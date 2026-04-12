Chelsea Man City GFXGOAL

Chelsea-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cole Palmer yine zor anlar yaşarken, Moises Caicedo ve Andrey Santos’un hataları Blues’un kötü gününü daha da ağırlaştırdı

Chelsea, Pazar günü evinde Manchester City'ye 3-0 yenildikten sonra Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran beşinci ve son sıradan dört puan geride kaldı. Cumartesi günü Liverpool'un Fulham'ı yenmesi, Blues'un ilk beşteki rakiplerine ayak uydurmak için galibiyete ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu; ancak Liam Rosenior'un takımı Stamford Bridge'de ikinci yarıda dağıldı ve şu anda ligin üst yarısında sadece üç puanlık bir farkla yer alıyor.

Joao Pedro, City'nin birkaç savunma oyuncusunu adeta dans eder gibi geçtikten sonra Marc Cucurella'ya pas verip golü attığında, Chelsea 16. dakikada skoru açmıştı; ancak bu gol, çok az farkla ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi.

İkinci yarının 5. dakikasında ev sahibi takım geriye düştü. Rayan Cherki'nin nefis ortasında, Andrey Santos'un markajından kurtulan sol bek Nico O'Reilly kafayla topu ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra Chelsea, 2-0 geriye düştü. Cherki bir kez daha golün mimarı oldu; köşe vuruşundan sonra ceza sahasına girerek iki savunma oyuncusunun arasından zekice bir pasla Marc Guehi'yi buldu ve City'nin stoper oyuncusu, bir forvet oyuncusuna yakışır bir vuruşla topu ağların alt köşesine gönderdi.

City üçüncü golü attığında Rosenior'un takımı için işler daha da kötüye gitti. Moises Caicedo, kendi ceza sahasının kenarında topu Jeremy Doku'ya kaptırdı ve Belçikalı oyuncu, Robert Sanchez'i yakın direğin yanından geçerek golü attı.

Chelsea'nin berbat öğleden sonrası, 8 dakikalık uzatma süresinin sonunda City'nin galibiyetiyle sona erdi ve maçın erken saatlerinde stadyumu terk etmemiş olan ev sahibi taraftarlar, düdük çalındığında takımlarını yuhaladı.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    Çöküşten önce ilk yarıda bazı rutin kurtarışlar yaptı. Rakip kaleci Gianluigi Donnarumma'ya attığı üç uzun pasla taraftarları kızdırdı.

    Malo Gusto (5/10):

    Chelsea'nin savunma oyuncuları, yedikleri üç gol için pek suçlanamazdı. Gusto da dahil olmak üzere, Caicedo City'nin üçüncü golünü atana kadar Doku'yu bir ölçüde kontrol altında tutmuştu. Maçın son dakikalarında Acheampong ile değiştirildi.

    Wesley Fofana (6/10):

    Bazen Fofana, değerinden daha fazla sorun çıkarıyor, ancak bu maçta Erling Haaland'ı oyundan düşürmek için birkaç kafa vuruşuyla iyi bir performans sergiledi.

    Jorrel Hato (6/10):

    O da benzer şekilde birçok kez tam zamanında ortaya çıkarak Haaland'ın şut çekememesini sağladı.

    Marc Cucurella (6/10):

    Antoine Semenyo ile mücadelesinden korkmadı. Sıkı bir ofsayt kararıyla golü engellendi. O karar geçerli olsaydı, belki de Chelsea bu kadar dramatik bir şekilde çökmezdi.

    Orta saha

    Moises Caicedo (3/10):

    Chelsea'nin savunma lideri, açıklanamayan bir hatayla hem kendini hem de takımını hayal kırıklığına uğrattığı bir başka önemli maçta, Doku'nun City'nin üçüncü golünü atmasına izin vererek takımını zor durumda bıraktı. Maçın sonlarında Essugo'nun yerine oyundan alındı.

    Andrey Santos (3/10):

    Santos'un Caicedo ile birlikte oynaması, top hakimiyetinde biraz gereksiz hissettirdi. Ortaya tamamen dikkatini vermediği için O'Reilly'nin açılış golünü atmasına izin verdi. Lavia ile değiştirildi.

    Cole Palmer (5/10):

    Orta sahaya yardım etmek için çok geriye çekildi. Son üçte birde sadece hafif bir tehdit oluşturdu. Eskiden deplasman tribününde onu alkışlayan taraftarlar tarafından yuhalandı.

    Saldırı

    Estevao Willian (4/10):

    Chelsea'deki önceki birçok maçında büyük umut vaat etmesine rağmen, bu maçta hiç oyuna giremedi. Topu uzaklaştırdığı için aldığı erken sarı kart, gününün en önemli ve en kötü anı oldu. Garnacho ile değiştirildi.

    Joao Pedro (5/10):

    Maçı çevirmek için gereken cesaret ve hırsı gösterdi, ancak çabaları boşuna oldu. Delap ile değiştirilip sahadan çıkarken oldukça üzgün görünüyordu.

    Pedro Neto (5/10):

    İlk yarıda canlı bir performans sergiledi, ancak ikinci yarıda kayboldu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Romeo Lavia (5/10):

    Santos'un yerine oyuna girdi ancak eski takımı karşısında pek bir etki yaratamadı.

    Alejandro Garnacho (5/10):

    Estevao'nun yerine oyuna girdi ancak iz bırakamadı.

    Liam Delap (N/A):

    Eski takımı karşısında son 10 dakikada Pedro'nun yerine oyuna girdi.

    Dario Essugo (N/A):

    Caicedo'nun yerine oyuna girerek Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.

    Josh Acheampong (Yok):

    Gusto'nun yerine son dakikalarda oyuna girdi.

    Liam Rosenior (5/10):

    Maçın bazı bölümlerinde Chelsea kontrolü elinde tutan takım gibi görünüyordu, ancak City golünü atar atmaz bu his kayboldu.

