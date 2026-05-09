Enzo Fernandez Chelsea
Chelsea-Liverpool maçı oyuncu değerlendirmeleri: Moises Caicedo ve Marc Cucurella etkileyici performans sergiledi; Enzo Fernandez’in hızlı zekâsı, Blues’un mağlubiyet serisini sona erdirdi

Chelsea, Cumartesi günü Liverpool deplasmanında geri dönüş yaparak 1-1 berabere kalmayı başardı ve Premier Lig'deki mağlubiyet serisine son verdi. Enzo Fernandez'in serbest vuruşundan gelen gol, Calum McFarlane'in takımına Merseyside'da bir puan kazandırdı; ancak çok ihtiyaç duydukları galibiyeti alamamaları nedeniyle, ligi altıncı sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları giderek azalıyor.

Bu sezon ilk kez değil, Chelsea erken bir golle geriye düştü; Ryan Gravenberch 20 metreden attığı kavisli şutla skoru açtı. Ev sahibi takım skoru 2-0'a getirmeliydi, ancak Virgil van Dijk, arka direkte geniş bir boşlukta bulduğu altın değerinde bir pozisyonda topu üstten dışarı attı.

The Blues yavaş yavaş oyuna girdi ve Marc Cucurella, Liverpool savunmasının arkasına sızdıktan sonra Giorgi Mamardashvili'yi açılı bir şutla test etti. Ancak, Wesley Fofana'nın yakın direğe doğru koşusu Mamardashvili'nin dikkatini yeterince dağıttığı için, Fernandez'in alçak serbest vuruşunu kaleci durduramadı ve top köşeye gitti.

Fernandez, devre bitmeden Mamardashvili'yi bir kurtarışa daha zorladı ve Chelsea, ikinci yarıda da baskısını sürdürdü. Cucurella'nın pozisyonunda çok az ofsayt yaptığı gerekçesiyle Cole Palmer'ın golü iptal edildi. Ancak bu durum Liverpool'u yeniden canlandırdı ve Curtis Jones'un golü de iptal edildikten sonra, Dominik Szoboszlai'nin şutu önce Filip Jorgensen tarafından engellendi, ardından da ceza sahası kenarından direğe çarptı.

Arne Slot'un takımı galibiyet golünü bulmaya çalışırken Van Dijk'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı, ancak sonunda her iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

GOAL, Anfield'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Filip Jorgensen (5/10):

    Gravenberch'in golünde daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini düşünebiliriz; top ayağındayken aldığı kararlar ise en iyi ihtimalle tartışmalıydı. İkinci yarıda Szoboszlai'nin şutunu iyi bir kurtarışla engelledi.

    Malo Gusto (4/10):

    Ngumoha'yı hiç durduramadı; genç oyuncu zaman zaman onu adeta ekine ekine geçti. Hücumda da pek bir katkı sağlayamadı.

    Wesley Fofana (6/10):

    Liverpool forveti Gakpo pek bir katkı sağlayamasa da, onu sıkı bir şekilde markaj altında tuttu. Kaleye doğru yaptığı akıllı koşu, Fernandez'in beraberlik golünde rol oynadı.

    Levi Colwill (8/10):

    ACL sakatlığından kurtulduktan sonra ilk kez kadroya döndüğünde sakin bir performans sergiledi. Her zaman tam olarak formda görünmese de birkaç mükemmel geri dönüş koşusu ve blok yaptı.

    Jorrel Hato (6/10):

    Sarı kart gördüğü an da dahil olmak üzere, zaman zaman Frimpong'un hızına yetişemedi. Bunun dışında iyi bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Andrey Santos (5/10):

    Belki de Gravenberch'in açılış golünü atmasını engellemek için ona daha hızlı müdahale edebilirdi. Orta sahada temiz ve düzenli bir oyun sergiledi ancak 60. dakikada oyundan alınana kadar yeterince risk almadı.

    Moises Caicedo (8/10):

    Maça ısınması biraz zaman aldı, ancak ilk yarının ortasından itibaren sahayı domine etmeye başladı. Cucurella'yı arkasına gönderdiği bazı paslar olağanüstüydü ve oyunu mükemmel okuyarak topu geri kazanmayı başardı.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Son üçte birde topu aldığında çok sık geriye dönüyordu. Akıllı bir serbest vuruş, beraberlik golüyle karşılığını verdi.

    Saldırı

    Cole Palmer (5/10):

    Birkaç güzel dokunuş sergiledi, ancak çoğu zaman oyuna daha fazla dahil olmak için geriye çekilmek zorunda kaldı.

    Joao Pedro (6/10):

    Konate'nin arkasından birkaç iyi koşu yaptı ancak sonuç alamadı. Maçın bitimine 15 dakika kala nihayet kaleyi gördüğünde topu üstten dışarı attı.

    Marc Cucurella (8/10):

    Jones'a zor anlar yaşattı ve geçici olarak oynayan bek oyuncusunun arkasına sürekli girmeyi başardı. Alışık olmadığı bir pozisyonda sürekli tehdit oluşturan bir maçta Mamardashvili'yi zor bir kurtarışa zorladı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Reece James (6/10):

    60. dakikada sakatlığından sonra sahalara döndü ve orta sahanın merkezinde sağlam bir performans sergiledi.

    Calum McFarlane (7/10):

    Takımının yavaş başlangıcına rağmen, geçici teknik direktör, İspanyol oyuncunun etkisini göz önünde bulundurarak Cucurella'yı daha ileride oynatma kararından ötürü övgüye değer. Belki de galibiyet golünü zorlamak için ikinci yarıda daha fazla değişiklik yapabilirdi.

