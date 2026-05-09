Bu sezon ilk kez değil, Chelsea erken bir golle geriye düştü; Ryan Gravenberch 20 metreden attığı kavisli şutla skoru açtı. Ev sahibi takım skoru 2-0'a getirmeliydi, ancak Virgil van Dijk, arka direkte geniş bir boşlukta bulduğu altın değerinde bir pozisyonda topu üstten dışarı attı.

The Blues yavaş yavaş oyuna girdi ve Marc Cucurella, Liverpool savunmasının arkasına sızdıktan sonra Giorgi Mamardashvili'yi açılı bir şutla test etti. Ancak, Wesley Fofana'nın yakın direğe doğru koşusu Mamardashvili'nin dikkatini yeterince dağıttığı için, Fernandez'in alçak serbest vuruşunu kaleci durduramadı ve top köşeye gitti.

Fernandez, devre bitmeden Mamardashvili'yi bir kurtarışa daha zorladı ve Chelsea, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Cucurella'nın pozisyonunda çok az ofsayt yaptığı gerekçesiyle Cole Palmer'ın golü iptal edildi. Ancak bu durum Liverpool'u yeniden canlandırdı ve Curtis Jones'un golü de iptal edildikten sonra, Dominik Szoboszlai'nin şutu önce Filip Jorgensen tarafından engellendi, ardından da ceza sahası kenarından direğe çarptı.

Arne Slot'un takımı galibiyet golünü bulmaya çalışırken Van Dijk'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı, ancak sonunda her iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

