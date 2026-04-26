Chelsea-Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Enzo Fernandez, Blues'un sezonunu hayatta tuttu! Eleştirilerin hedefindeki orta saha oyuncusu, Calum McFarlane'in takımını FA Cup finaline taşırken, Joao Pedro da büyük fark yarattı

Chelsea, hafta ortasında Liam Rosenior'un kovulması ve en golcü oyuncusu Joao Pedro'nun ilk on birde yer almasıyla tamamen canlanmış görünüyordu, ancak ilk net gol fırsatını yakalayan taraf Leeds oldu; Robert Sanchez, maçın 15. dakikasında Brenden Aaronson'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi.

The Blues, Pedro'nun direğin iç kısmına çarpan şutundan sadece birkaç dakika sonra, ilk yarının ortasında öne geçti. Pascal Struijk'in hatası iyi değerlendirildi ve Pedro Neto'nun keskin ortası, Fernandez'e kolay bir kafa vuruşu fırsatı yarattı. Kısa süre sonra bir tartışma yaşandı. Yakın zamanda Manchester United maçında saçından çekilerek faul kurbanı olan Dominic Calvert-Lewin, Marc Cucuralla'nın kıvırcık saçlarını çekmiş gibi görünmesine rağmen VAR incelemesinin ardından tartışmalı bir şekilde kırmızı karttan kurtuldu.

Leeds, tahmin edilebileceği gibi ikinci yarıya hızlı başladı, ancak Chelsea bir dizi tehlikeyi atlattı; en dikkat çekici olanları, Sanchez'in uzaklaştırdığı Anton Stach'ın sert şutu ve Alman oyuncunun az farkla dışarı çıkan serbest vuruşuydu. The Blues direndi ve McFarlane artık finalde bu sezon ikinci kez Pep Guardiola'ya karşı kendini sınamayı dört gözle bekleyebilir.

