Chelsea, Liam Rosenior'un yerine eski Barcelona teknik direktörü Xavi'yi kalıcı olarak atamayı değerlendiriyor
Rosenior'un başarısızlığının ardından Chelsea yönünü yeniden değerlendiriyor
Chelsea, Rosenior’un kısa süren görev süresinin ardından teknik direktörlük durumunu gözden geçiriyor. FA Kupası’ndaki güçlü performansa rağmen, sezon genelinde sonuçlar son derece hayal kırıklığı yarattı. Independent gazetesine göre, kulübün sahipleri şu anda takımı projenin bir sonraki aşamasına taşıyabilecek kalıcı bir teknik direktör arıyor. Mevcut yönetim grubunun ilk dört yılında geliştirilen futbol kimliğini korumak bir öncelik olarak görülüyor.
Stamford Bridge'de, kulüp genelinde net bir taktik felsefesinin yerleşmesi konusunda ilerleme kaydedildiğine inanılıyor. Bu yaklaşım artık birinci takımdan akademi yapısına kadar uzanıyor ve Chelsea, bir sonraki teknik direktörün bu gidişatı sürdürmesini istiyor.
Kulüp, taktik felsefesine uygun adayları değerlendiriyor
Kulüp seçeneklerini değerlendirirken, birkaç tanınmış isim gündemde. Aynı habere göre, eski Barcelona teknik direktörü Xavi de en güçlü adaylar arasına girmiş durumda. İspanyol teknik adam, Chelsea’nin kulüp genelinde benimsemeye çalıştığı proaktif ve top hakimiyetine dayalı oyun tarzıyla ilkeleri uyumlu bir teknik direktör olarak görülüyor.
BlueCo yönetimi tarafından başka isimler de takip ediliyor. Arayış devam ederken, eski Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Porto teknik direktörü Francesco Farioli ve Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın da bu görevle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Xavi lider konumda
Xavi’nin başarıları onu cazip bir seçenek haline getiriyor. 46 yaşındaki teknik adam, 2024 yılında kulüpten ayrılmadan önce Camp Nou’da geçirdiği üç yıllık dönemde Barcelona’yı La Liga şampiyonluğuna taşımıştı.
Rekabet ve uygunluk, Chelsea'nin kararını etkileyebilir. Fabregas şu anda Como'da etkileyici bir performans sergiliyor ve bu yaz İtalya'daki projesinden ayrılması beklenmiyor. Bournemouth menajeri Andoni Iraola da yüksek pres yaklaşımıyla takdir ediliyor, ancak biraz farklı bir koçluk felsefesine sahip.
Teknik direktör arayışının hız kazanmasıyla Chelsea seçeneklerini değerlendiriyor
Chelsea yönetimi, kalıcı bir atama kararını vermeden önce adayları değerlendirmeye devam edecek. Şu anda kulüpsüz olan Xavi’nin, Barcelona’dan ayrılmasının ardından istikrarlı bir proje arayışında olduğu düşünülüyor. Chelsea açısından, onun gibi bir teknik direktörü kadroya katmak, Stamford Bridge’de halihazırda atılmış temellerin üzerine yeni bir adım atma niyetinin işareti olacaktır.