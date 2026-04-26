Enzo Fernandez
Chelsea-Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Enzo Fernandez, Blues'un sezonunu hayatta tuttu! Eleştirilerin hedefindeki orta saha oyuncusu, Calum McFarlane'in takımını FA Cup finaline taşırken, Joao Pedro da büyük fark yarattı

Teknik direktörsüz Chelsea, Pazar günü Wembley'de oynanan FA Cup yarı finalinde Leeds'i Enzo Fernandez'in ilk yarıda attığı kafa golüyle 1-0 mağlup ederek, kötü giden sezonundan bir şeyler kurtarma şansı yakaladı. Geçici teknik direktör Calum McFarlane, artık Mayıs ayında oynanacak final maçında takımını Manchester City karşısında sahaya çıkarmak için hazırlıklara başlayabilir.

Chelsea, hafta ortasında Liam Rosenior'un kovulması ve en golcü oyuncusu Joao Pedro'nun ilk on birde yer almasıyla tamamen canlanmış görünüyordu, ancak ilk net gol fırsatını yakalayan taraf Leeds oldu; Robert Sanchez, maçın 15. dakikasında Brenden Aaronson'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi.

The Blues, Pedro'nun direğin iç kısmına çarpan şutundan sadece birkaç dakika sonra, ilk yarının ortasında öne geçti. Pascal Struijk'in hatası iyi değerlendirildi ve Pedro Neto'nun keskin ortası, Fernandez'e kolay bir kafa vuruşu fırsatı yarattı. Kısa süre sonra bir tartışma yaşandı. Yakın zamanda Manchester United maçında saçından çekilerek faul kurbanı olan Dominic Calvert-Lewin, Marc Cucuralla'nın kıvırcık saçlarını çekmiş gibi görünmesine rağmen VAR incelemesinin ardından tartışmalı bir şekilde kırmızı karttan kurtuldu.

Leeds, tahmin edilebileceği gibi ikinci yarıya hızlı başladı, ancak Chelsea bir dizi tehlikeyi atlattı; en dikkat çekici olanları, Sanchez'in uzaklaştırdığı Anton Stach'ın sert şutu ve Alman oyuncunun az farkla dışarı çıkan serbest vuruşuydu. The Blues direndi ve McFarlane artık finalde bu sezon ikinci kez Pep Guardiola'ya karşı kendini sınamayı dört gözle bekleyebilir.

GOAL, Wembley'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (7/10):

    Sadece iki ciddi kurtarış yapması gerekti ama ikisi de mükemmeldi; ilki Aaronson'dan, ikincisi Stach'tan geldi.

    Malo Gusto (7/10):

    Maçın ilk dakikasında aldığı darbeye rağmen toparlandı. Orta sahaya doğru yönelirken her zaman cesurdu.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Topla soğukkanlıydı, tribünlerden birkaç kez alkış aldı ve savunmada önemli katkılar yaptı.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Çoğunlukla Calvert-Lewin'e karşı iyi bir performans sergiledi ve arka alandan paslarında her zamanki gibi akıcıydı, ancak birkaç kez topu kaybetti.

    Marc Cucurella (6/10):

    Defansif olarak her zamanki agresif halini sergiledi ancak Aaronson onu meşgul tuttuğu için ileriye doğru pek bir katkı sağlayamadı.

    Orta saha

    Moises Caicedo (6/10):

    Maçın başlamasından sadece birkaç saniye sonra çok tehlikeli bir bölgede faul yaptı ve daha sonra yaptığı bir başka beceriksiz müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bunun dışında baskı altında oldukça soğukkanlı kaldı.

    Romeo Lavia (6/10):

    Sessizce işini yaptı ve baskıya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterdi, ancak yine 90 dakikayı tamamlayamadı.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Basit bir kafa vuruşunda hata yapmadı ve bu gol, kaptan vekilinin çok ihtiyaç duyulan hareketli performansını taçlandırdı. Pedro ile iyi bir uyum sergiledi.

    Saldırı

    Pedo Neto (7/10):

    Son zamanlarda olduğundan çok daha direkt ve tehlikeli bir oyun sergiledi. Enzo'nun kafayla gol atması için mükemmel bir orta yaptı.

    Joao Pedro (7/10):

    Ofansın odak noktası olarak hücumu büyük ölçüde geliştirdi. Mükemmel top tutma performansı sergiledi ve şutunun direğin içinden sekip dışarı çıkmasıyla gol atamamasının şanssızlığı yaşadı.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Kendine güvenini biraz geri kazanmış gibi görünüyordu, ancak yine de bazı yanlış hamleler yaptı ve son vuruşlarda yetersiz kaldı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Andrey Santos (6/10):

    Lavia'nın rolünü üstlendi ve işlerin sorunsuz yürümesini sağladı.

    Cole Palmer (6/10):

    Kanatta etkiliydi ancak bariz zaman kaybettirme nedeniyle sarı kart gördü.

    Liam Delap (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    Calum McFarlane (8/10):

    Chelsea, Rosenior'un son maçından bu yana büyük bir dönüşüm geçirdi ve muhtemelen finale kalmayı hak etti. Her zaman güzel bir oyun sergilemediler ama oyuncular son zamanlarda çok eksikliğini hissettikleri mücadele ruhunu gösterdiler.

