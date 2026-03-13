Chelsea kaptanı Reece James yeni uzun vadeli sözleşmesini imzalarken, Liam Rosenior onu 'dünyanın en iyisi' olarak nitelendirdi

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Rosenior, kaptanına övgüler yağdırdı. "Gülümsemekten kendimi alamıyorum çünkü onun pozisyonundaki dünya futbolunun en iyi oyuncusunu kadromuza kattık," dedi. "Bu muhteşem kulüpten ayrılmak için pek çok fırsatı vardı, ama iyi olan şey, çok küçük yaşlardan beri bu kulüpte yetişmiş olması ve burada yaptığımız şeye inanç ve güven duyması. Bu konuda pek çok kez konuştuk. Sözleşmeyi imzalayıp bize güvenmesi çok büyük bir adım."