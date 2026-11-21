Morgan Rogers - 5/10

25. dakikada Emegha'nın attığı ilk golün asistini iyi bir ara pasıyla yaptı. Ancak devre arasından sonra elle oynayarak kritik bir penaltıya sebep oldu ve katkısını gölgeledi. Chelsea geriye düştükten sonra etkisini tamamen yitirdi.

Estevao - 6/10

Chelsea'nin kanatlardaki en etkili hücum tehdidiydi. 16. dakikada James Trafford'ı zorladı ve doğrudan kaleye yönelen koşularıyla Gudmundsson'a sıkıntı yaşattı. 64. dakikada yerini Pedro Neto'ya bıraktı.

Emmanuel Emegha - 7/10

Chelsea'nin en iyi oyuncusuydu. 25. dakikada sol ayağıyla yerden yaptığı isabetli vuruşla golü buldu. Danny Welbeck'e yerini bırakmadan önce savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmayı zorlamayı sürdürdü.