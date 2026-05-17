Premier Lig’de geriye sadece iki maç kalmışken, Chelsea matematiksel olarak hâlâ Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürüyor; ancak James, takımın bu yılki başarısızlıkları konusunda dürüst davrandı. Kulübün şu anki durumunun, bu çapta bir takımdan beklenen standartların çok altında olduğunu açıkça belirtti.

"Bu sezon beklenenin altında bir performans sergiledik. Sonuçların yetersizliğinden dolayı taraftarlardan özür dilerim. Zor bir dönem oldu. Umarım yakında toparlanırız," dedi kulübün resmi internet sitesine. "Dinlenip toparlanmamız ve antrenman sahasına dönüp, Spurs ile oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanmaya başlamamız gerekiyor."