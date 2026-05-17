AFP
Çeviri:
Chelsea kaptanı Reece James, FA Cup finalindeki yenilginin ardından performansından düşen Blues’un Avrupa kupalarına katılma umudunu tehlikeye atması üzerine, taraftarlardan “sonuç alamamaktan” dolayı özür diledi
Blues için Wembley'de büyük hayal kırıklığı
Her iki takımın da net gol fırsatı bulamadığı çekişmeli bir mücadelede, son 15 dakikada Antoine Semenyo skoru açan isim oldu. Chelsea, FA Cup finalinde kıl payı bir mağlubiyet yaşayınca James büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Wembley'deki bu önemli maçta ilk 11'e geri dönen Blues kaptanı, Londra'nın kuzeybatısındaki maçın sonucunu nihayetinde çok küçük farkların belirlediğini vurguladı. Kaptan, takıma istikrar katmak için orta saha rolünde görev aldı. Bireysel performanslar olumlu olsa da, takımın aldığı sonuç, kulübü lig sezonunun son haftasına girerken zor bir durumda bıraktı.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge taraftarlarına bir özür
Premier Lig’de geriye sadece iki maç kalmışken, Chelsea matematiksel olarak hâlâ Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürüyor; ancak James, takımın bu yılki başarısızlıkları konusunda dürüst davrandı. Kulübün şu anki durumunun, bu çapta bir takımdan beklenen standartların çok altında olduğunu açıkça belirtti.
"Bu sezon beklenenin altında bir performans sergiledik. Sonuçların yetersizliğinden dolayı taraftarlardan özür dilerim. Zor bir dönem oldu. Umarım yakında toparlanırız," dedi kulübün resmi internet sitesine. "Dinlenip toparlanmamız ve antrenman sahasına dönüp, Spurs ile oynayacağımız bir sonraki maça hazırlanmaya başlamamız gerekiyor."
James, kıl payı yenilginin ardından iyileşmeyi hedefliyor
Maçı değerlendiren James, takımının gösterdiği çaba karşılığında daha fazlasını hak ettiğini düşünse de, Premier Lig şampiyonluğu için yarışan rakibe karşı golcü vuruşlardaki eksikliğin pahalıya mal olduğunu kabul etti.
James, "Kaybetmek hayal kırıklığı yaratıyor" diye ekledi. "Bir adım geriye çekilip skoru değil, maçı değerlendirirsek, onlara ayak uydurduk ve başa baş bir mücadele verdik. İlk yarıda top çoğunlukla onlardaydı ama bu bize pek zarar vermedi, sonra ikinci yarıda yarı şanslı bir pozisyondan gol atmayı başardılar. Her şeyi denedim ve elimden gelen her şeyi yaptım. Finalde herkes kazanmak ister, ister yerel kupa olsun, ister FA Kupası. Kimsenin kazanma isteğini veya arzusunu sorgulayamam. Hepimiz kazanmak istedik. Sadece şans bizim yanımızda değildi."
- Getty Images Sport
Levi Colwill'in dönüşüne övgü
James için tek teselli, akademi mezunu takım arkadaşı Levi Colwill’in performansıydı. Uzun süren sakatlık döneminin ardından ikinci maçına üst üste ilk 11’de başlayan savunma oyuncusu için James, 23 yaşındaki oyuncunun Chelsea savunmasının merkezine geri dönmesinin önemini hemen vurguladı.
"Levi, kulüp ve takım için çok önemli bir oyuncu," diye devam etti James. "Bu sezon onun yokluğu büyük bir kayıptı ve geri döndüğü için çok mutluyuz. Geri döndüğünden beri çok güçlü görünüyor ve bize çok yardımcı oluyor."