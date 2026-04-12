Chelsea-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer yine zor anlar yaşarken, Moises Caicedo ve Andrey Santos’un hataları Blues’un kötü gününü daha da ağırlaştırdı

Robert Sanchez (5/10):

Çöküşten önce ilk yarıda bazı rutin kurtarışlar yaptı. Rakip kaleci Gianluigi Donnarumma'ya attığı üç uzun pasla taraftarları kızdırdı.

Malo Gusto (5/10):

Chelsea'nin savunma oyuncuları, yedikleri üç gol için pek suçlanamazdı. Gusto da dahil olmak üzere, Caicedo City'nin üçüncü golünü atana kadar Doku'yu bir ölçüde kontrol altında tutmuştu. Maçın son dakikalarında Acheampong ile değiştirildi.

Wesley Fofana (6/10):

Bazen Fofana, değerinden daha fazla sorun çıkarıyor, ancak bu maçta Erling Haaland'ı oyundan düşürmek için birkaç kafa vuruşuyla iyi bir performans sergiledi.

Jorrel Hato (6/10):

O da benzer şekilde birçok kez tam zamanında ortaya çıkarak Haaland'ın şut çekememesini sağladı.

Marc Cucurella (6/10):

Antoine Semenyo ile mücadelesinden korkmadı. Sıkı bir ofsayt kararıyla golü engellendi. O karar geçerli olsaydı, belki de Chelsea bu kadar dramatik bir şekilde çökmezdi.