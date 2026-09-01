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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Chelsea-Manchester City: Enzo Fernandez için yoğun pazarlık sürüyor

Chelsea
Transfers
M.City
E. Fernandez

Arjantinli orta saha için City'den 135 milyonluk teklif

Bu dakikalarda Manchester City ile Chelsea arasında Enzo Fernández için yoğun görüşmeler yapılıyor. Bunu Matteo Moretto, X üzerinden yazdı. Arjantinli orta saha oyuncusu transfere zaten onay verdi. Rakamlarla ilgili olarak 135 milyon eurodan söz ediliyor.

  • 2001 doğumlu Enzo Fernández, Ocak 2023'ten bu yana Chelsea forması giyiyor; bu süreçte 169 maça çıkıp 31 gol attı ve Kulüpler Dünya Kupası ile Konferans Ligi'ni kazandı. Chelsea, onu Benfica'dan 121 milyon karşılığında kadrosuna kattı.


    Arjantin Milli Takımı'yla 2001 doğumlu oyuncu 2022 Dünya Kupası'nı kazandı ve 2026'da finali kaybetti.


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