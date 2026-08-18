Fernandez'e olan ilgisini artıran Man City'de bu durum, yeni patron Enzo Maresca'nın sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından daha da belirginleşti. Bu meydan okumanın boyutu, Arsenal'a Community Shield'da 3-0 kaybedilen maçta açıkça görüldü; orta sahanın kilit ismi Rodri'nin 65 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığı haberi de bu sonucu daha da ağırlaştırdı. Bu ani boşluk City'yi West London'a yöneltti, ancak kulüp kısa süre önce teklif yapmak için son tarihi kaçırdı; Blues, Arjantinli milli oyuncu için 120 milyon sterlin bonservis bedeli belirlemişti.

Bu son tarihi kaçırmış olmasına rağmen, City 2022 Dünya Kupası şampiyonunu kadrosuna katırmakta kararlı. Bu yaz Elliot Anderson'ın gelişi de dahil olmak üzere önemli harcamalar yapan City, aynı zamanda Lille'den Ayyoub Bouaddi transferinde de sona yaklaşıyor. Ancak Fernandez, Tijjani Reijnders'i de Al-Qadsiah'a kaybetmeye hazırlanan orta sahayı dengelemek için hâlâ vitrin transferi konumunda.

Ancak bu transferi gerçekleştirmek artık daha da maliyetli bir ihtimal hâline geldi. The Telegraph'a göre Chelsea, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kalması nedeniyle uygun bir alternatif bulmak için çok az zamanı olduğu için, talep ettiği bedeli ilk 120 milyon sterlin seviyesinin de üzerine çıkardı.