayı dengelemek için hâlâ vitrin transferi konumunda.
Ancak bu transferi gerçekleştirmek artık daha da maliyetli bir ihtimal hâline geldi. The Telegraph'a göre Chelsea, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalması nedeniyle uygun bir alternatif bulmak için çok az zamanı olduğu için, talep ettiği bedeli ilk 120 milyon sterlin seviyesinin de üzerine çıkardı.
- Getty Images Sport
Chelsea, Bournemouth'un sansasyonel ismini halefi olarak hedefliyor
Metro'nun haberine göre, Fernandez'in Etihad'a gitmesi halinde Xabi Alonso, Bournemouth'un genç yıldızı Alex Scott'ı Chelsea orta sahasında dizginleri devralacak isim olarak şimdiden belirledi. Batı Londra ekibi, daha önce Bournemouth tarafından geri çevrilen 64 milyon sterlinlik resmi bir teklif yapmasının ardından İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu için yoklama da yaptı.
Bournemouth, oyun kurucunun satılık olmadığı yönündeki tutumunda kararlılığını koruyor, ancak Chelsea, Scott'ın mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca iki yıl kalması nedeniyle bir fırsat görüyor. Daha önce eski Bristol City oyuncusunu Arsenal ve Manchester United da takip etmişti, ancak bu kulüpler o zamandan beri başka hedeflere yöneldi. Bu da 22 yaşındaki oyuncu için Chelsea'ye açık bir yol bırakabilir.
Fernandez'i Bridge'de soğuk bir karşılama bekliyor
Fernandez'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar, Chelsea taraftarının tepkisini çekmiş durumda. Stamford Bridge'de Real Sociedad'a karşı oynanan yakın tarihli bir hazırlık maçında orta saha oyuncusu, oyuna girmesinin ardından ev sahibi tribünlerin bazı bölümlerinden yükselen yuhalama sesleriyle karşılandı. Bu soğuk karşılama, hem Manchester City ile süren transfer bağlantılarından hem de Arjantin'in turnuvadaki son başarısının ardından yapılan kutlamalardaki tartışmalı rolünden kaynaklanıyor.
Ancak City'nin rekor kıracak bir teklifle yeniden dönmesi halinde, eski hocasına katılma cazibesi karşı konulamayacak kadar güçlü olabilir. Chelsea yönetimi, bir satışın yalnızca Scott için değil, kadronun geneli için de yeniden yatırıma yönlendirilebilecek önemli bir kaynak sağlayacağının farkında.
- Getty Images Sport
Dev anlaşmada zaman daralıyor
Transfer döneminin hızla sona yaklaşmasıyla birlikte, önümüzdeki günler her iki kulübün de kısa vadeli yönünü belirlemeye aday. City, Rodri'nin yaklaşan ayrılığıyla oluşan dev boşluğu doldurmak için zamana karşı umutsuz bir yarışın içinde, ancak Etihad ekibinin şimdi Chelsea'nin yeni yükseltilen taleplerini karşılamak adına transfer rekorunu kırıp kırmamayı tartması gerekiyor. Maresca'nın ekibi geç bir hamle yapmaya karar verse de ya da sonunda başka seçeneklere yönelmek zorunda kalsa da, Chelsea yazın en dramatik transfer çıkmazında tüm kozları elinde tuttuğu için gücün tamamen kendisinde olduğu bir konumda bulunuyor.
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