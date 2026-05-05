Chelsea, Liam Rosenior'un yerine eski Barcelona teknik direktörü Xavi'yi kalıcı olarak atamayı değerlendiriyor

Chelsea, Rosenior’un kısa süren görev süresinin ardından teknik direktörlük durumunu gözden geçiriyor. FA Kupası’ndaki güçlü performansa rağmen, sezon genelinde sonuçlar son derece hayal kırıklığı yarattı. Independent gazetesine göre, kulübün sahipleri şu anda takımı projenin bir sonraki aşamasına taşıyabilecek kalıcı bir teknik direktör arıyor. Mevcut yönetim grubunun ilk dört yılında geliştirilen futbol kimliğini korumak bir öncelik olarak görülüyor.

Stamford Bridge'de, kulüp genelinde net bir taktik felsefesinin yerleşmesi konusunda ilerleme kaydedildiğine inanılıyor. Bu yaklaşım artık birinci takımdan akademi yapısına kadar uzanıyor ve Chelsea, bir sonraki teknik direktörün bu gidişatı sürdürmesini istiyor.