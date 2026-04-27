Chelsea, Liam Rosenior'un yerine geçmesi gündemde olan ve Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola'nın menajerleriyle görüşüyor

Football London’a göre, Blues, Iraola’nın temsilcileriyle ilk teması kurarak ilk hamlesini yaptı. Geçen hafta görevden alınana kadar dört aydan az süren Rosenior’un kısa süreli görev süresinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Chelsea yönetimi için İspanyol teknik adam, en çok ilgi çeken isimlerden biri haline geldi.

Kulüp şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane'in yönetiminde olsa da, asıl iş yükü beş kişilik bir spor direktörleri grubu tarafından üstleniliyor. Bu gruba, BlueCo'nun uzun vadeli projesi için bir lider belirleme görevi verildi ve Iraola'nın sezon sonunda serbest kalacak olması, onu Batı Londra'daki yönetim için cazip bir seçenek haline getiriyor.