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Chelsea, kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu Bobby Tambling’in vefatının ardından anma mesajlarına öncülük ediyor
Stamford Bridge'in bir efsanesi hayata veda etti
Tambling'in vefatının duyurulmasının ardından futbol dünyası yas tutuyor. 1960'lı yıllarda kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelen eski Chelsea forveti, 84 yaşında hayata veda etti. Eski kulübü Crosshaven, dokunaklı bir açıklamayla bu haberi doğruladı ve efsanevi golcünün son yıllarda demans teşhisi konduğunu belirtti.
Olağanüstü gol sayısının ötesinde, Tambling, Tommy Docherty'nin heyecan verici, yerli oyuncularla oluşan Chelsea kadrosunun öne çıkarkenki yüzüydü. Onun muazzam etkisini takdir eden Blues, Stamford Bridge'de bir on yılı tanımlayan bu yıldıza resmi bir anmamesajı yayınlayarak şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, Bobby Tambling'in 84 yaşında vefatıyla en efsanevi oyuncularından birini kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duymaktadır."
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On yıllardır kırılamayan rekor
45 yıl boyunca Tambling’in adı Chelsea tarihinin en üst sıralarında yer aldı. 370 maçta 202 gol atarak sansasyonel bir rekor kırdı; bu rakam, modern döneme kadar ulaşılamaz görünüyordu. Frank Lampard bu rekoru ancak 2013 yılında aşabildi; ancak Tambling, 164 golle kulübün tüm zamanların en golcü lig oyuncusu olmaya devam ediyor.
Rekorunu kırdığı adamla yakın bir dostluk kuran Lampard, daha önce bu forvet oyuncusuna duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Tambling'in otobiyografisinin önsözünde Lampard şöyle yazmıştı: "Bobby, futbolun ve Chelsea Futbol Kulübü'nün bir beyefendisidir. Bir elçi arıyorsanız, kulübün ne anlama geldiğini gösteren ve nesillerin ötesine geçen birini arıyorsanız, o tam da aradığınız kişidir. Seni dostum olarak görmek benim için büyük bir ayrıcalık."
Altın yıllar ve tarihi başarılar
Tambling’in Chelsea’deki kariyeri, 1959 yılında 17 yaşındayken West Ham karşısında ilk maçında gol atmasıyla muhteşem bir başlangıç yaptı. Daha sonra takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Tambling, 1965 yılında Leicester City’ye karşı oynanan finalde gol atarak Lig Kupası’nı kazandı. Ayrıca 1966 yılında Aston Villa’yı 6-2 mağlup ettikleri maçta tek bir lig karşılaşmasında beş gol atarak kulüp tarihinde eşsiz bir rekor kırdı.
Bireysel başarılarına rağmen Tambling, başarıları konusunda alçakgönüllü kaldı ve ayrılan Jimmy Greaves'in yerini almasıyla ilgili sık sık şaka yaparak, "Rolls-Royce'u eski bir hurdayla değiştiriyorum" derdi. Başarıları uluslararası sahneye de uzandı; İngiltere milli takımında üç kez forma giydi ve Fransa'ya karşı tek bir gol attı; bu golü daha sonra en sevdiği gol olarak nitelendirdi.
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İkinci vatanından gelen anma mesajları
Chelsea'den ayrıldıktan ve Crystal Palace'ta kısa bir süre geçirdikten sonra Tambling, İrlanda Cumhuriyeti'ne taşındı ve burada Cork futbol camiasında çok sevilen bir isim haline geldi. Crosshaven AFC'de etkisi derinden hissedildi; kulüp, eski teknik direktörüne yönelik yürek burkan bir anma mesajı yayınladı. Kulüp, X adlı sosyal medya platformunda, "gerçek bir Chelsea efsanesi ve daha da harika bir insan" olarak tanımladıkları bu kişinin kaybı nedeniyle duydukları üzüntüyü paylaştı.
İrlandalı kulüp şunları ekledi: "Crosshaven AFC, sevgili dostumuz ve eski menajerimiz Bobby Tambling'in vefatını büyük bir üzüntüyle duyurur. Futbola olan tutkusu kesinlikle bulaşıcıydı. İster taktiklerden bahsediyor, ister duran toplar üzerinde çalışıyor, ister oyuncu olduğu günlerden hikayeler anlatıyor (bazen on kez) olsun, her sözünü dinlemekten kendinizi alamazdınız. Bobby, hepimizin hayatında büyük bir boşluk bırakıyor. Onu tanımış olmak sayesinde hepimiz daha iyi, daha nazik ve daha zengin insanlar olduk."