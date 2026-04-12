Chelsea-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer yine zor anlar yaşarken, Moises Caicedo ve Andrey Santos’un hataları Blues’un kötü gününü daha da ağırlaştırdı

Joao Pedro, City'nin birkaç savunma oyuncusunu adeta dans eder gibi geçtikten sonra Marc Cucurella'ya pas verip golü attığında, Chelsea 16. dakikada skoru açmıştı; ancak bu gol, çok az farkla ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.
İkinci yarının 5. dakikasında ev sahibi takım geriye düştü. Rayan Cherki'nin nefis ortasında, Andrey Santos'un markajından kurtulan sol bek Nico O'Reilly kafayla topu ağlara gönderdi.
Kısa süre sonra Chelsea, 2-0 geriye düştü. Cherki bir kez daha golün mimarı oldu; köşe vuruşundan sonra ceza sahasına girerek iki savunma oyuncusunun arasından zekice bir pasla Marc Guehi'yi buldu ve City'nin stoper oyuncusu, bir forvet oyuncusuna yakışır bir vuruşla topu ağların alt köşesine gönderdi.
City üçüncü golü attığında Rosenior'un takımı için işler daha da kötüye gitti. Moises Caicedo, kendi ceza sahasının kenarında topu Jeremy Doku'ya kaptırdı ve Belçikalı oyuncu, Robert Sanchez'i yakın direğin yanından geçerek golü attı.
Chelsea'nin berbat öğleden sonrası, 8 dakikalık uzatma süresinin sonunda City'nin galibiyetiyle sona erdi ve maçın erken saatlerinde stadyumu terk etmemiş olan ev sahibi taraftarlar, düdük çalındığında takımlarını yuhaladı.
