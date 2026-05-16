Goal.com
CanlıBiletler
Fernandez Sanchez Colwill Chelsea GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Chelsea-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Enzo Fernandez, Wembley'de sergilenen azimli savunma performansına rağmen Blues'un FA Cup finalinde yenilgiye uğraması karşısında etkisiz kaldı

Player ratings
Chelsea
E. Fernandez
FA Kupası
FEATURES
Chelsea - M.City

Chelsea'nin FA Cup zaferi arayışı, Cumartesi günkü finalde Wembley'de sergilediği mücadeleci performansa rağmen Manchester City'ye 1-0 yenilmesiyle son anda suya düştü. 72. dakikada Antoine Semenyo'nun muhteşem vuruşu galibiyet golü oldu; Blues'un inatçı direnişi, nihayetinde saf bireysel yeteneğin ortaya koyduğu bir anla sona erdi.

İlk yarıda Blues için en önemli konu, City'nin maçın başındaki baskısını atlatmaktı ve bu zorluğun üstesinden gelerek bu dönemi zarar görmeden atlattılar. Erling Haaland'ın bir golü, pozisyonun oluşumunda ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı; ayrıca Norveçli forvetin devre bitmeden kısa bir süre önce köşeden çektiği şut, Robert Sanchez tarafından rahatlıkla kurtarıldı.

Maç, ikinci yarıda da benzer bir seyir izledi. Semenyo, ikinci yarı başladıktan iki dakika sonra kafayla vurduğu topu az farkla üstten dışarı attı. Ancak Chelsea üstünlüğü ele geçirdi ve Moises Caicedo da diğer tarafta kafayla vurduğu topu kaleye yaklaştırdı, ancak Rodri topu çizgiden hemen önce uzaklaştırdı.

Ancak, maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala, Blues'un iyi oyunu Semenyo'nun sihirli bir anıyla bozuldu. Semenyo, Haaland'ın geriye doğru pasını muhteşem bir vuruşla alt köşeye gönderdi. Enzo Fernandez hemen ardından skoru eşitleme fırsatı yakaladı, ancak doğaçlama yaptığı vole vuruşu ağların üstünden dışarıya çıktı.

O andan itibaren maç daha açık bir hal aldı, ancak Chelsea ihtiyaç duyduğu net fırsatı bulamadı. Abdukodir Khusanov, ceza sahasında Jorrel Hato ile çarpıştıktan sonra penaltı itirazından kurtuldu ve Sanchez, Matheus Nunes'in açılı vuruşunu direğe çarptırarak skoru 1-0'da tuttu. Ancak sonuçta, Wembley Stadyumu'nda City'nin günüydü.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Birkaç önemli kurtarış yaptı ancak Semenyo'nun müthiş vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı.

    Malo Gusto (7/10):

    Palmer ile birlikte Doku'nun oluşturduğu büyük tehdidi çok iyi kontrol etti. İleriye de iyi çıktı, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı.

    Wesley Fofana (6/10):

    Gusto gibi, City'yi uzak tutmak için gerçekten iyi bir savunma mücadelesi gösterdi ve önemli bir top kesme yaptı.

    Levi Colwill (7/10):

    Mükemmel hatları aşan paslarıyla Chelsea'nin arka alandan oyun kurmasını gerçekten geliştirdi.

    Jorrel Hato (6/10):

    Semenyo'ya zor anlar yaşattı; Semenyo, Hollandalı oyuncuyu zıplamada geçtikten sonra gol atmalıydı. Maça ısındı ve her iki tarafta da önemli bir rol oynadı.

    • Reklam
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Orta saha

    Reece James (6/10):

    Tehlikeli bir bölgede topu kaybettikten sonra ceza almaması şanslıydı. Bunun dışında işleri iyi idare etti.

    Moises Caicedo (7/10):

    Maçın başında uyluk bölgesinden darbe aldı ancak toparlanarak, düzgün pas hareketlerini birleştirip Chelsea'yi ileriye taşımada kilit rol oynadı. Çok önemli bir top kesme yaptı.

    Enzo Fernandez (5/10):

    Hırslıydı ve sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü. Maçta her zamanki etkisini gösteremedi, ancak bir vole vuruşuyla golü kıl payı kaçırdı.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Saldırı

    Cole Palmer (6/10):

    Aslında ilk görevi, City'nin tehlikeli sol kanadını savunmaktı ve bunu özenle yerine getirdi. Hücumda ise o kadar etkili olamadı.

    Joao Pedro (6/10):

    Çok az net pozisyon bulmasına rağmen yorulmak bilmeden çalıştı, topu almak için derinlere indi ve City oyuncularını pozisyonlarından çıkardı.

    Marc Cucurella (6/10):

    Bir kez daha sahada daha ileriye yerleştirildi. Çok koştu ve City'ye sorunlar çıkardı.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Pedro Neto (6/10):

    Oyuna girdikten kısa bir süre sonra Trafford'un parmak uçlarını sızlattı ve tehlikeli görünüyordu.

    Liam Delap (5/10):

    Tek yarım şansında kafayla topu üstten dışarı attı, bunun dışında oyuna girmekte zorlandı.

    Alejandro Garnacho (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ancak etkili olamadı.

    Calum McFarlane (6/10):

    Bir süre için oyun planı mükemmel işliyor gibi görünüyordu, ancak üstünlük kurdukları anda gol atmak yerine çok önemli bir gol yediler ve buna bir cevap veremediler.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT