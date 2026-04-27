Chelsea, Liam Rosenior'un yerine geçmesi gündemde olan ve Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola'nın menajerleriyle görüşüyor
Blues, Rosenior'un halefini aramaya başladı
Football London’a göre, Blues, Iraola’nın temsilcileriyle ilk teması kurarak ilk hamlesini yaptı. Geçen hafta görevden alınana kadar dört aydan az süren Rosenior’un kısa süreli görev süresinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Chelsea yönetimi için İspanyol teknik adam, en çok ilgi çeken isimlerden biri haline geldi.
Kulüp şu anda geçici teknik direktör Calum McFarlane'in yönetiminde olsa da, asıl iş yükü beş kişilik bir spor direktörleri grubu tarafından üstleniliyor. Bu gruba, BlueCo'nun uzun vadeli projesi için bir lider belirleme görevi verildi ve Iraola'nın sezon sonunda serbest kalacak olması, onu Batı Londra'daki yönetim için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Iraola kartlarını saklıyor
Haberlere göre bir temas kurulmuş olsa da, Iraola, Cherries’teki son haftalarını tamamlamaya hazırlanırken profesyonel tavrını sürdürüyor. Stamford Bridge’deki teknik direktörlük koltuğuna geçme olasılığı sorulduğunda, 43 yaşındaki teknik adam spekülasyonları hemen sonlandırdı. “Hayır, burada devam etmeyeceğimi açıkladığımda da söylemiştim, benim için şu anda önemli olan Bournemouth,” diye konuştu.
Geleceği hakkında konuşmayı reddetmesi, mevcut işverenlerine duyduğu saygının bir göstergesidir. Iraola şunları ekledi: “[Bu] geçen hafta bana diğer kulüpler hakkında sorular sordunuz. Tam olarak hangileri olduğunu bilmiyorum, ancak Bournemouth'a duyduğum saygıdan dolayı, şu anda geleceğim hakkında konuşamam çünkü bu, Bournemouth taraftarlarını endişelendiren bir konu değil.”
Değerlendirilen diğer adaylar
Iraola birincil hedef olsa da, Chelsea'nin sportif direktörleri taktiksel açıdan en uygun adayı bulmak için geniş bir yelpazede araştırma yürütüyor. Cesc Fabregas ve Marco Silva gibi diğer isimler de bu pozisyonla anılıyor. Ancak listeden kesin olarak çıkarabilecekleri bir isim var: Porto ile muhteşem bir performans sergileyen ve Portekiz'de lig şampiyonluğuna çok yakın olan Francesco Farioli.
İtalyan teknik adam, Stamford Bridge'deki görev için adaylıktan tamamen çekildi. Chelsea'den teklif gelse bile Porto'da kalıp kalmayacağı sorulduğunda, Farioli yanıtında kesin konuştu ve taraftarlara basitçe "Evet, kesinlikle" dedi.
Kalıcı atama için aceleye gerek yok
Iraola'nın ekibiyle devam eden görüşmelere rağmen, Chelsea mevcut sezon sona erene kadar yeni bir teknik direktör atayacağını açıklamayı planlamıyor. McFarlane'in geçici teknik direktörlüğü, özellikle de Wembley'de Leeds United'ı 1-0 yenerek takımı FA Cup finaline taşımasının ardından, kulübe biraz nefes aldırdı.
Şu an için odak noktası, bilgi toplamak ve Bournemouth'ta önemli bir büyüme dönemine imza atan, geçen sezon takımı dokuzuncu sıraya taşıyan ve kilit oyuncularını kaybetmesine rağmen kulübü rekabetçi tutan Iraola gibi üst düzey adayların ilgisini ölçmek.