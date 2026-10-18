Penders'ın Chelsea'nin önündeki en az üç maçta kaleyi koruması bekleniyor. Bu süreçte takımı, iç sahnede zorlu sınavlar bekliyor. Chelsea, Premier League'de Tottenham Hotspur ve Manchester United ile karşılaşacak; bu iki maçın arasında ise Liverpool'a karşı zorlu bir Carabao Cup mücadelesine çıkacak.

Martinez'in ise Sunderland deplasmanı da dâhil olmak üzere ekim ayının kalanında ve kasım ayının başında forma giyememesi bekleniyor. Arjantin'in Uruguay ve Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarında görev alıp alamayacağı da belirsizliğini koruyor. Tecrübeli kalecinin, millî aranın ardından Chelsea'nin 21 Kasım'da Leeds United'ı ağırlayacağı ya da 27 Kasım'da Nottingham Forest ile karşılaşacağı maçta dönmeyi hedeflemesi muhtemel.