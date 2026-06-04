Chelsea, kulüp tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu Bobby Tambling’in vefatının ardından anma mesajlarına öncülük ediyor

Tambling'in vefatının duyurulmasının ardından futbol dünyası yas tutuyor. 1960'lı yıllarda kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelen eski Chelsea forveti, 84 yaşında hayata veda etti. Eski kulübü Crosshaven, dokunaklı bir açıklamayla bu haberi doğruladı ve efsanevi golcünün son yıllarda demans teşhisi konduğunu belirtti.

Olağanüstü gol sayısının ötesinde, Tambling, Tommy Docherty'nin heyecan verici, yerli oyuncularla oluşan Chelsea kadrosunun öne çıkarkenki yüzüydü. Onun muazzam etkisini takdir eden Blues, Stamford Bridge'de bir on yılı tanımlayan bu yıldıza resmi bir anmamesajı yayınlayarak şunları söyledi: "Chelsea Futbol Kulübü, Bobby Tambling'in 84 yaşında vefatıyla en efsanevi oyuncularından birini kaybetmiş olmaktan büyük üzüntü duymaktadır."



