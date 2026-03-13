Chelsea kaptanı Reece James yeni uzun vadeli sözleşmesini imzalarken, Liam Rosenior onu 'dünyanın en iyisi' olarak nitelendirdi
Akademi adayıyken potansiyel bir ikon haline
Baş antrenör Rosenior, Cumartesi günü Chelsea'nin Newcastle ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde James ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bu habere duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altı yaşında Blues'un akademisine katılan James, kademe kademe yükselerek takımın gerçek bir simgesi haline geldi. Şu ana kadar 200'den fazla maça çıkan James, 2021 Şampiyonlar Ligi ve iki Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere beş büyük kupa kazandı ve 50'den fazla kez takımın kaptanlığını yaptı.
Rosenior’un övgü dolu değerlendirmesi
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Rosenior, kaptanına övgüler yağdırdı. "Gülümsemekten kendimi alamıyorum çünkü onun pozisyonundaki dünya futbolunun en iyi oyuncusunu kadromuza kattık," dedi. "Bu muhteşem kulüpten ayrılmak için pek çok fırsatı vardı, ama iyi olan şey, çok küçük yaşlardan beri bu kulüpte yetişmiş olması ve burada yaptığımız şeye inanç ve güven duyması. Bu konuda pek çok kez konuştuk. Sözleşmeyi imzalayıp bize güvenmesi çok büyük bir adım."
James'i dünya çapında bir isim yapan nedir?
Cesur iddiası üzerine sorguya çekilen Chelsea teknik direktörü, bu bek oyuncusunun performanslarının her şeyi anlattığını ima etti. Rosenior gülerek şöyle yanıt verdi: "Onu oynarken gördükten sonra bunu açıklamam mı gerekiyor?" Kaptanı diğerlerinden ayıran özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi: "O bir numara... Birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor, teknik olarak gol atabiliyor, savunma yapıyor, atletik ve taktiksel zekası var."
Geleceğin lideri
Rosenior, teknik yeteneklerinin ötesinde, James’in karakterini en etkileyici özelliği olarak öne çıkardı. “Beni en çok etkileyen şey, alçakgönüllülüğü ve kişiliği. Neden böyle bir kariyere sahip olduğunu anlıyorsunuz... Ben burada olduğum sürece, o benim liderim olacak," diye konuştu menajer. Çalışma ilişkilerini değerlendiren Rosenior, "Onunla gerçekten çok güzel iki buçuk ay geçirdim. Umarım bu kulüpte çok başarılı bir kariyere sahip olacak," diye ekledi.
