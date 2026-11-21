Maça önde baskıyla etkili başlayan Chelsea, 25. dakikada Emegha'nın golüyle öne geçti. Ancak üç dakika sonra Okafor, savunmada bırakılan geniş boşluklardan yararlanarak eşitliği sağladı.
Caicedo'nun erken sakatlığı, orta sahayı savunma güvencesinden yoksun bıraktı. Devre arasından sonra Rogers'ın elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı Calvert-Lewin gole çevirerek Leeds'i öne geçirdi. Geriye düştükten sonra savunma çizgisini önde tutarak gol arayan Alonso'nun ekibi, kontrataklarda yakalandı. Okafor 58. dakikada bir kez daha ağları buldu; Aaronson ise uzatma dakikalarında skoru 4-1'e getirerek farklı galibiyeti perçinledi.