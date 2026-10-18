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Chelsea kalecisi ürpertici bir kafa kafaya çarpışmanın ardından ameliyat olurken Emiliano Martinez hastane yatağından mesaj gönderdi
Everton deplasmanında kafa kafaya çarpışan Martinez oyundan çıkmak zorunda kaldı
Martinez, Chelsea'nin Everton'ı 2-0 yendiği maçın ikinci yarısında endişe verici bir baş sakatlığı yaşadı. 34 yaşındaki Martinez, Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'ın stoperi Jarrad Branthwaite ile sert biçimde çarpıştı ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Evertonlı savunmacı oyuna devam ederken Chelsea'nin kalecisi sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Martinez'in yerine, Premier League'deki ilk maçına çıkan 21 yaşındaki Mike Penders girdi. Xabi Alonso'nun takımı, Pedro Neto'nun iki golüyle galibiyete ulaştı. Arjantinli gazeteci Gaston Edul'un ilk haberlerine göre Martinez'in çene ameliyatı olması gerekiyordu. Neyse ki yapılan taramalarda başında, boynunda ve sırtında ciddi bir hasar tespit edilmedi.
- Getty Images Sport
Martinez başarılı ameliyatın ardından rahatladı
Olayın korkutucu boyutuna rağmen Martinez, taraftarları rahatlatmakta gecikmedi. Eski Aston Villa oyuncusu, hastane yatağından barış işareti yaptığı bir selfie paylaşarak sosyal medyada operasyonun planlandığı gibi geçtiğini gösterdi.
Martinez, „Mesajları için herkese teşekkürler, ameliyat iyi geçti. En önemlisi kazanmamız ve 0’a bir fiyonk kondurmamız. Birkaç hafta içinde döneceğiz“ dedi.
Everton karşısında gol yememesi, Martinez’in yazın Stamford Bridge’e transferinden bu yana çıktığı altı maçta ilk kez kalesini gole kapatması anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda Chelsea’nin 22 Premier League maçında ilk kez gol yemeden bir karşılaşmayı tamamlamasıydı. Arjantinli oyuncu, hafta sonundan önce başkent ekibiyle çıktığı ilk beş maçta 11 gol yemişti.
Alonso, Penders’ın bir üst seviyeye çıkmasını destekliyor
Martinez'in forma giyemeyecek olması nedeniyle Chelsea, kritik maçlarla dolu bu dönemde Penders'e büyük ölçüde güvenecek. Genk'ten 17 milyon sterline transfer edilen oyuncu, yaklaşan önemli karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Everton galibiyetinin ardından Chelsea Teknik Direktörü Alonso, genç oyuncunun soğukkanlılığını ve en üst düzeyde performans göstermeye hazır oluşunu övdü.
Alonso, "Mike karakterli bir oyuncu," dedi. "Cesur ve ona tamamen güveniyoruz. Oyuna girdiğinde iyi iş çıkardı. Kupa maçlarında ve ihtiyaç duyulduğu her an oynadı."
İspanyol teknik adam, bu yoğun dönemde kadro derinliğinin önemini de vurguladı. "Diğer oyuncular gibi o da ihtiyaç duyulduğunda performans gösterebilir," diye ekledi. "Önemli olan kadro: Tüm oyuncuların kendilerini önemli hissetmesi ve ihtiyaç duyulduklarında fırsat bulabilmesi. Bu da çok olumlu."
- Getty Images Sport
Genç yedeği büyük sınavlar bekliyor
Penders'ın Chelsea'nin önündeki en az üç maçta kaleyi koruması bekleniyor. Bu süreçte takımı, iç sahnede zorlu sınavlar bekliyor. Chelsea, Premier League'de Tottenham Hotspur ve Manchester United ile karşılaşacak; bu iki maçın arasında ise Liverpool'a karşı zorlu bir Carabao Cup mücadelesine çıkacak.
Martinez'in ise Sunderland deplasmanı da dâhil olmak üzere ekim ayının kalanında ve kasım ayının başında forma giyememesi bekleniyor. Arjantin'in Uruguay ve Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev alıp alamayacağı da belirsizliğini koruyor. Tecrübeli kalecinin, millî aranın ardından Chelsea'nin 21 Kasım'da Leeds United'ı ağırlayacağı ya da 27 Kasım'da Nottingham Forest ile karşılaşacağı maçta dönmeyi hedeflemesi muhtemel.
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